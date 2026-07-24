Alatri, inaugurata la casa dei diritti e dell’inclusione

Inaugurato un nuovo gruppo appartamento per persone con disabilità. Si tratta di un percorso fondato su autonomia, partecipazione e piena cittadinanza dei diversamente abili. Il progetto prevede anche la formazione professionale. Casa e lavoro infatti sono elementi indispensabili per costruire un futuro. L'orgoglio e l'emozione del sindaco Cianfrocca

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Una città cresce quando vengono rispettati i diritti di tutti. Quando nessuno resta indietro. Quando la solidarietà non è solo una bella parola. Non è stato un classico taglio del nastro di un evento o di un cantiere quello avvenuto nelle ore scorse ad Alatri. Ma l’inaugurazione di un nuovo gruppo appartamento per persone con disabilità. Un risultato ottenuto dall’Ufficio di Piano del Distretto Socio Assistenziale A.

“Inauguriamo una casa che rende concreti i diritti, l’autonomia e il progetto di vita delle persone”, ha dichiarato il sindaco Maurizio Cianfrocca

Quando i fondi PNNR fanno centro

Il Comune di Alatri ha messo in atto un progetto importantissimo per i disabili

Un percorso che promuove un modello fondato sull’autonomia, sulla partecipazione e sulla piena cittadinanza delle persone con disabilità e che si svilupperà attraverso progetti personalizzati. Casa e lavoro: elementi indispensabili per costruire un autentico progetto di vita.

Ma c’è di più. Attivati inoltre percorsi di formazione sulle competenze digitali per favorire l’accesso ai servizi, alla comunicazione e al mondo del lavoro. Organizzati undici tirocini formativi per rafforzare la propria autonomia e sperimentarsi in contesti lavorativi.

La struttura all’interno del Palazzo Nassirya è completamente accessibile e priva di barriere architettoniche

L’emozione del sindaco

Il sindaco Maurizio Cianfrocca

Maurizio Cianfrocca non ha nascosto l’emozione per la realizzazione di un’opera dalla grande valenza sociale. Che gratifica e non poco il suo mandato. “Non inauguriamo semplicemente un edificio, ma una casa che rappresenta il luogo in cui si vive la quotidianità, si costruiscono relazioni. Si esercita la libertà di scelta e si immagina il proprio futuro”, ha chiosato il primo cittadino.

Cianfrocca ha sottolineato l’importanza del gruppo appartamento. Non solo un luogo fisico ma uno spazio di civiltà “È il simbolo di una comunità che mette al centro la dignità della persona e il diritto di ciascuno a costruire il proprio progetto di vita – ha aggiunto il sindaco – Oggi il nostro compito è creare le condizioni perché ciascuno possa scegliere, esprimere le proprie aspirazioni e costruire il proprio futuro”.

L’inclusione diventa realtà

Alatri dunque ha voluto investire sulla dignità di tutti, spesso calpestata da scelte politiche cervellotiche. Mettendo a disposizione una casa, un atto concreto. “L’inclusione – ha concluso Cianfrocca – non dipende soltanto dalle capacità delle persone, ma soprattutto dalla qualità dei contesti che siamo in grado di costruire. Questa casa è il segno concreto di una comunità che investe nei diritti, nella partecipazione e nella dignità delle persone. Perché i diritti non sono mai conquiste definitive: vanno costruiti, praticati e difesi ogni giorno”.

Infine il primo cittadino ha ringraziato l’Ufficio di Piano del Distretto Socio Assistenziale A e l’Ufficio Manutenzione del Comune di Alatri. Quando la sinergia fa centro nel rispetto dei diritti delle persone.