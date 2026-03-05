Alatri, la Lega cala il poker in Consiglio comunale

[LA NEW ENTRY] La civica Martina Gatta aderisce al gruppo del "carroccio" che sale a 4 componenti diventando il più numeroso dell'assise e quindi la colonna portante della coalizione a sostegno del sindaco Maurizio Cianfrocca. Operazione in chiave Provinciali. E Cianfrocca bis

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Un piccolo passo, un grande cambio di equilibrio. La Consigliera comunale Martina Gatta ufficializza il suo ingresso nel Gruppo della Lega di Alatri che arriva così a quattro consiglieri. Soprattutto diventa l’asse portante della coalizione di centrodestra a sostegno del sindaco Maurizio Cianfrocca.

Martina Gatta ha lasciato la civica “Alatri Bene Comune“. Soddisfatto il Segretario cittadino leghista Emanuele Palmisani: “Saprà dare il giusto contributo”. Un segnale forte in vista dei prossimi appuntamenti elettorali a cominciare dalle Provinciali di domenica dove la Lega di Alatri ha un suo candidato, Umberto Santoro.

La new-entry

Martina gatta con il vicesindaco Roberto Addesse

Entrata in consiglio ad agosto scorso dopo le dimissioni di Tiziano Latini, ha ottenuto la delega al Decoro e Arredo Urbano. Ora questa scelta, ricordando che sin dal suo ingresso in Consiglio era stata accolta con i fiori dal vice-sindaco Roberto Addesse: una conferma che il pressing leghista era iniziato sin dal primo giorno ed ora si è concretizzato.

La presentazione ufficiale di Martina Gatta in versione leghista si terrà domani con i vertici del Partito che plaudono a questo nuovo ingresso. Non fanno dichiarazioni ma fanno capire di avere dato la loro benezione ed il loro contributo il Segretario Organizzazione del Lazio Mario Abbruzzese e l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli. Una manovra che è stata concordata con il Segvretario regionale Davide Bordoni e che è stata comunicata al vice segretario federale Claudio Durigon che è responsabile di tutto lo sviluppo politico della Lega da Roma in giù.

Operazione in chiave Comunali

Pasquale Ciacciarelli e Mario Abbruzzese

Perchè un’operazione che ha al centro una Consigliera comunale di Alatri ha tutta questa rilevanza nello scacchiere regionale? Perché l’operazione Gatta è ben più ampia. Serve a blindare la candidatura bis del sindaco uscente Maurizio Cianfrocca ed ad arrestare l’offensiva avviata dai Fratelli d’Italia già da qualche settimana.

Non è un mistero che il commissario Ater di Frosinone ed ex presidente della Provincia, ex Deputato, ex assessore regionale Antonello Iannarilli un pensierino alla fascia tricolore lo aveva fatto. Le diplomazie interne si erano messe in moto per evirificare se ci fossero margini per una sostituzione al termine del primo mandato: cin estrema discrezione, a tastare il polso pare fosse stato l’assessore regionale Giancarlo Righini.

Maurizio Cianfrocca

Proprio l’autorevolezza di quell’interlocuzione ha fatto scattare l’allert nei vertici della Lega. Che hanno voluto blindare la posizione di Maurizio Cianfrocca: civico ma gradito al Carroccio. Portare il gruppo consiliare leghista a 4 Consiglieri significa avere una voce determinante nella maggioranza quando bisognerà esprimere un parere sul prossimo mandato. La linea di principio è che un sindaco uscente (a meno che non abbia fatto disastri) viene ricandidato. E se a chiederlo è in modo compatto la Maggioranza consiliare quella ricandidatura è blindata. Salvo indisponibilità del sindaco o riequilibri interni che però nascono in maniera unitaria, senza strappi, con un dibattito che viene portato avanti da chi ha più voce in Aula.

Ecco perché la Lega si è coperta le spalle.

Domenica le elezioni provinciali

Umberto Santoro, candidato di Alatri alle elezioni provinciali

Ma c’è anche una valenza in vista delle elezioni Provinciali di domenica. La Lega ad Alatri schiera Umberto Santoro che ora può contare su quattro voti ponderati effettivi da parte del suo Gruppo. Se a questi si aggiungono, secondo indiscrezioni, almeno quattro altri voti, tra civici e non, parte certamente con un buon bagaglio.

Chiaro che per l’elezione serviranno aiuti esterni, è innegabile, ma di certo Santoro parte ad oggi con il piede giusto. E se la giocherà fino in fondo. Poi come sempre parleranno le urne a cui però sono attenti anche gli altri alleati. A cominciare da Fratelli d’Italia e Forza Italia con quest’ultima che schiera la sua candidata Eleonora Tavani.

Da domenica sera si attendono nuovi sviluppi.

Il codice Palmisani fa il bis

Emanuele Palmisani

Il segretario cittadino della Lega Emanuele Palmisani porta così a casa un nuovo risultato. In pochi mesi ha chiuso due operazioni importanti, raddoppiando il gruppo consiliare e lanciando di fatto un messaggio agli alleati ed al Partito in ambito provinciale. La Lega c’è, cresce e sarà decisiva in ogni decisione. “Siamo felici di accogliere una giovane che sicuramente saprà dare il giusto contributo alla nostra squadra e all’intera amministrazione con serietà e senso di responsabilità”, ha sottolineato Palmisani. “Ovviamente sono felice che abbia scelto noi. Questo significa che stiamo lavorando bene…”, ha aggiunto il segretario rispondendo indirettamente a quanti hanno storto il muso per l’ingresso di Martina Gatta nella Lega.

“Dopo l’ingresso di Santoro e con l’adesione di Martina Gatta la Lega diventa il gruppo più importante nel Consiglio comunale di Alatri e uno dei più importanti nell’intera Provincia. A riprova che l’impegno e la determinazione impiegata negli anni stanno dando i propri frutti“, ha chiosato Palmisani.