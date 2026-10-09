Alatri, Cianfrocca conferma il no al bis e Iannarilli lancia la sfida

Il sindaco uscente ribadisce la decisione di non ricandidarsi dopo l’incontro con Lega, Forza Italia e civiche. In contemporanea, Antonello Iannarilli ha deciso di scendere in campo per FdI con tanto di manifesti e locandine. Intanto le minoranze lavorano a più ipotesi e la partita per le prossime comunali entra nel vivo

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Nessun ripensamento e dietrofront nel segno della coerenza politica e personale. Il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca conferma il suo no alla ricandidatura nel corso di un incontro con gli esponenti di Lega, Forza Italia e civiche. Di tutta risposta quasi contemporaneamente Antonello Iannarilli di Fratelli d’Italia, partito che aveva annunciato non condivisione del vertice e quindi l’assenza, ha lanciato la sua candidatura a sindaco con tanto di manifesti. Si apre ora la partita nel centrodestra in maniera ufficiale. Ma andiamo con ordine.

I partiti (tranne FdI) in conclave con Cianfrocca

Bruno Addesse

L’incontro è stato organizzato dai partiti della maggioranza (senza FdI) per conoscere in via definitiva il futuro del sindaco Cianfrocca che in tempi non sospetti aveva dichiarato di non volersi ricandidare. Oltre al primo cittadino al vertice hanno partecipato il vice sindaco Roberto Addesse e il segretario Emanuele Palmisani (tra i papabili per entrare nel Cda dell’Asp) per la Lega, il segretario Bruno Addesse e il vice Luca Tagliaferri per Forza Italia e i rappresentanti delle civiche Sandro Vinci, Sandro Titoni e Ivan Dell’Uomo. Alle 19.30 in punto è arrivata la conferma del no alla candidatura-bis di Cianfrocca.

Le parole di Cianfrocca

Il sindaco Maurizio Cianfrocca

“Mi sento di ringraziare la delegazione che ha voluto incontrarmi perché ha confermato il proprio apprezzamento per come ho svolto in questi anni il ruolo di primo cittadino – ha sottolineato Cianfrocca – Quel ruolo che sono stato e sono orgoglioso e onorato di ricoprire e che ricoprirò con determinazione fino alla fine. I risultati raggiunti parlano da soli e nessuno potrà cancellarli o sminuirli”.

Cianfrocca ha auspicato continuità del lavoro effettuato finora. “Mi auguro che la città possa raccogliere tutto quello che ho seminato in questi anni e che sia rappresentata sempre e comunque da chi avrà come unico scopo quello di servirla ogni giorno nell’interesse di tutti i cittadini, così come mi sono sempre proposto“. Il sindaco non sarà della partita ma da dietro le quinte non resterà fermo e sabato taglierà altri due nastri con rispettive intitolazioni.

Roberto Addesse

Lega, FI e civiche si attendevano la risposta di Cianfrocca: ora che faranno? Resteranno unite per il post Cianfrocca oppure si guarderanno intorno. Forza Italia a questo punto accelera sul fronte della candidatura di una donna. Mentre la Lega ha Roberto Addesse come candidato il quale secondo alcune indiscrezioni non esclude di presentarsi come civico per uscire dal ginepraio dei tavoli provinciali e regionali.

Iannarilli in campo

Antonello Iannarilli

In simultanea con l’annuncio di Cianfrocca è arrivato il lancio della candidatura a sindaco per FdI di Antonello Iannarilli che ha fatto già affiggere in città manifesti e locandine. Per Iannarilli una sfida aperta e senza ripensamenti.

Chiaro che l’annuncio apre mille scenari. Che farà il resto del centrodestra? Si dividerà? Di certo la partita sarà decisa dal tavolo provinciale se non regionale. Con Fratelli d’Italia che anticipa tutti. E forte dei numeri elettorali ad Alatri rivendica la candidatura del suo leader Antonello Iannarilli.

E le minoranze?

Mauro Buschini e Luca Fantini del Pd

Lavorano sotto traccia. Con il Pd diviso e assente. Da una parte c’è l’area di Mauro Buschini che insieme a Programma Alatri, lavora per la candidatura dell’ex procuratore Adolfo Coletta che prosegue nei suoi incontri anche tramite chat per avere idee sul programma. C’è poi un altro pezzo di Pd (?) che fa riferimento al capogruppo Fabio Di Fabio che insieme agli ex moriniani, all’area di Enrico Pavia e altre civiche lavora ad un altro percorso. Con Luca Fantini che non prende posizione.

Infine altre liste come Patto Civico, Ambiente Alatri e Lazio Unica ancora non si sbilanciano. Insomma la partita è ufficialmente avviata. E volente o nolente la lunga corsa l’ha aperta ancora volata una Antonello Iannarilli. Ora tocca agli altri. E bisogna correre.