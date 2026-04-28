Alatri, apre il cantiere della piscina tra tensioni e ripicche nella maggioranza

Un post del vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Roberto Addesse sull'avvio dei lavori nell'impianto sportivo scatena malumori e polemiche nel centrodestra con la risposta sibillna del presidente del consiglio Sandro Vinci. Una situazione che acuisce le distanze tra il primo cittadino e l'esponente della Lega

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

A scatenare la reazione è un post sui social. Appare sulla pagina dell’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco di Alatri Roberto Addesse (Lega): annuncia l’avvio del cantiere della piscina comunale. A prendere fuoco e reagire all’istante è il presidente del Consiglio comunale Sandro Vinci. Allo stesso tempo, tra gli alleati invece scende il gelo: nessuna reazione da parte dei Fratelli d’Italia e soprattutto di Forza Italia che esprime vicinanza all’assessore allo Sport Gianni Padovani, tagliato fuori dall’inaugurazione.

Il fatt(accio)

Martina Gatta con il vicesindaco Roberto Addesse

Tutto accade lunedì mattina. Addesse pubblica la comunicazione dell’avvio del cantiere, atteso da molti anni, per la riapertura della piscina comunale: una delle opere più richieste dalla cittadinanza. E più di un particolare è balzato agli occhi degli osservatori.

Il primo. Nella foto di rito è presente il consigliere di Patto Civico Martina Gatta e non c’è invece l’assessore allo Sport di Forza Italia Gianni Padovani.

Il secondo. Il post viene collegato a vari utenti social. Ma non c’è il Tag per collegarlo al profilo del sindaco Maurizio Cianfrocca. Una dimenticanza? No, se si considera che ultimamente Addesse nell’annunciare lavori e cantieri non tagga più il primo cittadino. Un segnale chiaro che i rapporti tra i due si sono raffreddati.

Il caso-Borrelli

Daniele Maura, Maurizio Cianfrocca e Gianluca Borrelli il giorno del rientro in maggioranza del consigliere di FdI

Tensioni che molto probabilmente nascono dal rientro del consigliere di FdI Gianluca Borrelli in maggioranza. Un ritorno che non è stato assolutamente gradito dal vicesindaco. Basta pensare che in una riunione successiva al rientro del Consigliere, Addesse ha sbattuto la porta lasciando l’incontro. (Leggi qui: Altro che crisi risolta, il ritorno di Borrelli spacca la maggioranza)

Inoltre mercoledì scorso la Lega ha disertato la riunione di maggioranza dove erano presenti sia Borrelli che Patto Civico. E da quel momento il sindaco e Addesse tra inaugurazioni e conferenze non si sono più incrociati.

Le reazioni

Sandro Vinci, presidente del Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale Sandro Vinci ha risposto al post di Addesse, come fatto in tanti altri precedenti, con una breve ma significativa dichiarazione. “Complimenti Sindaco Maurizio Cianfrocca, Complimenti Amministrazione Comunale, avanti tutta”, sottolineando come il risultato sia frutto di un lavoro di squadra e non singolo. Una risposta sibillina e con una vena polemica evidente.

Inoltre l’assenza all’apertura del cantiere dell’assessore allo sport Gianni Padovani, non informato sull’appuntamento, non è piaciuta al diretto interessato ed a Forza Italia. Come non è piaciuta a Fratelli d’Italia ed anche ad ambienti della Lega. Dopotutto, le relazioni tra alleati non sono delle migliori da quando Forza Italia ha rinnovato i propri quadri dirigenti locali ed ha assunto una posizione politica di lealtà a tempo determinato. Fino alla fine del mandato sarà certemente fedele al sindaco ed alla sua amministrazione, al momento dell’eventuale ricandidatura pretende che si apra prima un dibattito. Per la cronaca: il Segretario è Bruno Addesse fratello del vicesindaco Roberto. (Leggi qui: Bruno Addesse, unità e responsabilità. Ma sul Cianfrocca-bis non si sbilancia)

Gianni Padovani, assessore allo sport

Ma qualcosa si è rotto soprattutto nel rapporto tra Addesse e Cianfrocca. Le tante voci che circolano su una sua volontà di candidarsi a sindaco, in attesa di smentite, ne sono conferma. Chissà se alla fine l’operazione Borrelli non sia il contrario quel supporto tanto desiderato? La strada non solo è lunga ma irta di ostacoli.