Il Comune di Alatri firma una convenzione con il Consorzio di Bonifica Conca di Sora per la manutenzione di fossi e cunette. Primo intervento già concluso. È la risposta a chi invece chiede di uscire. All'inizio del mese l'accordo con 7 Comuni per ridurre del 20% la tariffa.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Da una parte chi bussa per uscire, convinto che i Consorzi di Bonifica non servano a niente e costino troppo: è la strada tentata da Sora, e il ricorso analogo di Atina, respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria. Dall’altra chi, come Alatri, nei Consorzi sceglie di entrarci dentro fino in fondo, con una firma: perché il servizio c’è, funziona e costa la metà di quanto costerebbe farlo da soli. La stessa materia, due strade opposte. Il risultato, in questo caso, non è una sentenza sfavorevole: è un fosso già pulito.

L’accordo porta le firme del sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca e del commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone Daniele Pili. Presente alla sottoscrizione anche il sub commissario Riccardo Del Brocco. Per il Comune hanno partecipato l’assessore all’Urbanistica Giorgio Tagliaferri, l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Gianni Padovani, il consigliere delegato all’Ambiente Mattia Santucci e il consigliere delegato alla Manutenzione Ivan Dell’Uomo.

La convenzione affida al Consorzio la manutenzione della rete idrica secondaria del territorio comunale, un intervento atteso da anni.

Il primo cantiere: Fosso Cavariccio

Il Fosso Cavariccio

Il primo intervento ha già riguardato il Fosso Cavariccio, in via dei Campi: una bonifica sollecitata dai residenti e seguita dal Comando di Polizia Locale. «Ringrazio il Commissario Pili e tutto il Consorzio per la tempestività e la collaborazione dimostrate. Le condizioni del Fosso Cavariccio richiedevano un intervento deciso. È un risultato importante», si legge nel commento diffuso dal Comune.

La convenzione consente al Consorzio di intervenire sulle cunette stradali, sui fossi demaniali e non, e sulle altre aree interessate dal deflusso delle acque superficiali, contribuendo alla prevenzione degli allagamenti e alla gestione delle emergenze. Ha una durata sperimentale di sette mesi, con un importo massimo previsto di 10.000 euro. «Rafforziamo la prevenzione. La manutenzione di fossi e cunette è essenziale per la sicurezza dei cittadini e la tutela delle infrastrutture».

Il segnale politico: perché costa la metà

È qui che la firma di Alatri smette di essere una notizia amministrativa e diventa un argomento. Da mesi i Consorzi di Bonifica sostengono una tesi precisa: il servizio che offrono oggi funziona, è efficace, ed è efficiente. Soprattutto, costa circa la metà di quanto costerebbe se il Comune dovesse procurarselo da solo.

La ragione non è ideologica, è di struttura: i Consorzi hanno già mezzi e personale, mentre un Comune dovrebbe affittarli sul mercato; e un Consorzio non ha margini di guadagno da remunerare, perché non è un soggetto privato che deve produrre utile.

Il costo scende per economie di scala. La convenzione di Alatri — un cantiere aperto e già chiuso, un tetto di spesa definito, nessun contenzioso — è, in questo senso, la prova pratica di quella tesi: non un argomento difeso a parole, ma un servizio reso e misurabile.