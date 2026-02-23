Alatri, la Polizia locale sempre più centrale per la sicurezza dei cittadini

[L'INTERVISTA] Il Comandante Nicola Bucciarelli traccia un bilancio dell'attività svolta nel 2025. Lusinghieri i risultati raggiunti che fotografano come il ruolo del Corpo sia sempre più al passo con i tempi ed abbia assunto una grande importanza nell'intero territorio

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Il 2025 della Polizia locale di Alatri tra sanzioni, controlli ambientali e sicurezza stradale. Il comandante del Corpo Nicola Bucciarelli analizza l’anno trascorso evidenziando tutti gli interventi nei vari settori di competenza. Ma toccando anche il suo rapporto con la città. L’obiettivo primario è il rispetto della legalità a 360 gradi.

Un corpo impegnato su più fronti

Comandante che anno è stato il 2025 per la Polizia Locale?

“Il 2025 è stato per il Corpo di Polizia locale di Alatri un anno molto intenso. Gli operatori sono stati impegnati su numerosi fronti. Da quelli consueti come, la gestione della viabilità, l’infortunistica stradale, il controllo commerciale, ambientale ed edilizio e il controllo della sosta, a quelli meno usuali, come l’attività di Polizia giudiziaria legata a reati contro il patrimonio e contro la persona”.

“Il Corpo, nonostante gli adempimenti diventino ogni anno più numerosi, tecnici e complessi, anche nel 2025 ha fatto fronte alle numerose istanze con la massima attenzione e impegno, al fine di dare risposte efficaci”.

C’è collaborazione con i cittadini o restano diffidenze?

Nicola Bucciarelli

“La funzione principale della Polizia locale è quella di esperire compiti propri della cosiddetta “polizia di prossimità”. I nostri servizi, la storia, il radicamento sul territorio ci consentono una conoscenza degli ambiti ambientali e territoriali veramente profonda. Peculiarità che ci viene riconosciuta anche dalle altre forze di polizia che spesso si rivolgono a noi per reperire informazioni.

Questa vicinanza con la cittadinanza ci consente di avere un rapporto consolidato e di fiducia con la gran parte dei cittadini. Le numerosissime richieste di intervento, informazioni, segnalazioni che riceviamo quotidianamente attraverso tutti canali di comunicazione dai cittadini e dagli organi istituzionali, possono stimarsi in più di ottomila nel corso del 2025 e da sole testimoniano quanto la Polizia locale sia un punto di riferimento per il territorio di Alatri e per la sua cittadinanza”.

Prevenzione e tecnologia: il mix vincente

Entriamo nel dettaglio. Le multe non piacciono a nessuno, ma quanto ha incassato il Comune complessivamente nel 2025? Penso al famoso semaforo di Tecchiena e non solo.

La Ztl di Alatri al varco di Porta San Pietro

“Nel Comune di Alatri, come in quasi tutti gli altri Comuni Italiani, sono stati installati negli ultimi anni controlli automatizzati delle infrazioni, oltre ai semafori. Il riferimento è anche ai varchi ZTL e alla videosorveglianza. Tutto ciò al fine di migliorare la sicurezza della circolazione, ma anche per tutelare maggiormente la sicurezza in generale della cittadinanza e poter attuare controlli più diffusi possibili sul territorio, con il personale a disposizione”.

“L’unico obiettivo perseguito è appunto quello di prevenire pericolose infrazioni, reati e garantire la massima sicurezza al cittadino e all’utente della strada, con l’ausilio delle tecnologie. A tal fine tutti i sistemi di controllo automatizzato sono adeguatamente segnalati, proprio per valorizzarne la funzione di prevenzione.

“I numeri ci dicono che detti obiettivi si stanno raggiungendo. In quanto le infrazioni complessivamente contestate si sono nei mesi notevolmente ridotte e addirittura nel 2025 si sono più che dimezzate rispetto ai due anni precedenti. Questi dati ci confortano sul fatto che si stanno realizzando condizioni di sempre maggiore sicurezza per gli utenti della strada”.

Ambiente e abusi edilizi, Polizia locale in prima linea

Se ne parla poco ma la Polizia locale ha tante altre competenze. Mi riferisco alla lotta ai reati ambientali, abusi edilizi…

“Una delle materie di elezione della Polizia Locale è l’attività di controllo edilizio. In tale ambito gli altri corpi di Polizia e l’Autorità giudiziaria ci riconoscono un ruolo centrale e una competenza specifica. Il Corpo di Polizia locale che dirigo, nel corso degli anni, ha sviluppato notevoli competenze anche nel campo del controllo ambientale”.

