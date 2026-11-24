Mentre Fratelli d’Italia punta su Antonello Iannarilli e la Lega sostiene Roberto Addesse, nell’area civica della maggioranza prende quota l’ipotesi di una candidatura in continuità con l’amministrazione Cianfrocca. Una soluzione che potrebbe provare a ricomporre le divisioni del centrodestra

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Potrebbe esserci un terzo nome nella partita per la scelta del candidato sindaco del centrodestra ad Alatri. Si tratta di Sandro Vinci, attuale presidente del Consiglio comunale, il cui nome sta iniziando a circolare con una certa insistenza nell’area civica. A considerare una sua possibile candidatura alla guida dello schieramento è l’area dei fedelissimi del sindaco uscente Maurizio Cianfrocca, deciso a non ricandidarsi.

Un’ipotesi che sarebbe in grado di rimescolare le carte in uno scenario politico già caratterizzato da divisioni e contrapposizioni.

L’identikit Sandro Vinci

Maurizio Cianfrocca, sindaco di Alatri

Leader della lista civica Alatri Bene Comune, Vinci ricopre da cinque anni il ruolo di presidente del Consiglio comunale, una posizione di garanzia all’interno dell’assise cittadina. Ma il suo peso politico va ben oltre l’incarico istituzionale: è da sempre uno dei principali sostenitori di Maurizio Cianfrocca, del quale è stato un riferimento politico e un alleato fidato.

Non a caso, avrebbe lavorato a lungo per convincere l’attuale primo cittadino a rivedere la decisione di non presentarsi agli elettori per un secondo mandato. Una candidatura di Vinci rappresenterebbe una soluzione di continuità con l’amministrazione uscente ma soprattutto potrebbe diventare il tentativo di trovare una sintesi tra le diverse anime della maggioranza, oggi sempre più distanti.

Ieri sera la Lega ha ufficializzato che il suo nome è quello del vicesindaco uscente Roberto Addesse. Lo ha posto al centro della discussione senza compiere una fuga in avanti ma dando atto che c’è anche la legittima aspirazione dei Fratelli d’Italia di esprimere un loro candidato sindaco, nella persona di Antonello Iannarilli. (leggi qui: Il tavolo della Lega ufficializza Addesse: subito un tavolo per la sintesi con FdI).

Tra Iannarilli e Addesse, lo scontro resta aperto

Roberto Addesse

Al momento appare difficile immaginare un accordo tra le due principali componenti del centrodestra. Una contrapposizione che, almeno per ora, non sembra lasciare spazio a soluzioni condivise. Iannarilli, in particolare, ha già respinto l’ipotesi delle primarie, rilanciata proprio durante l’incontro di lunedì dalla componente leghista.

Uno scenario che rende sempre più complicata la strada verso una candidatura unitaria e che spinge l’area civica a valutare una possibile alternativa.

Il timore, nel centrodestra, è che le divisioni interne possano trasformarsi in un regalo agli avversari, compromettendo le possibilità di vittoria alle prossime elezioni amministrative. Da qui l’idea di individuare una terza figura, capace di mettere d’accordo le diverse componenti della coalizione e superare l’attuale impasse.

Antonello Iannarilli

In questo quadro, il nome di Sandro Vinci potrebbe assumere un significato politico preciso: una candidatura che tenga insieme l’esperienza dell’amministrazione uscente e le esigenze di equilibrio tra i partiti.

Resta, però, da capire quale sarà il ruolo di Maurizio Cianfrocca nella prossima campagna elettorale. Il sindaco uscente, pur avendo escluso una nuova candidatura, resterà spettatore della partita oppure continuerà a esercitare un’influenza, magari dietro le quinte? È una variabile tutt’altro che secondaria e sulla quale Vinci potrebbe contare.

Il presidente del Consiglio Comunale di Alatri Sandro Vinci

Naturalmente, il percorso non è privo di ostacoli. Il principale resta proprio il peso dei partiti, che difficilmente potrebbero rinunciare alle rispettive ambizioni. Ma in politica, soprattutto quando le divisioni rischiano di diventare un problema elettorale, le alternative possono prendere forma anche rapidamente. Per Sandro Vinci, al momento, si tratta soprattutto di un’ipotesi che comincia a farsi strada. Entrare ufficialmente nel dibattito sulle candidature sarebbe già un primo risultato. Per un’eventuale nomination, invece, c’è ancora tempo.