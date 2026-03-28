[SETTIMANA DI... PASSIONE] I Consiglieri Gatta e Santoro hanno incontrato il sindaco Cianfrocca ed hanno annunciato che lasceranno i rispettivi schieramenti (civica ABC e Lega). Sullo sfondo la richiesta di un assessorato. Centrodestra ancora una volta in fibrillazione. Accolta la proposta della minoranza per un consiglio sulla Sanità

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Una settimana di Passione politica per Alatri. Se poi ci sarà la Resurrezione è ancora tutto da vedere. Via Crucis o Santo Sepolcro, lo chiariranno i prossimi mesi: di certoi c’è che Umberto Santoro della Lega e Martina Gatta della lista civica Alatri Bene Comune hanno voluto incontrare il sindaco Maurizio Cianfrocca.

Dalle indiscrezioni emerge che i due hanno espresso la volontà di costituire in Consiglio il gruppo Misto. Ma ci sarebbe di più. Il nuovo Gruppo punterebbe ad un assessorato: imponendo un nuovo riequilibrio interno alla Giunta.

Intanto sul fronte delle minoranze, è stata accolta dal sindaco la richiesta per riunire un Consiglio aperto sul tema Sanità. Ma dopo Pasqua.

L’incontro e le richieste

Il sindaco Maurizio Cianfrocca e Martina Gatta

L’ingresso dei Consiglieri Santoro e Gatta non è passato inosservato nei corridoi del Palazzo. Bocche cucite da parte dei protagonisti. Ma nei Municipi anche i muri hanno orecchie e qualcosa è trapelato: tutte le indiscrezioni confermano la manovra di sganciamento dalla Lega, dove entrambi si erano avvicinati appena poche settimane fa.

I due consiglieri avrebbero espresso l’intenzione al primo cittadino di costituire il gruppo Misto in Consiglio comunale. Un’operazione che comunque necessita di un passaggio formale. Poi, una volta completato l’iter e vista la forza consiliare, chiederebbero un assessorato: uomo o donna non si sa. Una richiesta rivolta al sindaco con termini a breve scadenza.

Resta un dubbio politico. Se sia una manovra ispirata dall’atteggiamento avuto dal Partito in occasione delle recenti Provinciali (Santoro si aspettava maggiore sostegno e di centrare l’elezione a Palazzo Iacobucci). Oppure alla base di tutto ci sia la scelta fatta dalla Lega su scala Regionale: sacrificare Frosinone per concentrarsi su Latina al punto da far dimettere l’assessore Pasquale Ciacciarelli e dare il suo assessorato alla pontina Giovanna Miele. Sia Santoro che Gatta nella Lega erano operazioni politiche orchestrate da Ciacciarelli. (Leggi qui: Ciociaria svenduta, il sacrificio di Ciacciarelli per salvare Roma e Latina).

Centrodestra in fibrillazione

Umberto Santoro

La notizia è iniziata a circolare e i segretari dei Partiti di maggioranza, Emanuele Palmisani (Lega) Bruno Addesse (Forza Italia) e Raffaella Conti (FdI) hanno manifestato stupore dinanzi all’eventualità. Facendo chiaramente capire che la Giunta non si tocca.

Le prossime ore chiariranno ancora meglio le intenzioni dei due consiglieri ma è evidente che se la richiesta di un assessorato fosse vera e magari venisse accolta andrebbe a scardinare gli equilibri di una Giunta che ne ha viste di tutti i colori. Si aprirebbe un confronto che potrebbe diventare un forte scontro.

Sanità, colpi di scena e ironia

L’ospedale San Benedetto di Alatri sarà al centro di un consiglio comunale richiesto dalle minoranze

Nel frattempo la richiesta delle minoranze di un Consiglio comunale aperto sulla Sanità è stata accolta ma con un assist al sindaco Maurizio Cianfrocca. “I consiglieri di opposizione chiedono legittimamente, la convocazione di un Consiglio comunale in seduta aperta sull’ospedale San Benedetto – ha rivelato il sindaco – Riusciamo a individuare una data utile”.

“Ed è qui che arriva il colpo di scena. Gli stessi che avevano sollecitato il Consiglio hanno poi chiesto di rinviarlo. Dopo Pasqua.. Qualcuno ha ritenuto che i ponti pasquali meritassero la precedenza su una seduta tanto urgente da essere stata richiesta pubblicamente”.

Per Cianfrocca un’intensa Settimana Santa da monitorare