“Nel corso del 2025 tale attività si è intensificata e sono stati posti in essere numerosissimi controlli e accertamenti, a cui hanno fatto seguito informative alle competenti Autorità, sequestri e contestazioni di sanzioni per gli illeciti riscontrati. Di certo alla tutela dell’ambiente, del territorio e del paesaggio viene riservata la massima attenzione da parte dalla Polizia locale“.

Sul tema sicurezza stradale che dati ci sono. Ultimamente emergono dati preoccupanti su auto senza assicurazione e automobilisti senza patente o in guida in stato di ebbrezza? E’ così?

“Nel corso del 2025 i servizi di Polizia Stradale hanno assorbito una cospicua parte dell’operatività della Polizia locale. Sono stati potenziati i controlli su strada e anche l’attività di controllo della sosta, soprattutto per quel che riguarda i posti riservati agli invalidi. Nel corso dei detti controlli su strada nello specifico sono state contestate nel 2025 più di 30 infrazioni per circolazione senza copertura assicurativa.

“Alcuni di questi veicoli circolavano nonostante risultassero già sequestrati a seguito di precedenti accertamenti riguardanti la medesima infrazione. Diversi accertamenti hanno riguardato la guida con patente sospesa e, in un caso, la guida senza aver mai conseguito la patente. I detti controlli hanno consentito di Intervenire su situazioni di rischio e pregiudizio per la sicurezza”.

Rilevati 70 incidenti stradali

Sul tema sinistri automobilistici che trend c’è. Gli alatrensi e non solo sono indisciplinati?

“Un grande sforzo è stato posto anche nei servizi di infortunistica stradale. Nel corso del 2025 il Corpo ha rilevato 70 sinistri. In tale frangente abbiamo riscontrato che le cause maggiori di incidentalità sono la velocità, l’uso di dispositivi elettronici alla guida e, sempre più spesso purtroppo, la guida sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti”.

“Tutte le pattuglie operative sono state fornite di precursori alcoltest che consentono un primo controllo preventivo in caso di incidenti o ogni volta che sorgano dubbi circa lo stato psicofisico dei conducenti. Inoltre il Comando è fornito di etilometro che rende gli operatori completamente indipendenti nell’accertamento della guida sotto effetto di sostanze alcoliche”.

Quanto è importante l’aumento di personale e a che punto siamo su questo fronte. C’è sempre carenza?

“Gli operatori di Polizia locale sul territorio rappresentano un presidio di sicurezza percepita da parte della cittadinanza e, in generale, di tutela della legalità. Maggiore è la presenza della Polizia locale e maggiore è la percezione delle istituzioni nelle strade. Investire sulla Polizia locale, in tema di sicurezza urbana, diventa una scelta strategica imprescindibile per gli Enti Locali. In questi ultimi 4 anni sono stati assunti 6 nuovi agenti e 1 nuovo ufficiale”.

“A fronte di ciò 3 unità hanno sospeso il servizio per pensionamento o mobilità. Ovviamente, come detto, gli interventi richiesti alla Polizia Locale nei diversi ambiti della sicurezza stradale, del territorio, ambientale, in materia urbanistica, in tema di indagini, accertamenti e polizia giudiziaria, diventano ogni anno più complessi e numerosi, per cui le esigenze di personale aumentano“.

“Attualmente il Corpo è costituito da diciassette operatori compreso il sottoscritto e l’obiettivo è quello di raggiungere un numero tale da poter istituire il terzo turno di servizio e garantire l’operatività del Corpo di Polizia locale tutti i giorni fino alle 24″.

“Alatrense di adozione, un onore lavorare qui”

Insomma Comandante come giudica questo suo ruolo in una città importante come Alatri?

Il Palazzo Conti Gentili ad Alatri

“Mi permetta di raccontare qualcosa di personale. Io ho frequentato e mi sono formato presso il Liceo Ginnasio Conti-Gentili di Alatri, negli anni in cui era Preside il prof. G.B. Mantovani. Ho passato gran parte della mia adolescenza ad Alatri, nonostante io risiedessi a Frosinone. Dal 2001 svolgo servizio nel Corpo di Polizia locale di Alatri e mi sento di appartenere a questa Città e di fare parte di questa Comunità”.

“Di conseguenza ricoprire un ruolo istituzionale ad Alatri, città così ricca di storia, tradizioni, bellezza, che fa parte della mia storia personale è un grande onore, ma anche una grande responsabilità. Per questo, nonostante le difficoltà che ogni giorno si incontrano, insieme alle colleghe e ai colleghi del Corpo, operiamo con impegno e responsabilità, con rispetto per il ruolo, per i cittadini e per le istituzioni, con l’obiettivo di offrire il miglior servizio a beneficio e tutela delle persone e della legalità”.