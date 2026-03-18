Alatri, al Carroccio si sgonfiano le ruote

Colpo di scena in riunione ad Alatri: Martina Gatta resta civica e accusa scarso sostegno alle Provinciali. Santoro amareggiato, tensioni nel centrodestra.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Annunciata come nuova consigliera della Lega ad Alatri con tanto di proclami e dichiarazioni soddisfatte dei vertici locali, Martina Gatta nella riunione di maggioranza di questa sera ha invece ribaltato il tavolo: «Ho deciso di non firmare più per la Lega, resto civica». Il motivo: l’esito delle Provinciali e cioè il sentore che da Alatri il candidato della Lega Umberto Santoro non sia stato sostenuto a dovere facendo perdere una chance alla città .

Non è tutto. Proprio Umberto Santoro ha rumoreggiato nella riunione, sentendosi tradito proprio da quella Lega nella quale era entrato solo poche settimane fa.

Il colpo di scena

Umberto Santoro

Doveva essere la consueta riunione settimanale ordinaria. Martina Gatta invece ha preso la parola e quando ha toccato l’esito delle Provinciali, con chiarezza e lucidità politica, ha espresso tutto il suo dispiacere per la sconfitta non tanto di Umberto Santoro come persona e consigliere. Ma della città.

Ha fatto capire che non tutti hanno fatto il loro dovere. E per questo ha comunicato di non voler più aderire alla Lega. Nella sala è calato il gelo ed ovviamente è scesa a ridosso dello zero la temperatura anche in casa leghista.

Poi è stato il turno di Umberto Santoro che dopo la sua candidatura ha manifestato amarezza nel non aver avuto il sostegno annunciato. Ma da chi? Dalla Lega? O dai Civici della maggioranza? Saperlo non sarà possibile. Ma di certo il suo obiettivo è stata quella maggioranza, non certo FdI e Forza Italia, che gli aveva garantito, a suo dire, il sostegno. Un bacino di otto voti sulla carta.

Il dato

Chiaramente scoprire chi non ha sostenuto Santoro è impossibile , il voto segreto è segreto. Ma è chiaro che aver espresso questo nella riunione fa capire come Santoro si sia sentito poco sostenuto. Ed è la seconda dopo le Provinciali di tre anni fa. Mettendo nel mirino la sua maggioranza.

Ora cosa accadrà. Santoro era passato alla Lega da Fratelli d’Italia e di certo la candidatura alle Provinciali era stata una sua richiesta per l’ingresso. Ma dopo l’esito qualcosa si è rotto.

Ora se Martina Gatta ha deciso di non firmare e quindi restare nella civica che farà Umberto Santoro? Si metterà di traverso verso la Lega? Conoscendo il consigliere l’impressione che qualcosa farà. La Lega rischia di passare da quattro consiglieri a due nel giro di poche settimane? Si vedrà

Il retroscena

Intanto una curiosità. Martedì sera si sono incontrati a Tecchiena i tre coordinatori del centrodestra di FdI, Lega e FI. Motivo ufficiale, stabilire l’organizzazione dei rappresentanti di lista in vista del referendum di domenica e lunedì. Ma da alcuni rumors risulta che i temi trattati sono stati anche altri. L’uovo di Pasqua potrebbe riservare altre sorprese.