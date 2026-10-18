Alatri, il monito della Lista Rocca: senza unità si rischia di perdere

Centrodestra, si cerca la sintesi sul candidato sindaco: la civica vicina al Governatore richiama la coalizione alla coesione, la Lega si compatta sull’ipotesi Addesse. Nel centrosinistra resta aperto il caso Pd: tutti cercano i voti dei dem, ma pochi sembrano volerne il simbolo

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Parola d’ordine: unità. Facile a dirlo, difficile a metterlo in pratica. Tuttavia il coordinatore di Alatri della Lista Rocca, Damiano Iovino, è stato netto: «I Partiti del centrodestra e le liste civiche devono trovare una sintesi, altrimenti il rischio di perdere è concreto». Nel dibattito del centrodestra sulla scelta del prossimo candidato sindaco irrompe la civica vicina al governatore del Lazio, che auspica il ritorno del clima unitario del 2021. Al tempo stesso, la Lega riunisce i propri esponenti e si prepara alla sfida elettorale, valutando l’ipotesi di Roberto Addesse e sondando i possibili sostegni.

Se Sparta piange, Atene non ride. Sul fronte opposto, tra le minoranze, tiene banco il caso del Partito Democratico: tutti vogliono i voti dei dem ma nessuno sembra intenzionato a puntare davvero sul loro simbolo. Insomma ad Alatri s’accende il clima elettorale e siamo solo all’inizio di una campagna che si preannuncia al calor bianco.

L’affondo di Iovino

Antonello Iannarilli e Damiano Iovino in una foto di repertorio

Iovino è molto chiaro e non nasconde una certa preoccupazione sulla situazione del centrodestra. «Come Lista Rocca e altri soggetti civici, crediamo che insieme ai partiti si possa trovare una sintesi e raggiungere l’unità. Mi metto a disposizione, come nel 2021, quando riuscimmo a convergere su Maurizio Cianfrocca, vincendo nettamente».

Sugli aspiranti candidati, Antonello Iannarilli e Roberto Addesse, Iovino non ha dubbi: «La politica e il dialogo devono tornare al centro. Nessuno si ritenga più forte degli altri: servono unità d’intenti e tanto lavoro, altrimenti rischiamo di vanificare questi cinque anni, pur vissuti tra tante difficoltà».

Infine, il coordinatore della Lista Rocca sottolinea la necessità di avvicinare le nuove generazioni alla politica, spesso troppo lontane da alcune dinamiche. «È tempo di coinvolgere i giovani. Con la nostra coordinatrice regionale, Luisa Ciambella, abbiamo anche questo obiettivo», ha osservato Iovino.

La Lega si riunisce

Roberto Addesse

Una riunione per fare il punto della situazione e prepararsi alle prossime mosse. La Lega si presenta compatta sull’eventuale candidatura di Roberto Addesse, auspicando che nella coalizione prevalga il senso di unità. Un concetto espresso pubblicamente anche da Antonello Iannarilli, esponente di Fratelli d’Italia e altro possibile candidato alla carica di sindaco.

La domanda, a questo punto, è semplice: nella scelta del candidato peseranno maggiormente le indicazioni dei vertici provinciali e regionali oppure il supporto che i due aspiranti riusciranno a raccogliere sul territorio?

Al momento, nessuna lista civica né partiti come Forza Italia, senza dimenticare i singoli consiglieri, hanno ancora dichiarato apertamente chi intendano sostenere. Le interlocuzioni e le verifiche sono in corso e, nelle prossime settimane, il quadro potrebbe diventare più chiaro.

Il caso-Pd impazza sul fronte progressista

Mauro Buschini e Luca Fantini divisi finora sulla strada delle elezioni

I tre esponenti di maggior peso del Partito democratico, Mauro Buschini, Fabio Di Fabio e Luca Fantini, sembrano al momento percorrere strade differenti. Buschini, insieme a Programma Alatri e alla società civile, sostiene apertamente la candidatura dell’ex procuratore Adolfo Coletta. Fabio Di Fabio, attuale capogruppo dem, non sembra invece intenzionato a seguire questa strada e punta su un percorso civico e trasversale insieme alle altre minoranze. Sul fronte delle candidature, tuttavia, non si intravedono ancora nomi concreti, fatta eccezione per l’ipotesi di Nazzareno Costantini.

Infine, c’è Luca Fantini, la cui posizione, almeno per ora, non sembra pendere né da una parte né dall’altra, mentre il circolo locale del Pd resta assente dal dibattito. L’ipotesi che prende corpo è dunque quella di un paradosso politico: tutti cercano i voti degli elettori dem per sostenere le rispettive strategie, ma del simbolo o di una lista del Pd a sostegno delle proprie candidature farebbero volentieri a meno. Il sogno del civismo tra le minoranze, dopo Sora, Veroli e Ferentino, sta contagiando anche Alatri?