“Alatri nel Cuore” sceglie il cantiere civico: si apre la sfida per le comunali

Bertazzi ufficializza l’adesione al progetto promosso dai consiglieri di opposizione. Presente il capogruppo dem Fabio Di Fabio che plaude al superamento degli steccati ideologici. Nel centrodestra restano in campo Iannarilli e Addesse, mentre Forza Italia dialoga con Patto Civico

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Al ristorante Tre Grana di Alatri si è ordinato un piatto solo: civismo, senza contorno di simboli. Lo ha servito Alatri nel Cuore, che ha aperto la campagna elettorale per le Comunali 2027 con lo slogan «Il futuro di Alatri si costruisce» e ha scelto da che parte sedersi.

Perché ad Alatri i tavoli civici al momento sono due. E da ieri uno ha una sedia in più.

La scelta

Il movimento del portavoce Daniele Grassi Bertazzi aderisce ufficialmente al percorso elettorale tracciato dai Consiglieri di opposizione: una coalizione puramente civica, senza bandiere. È il cantiere che al momento tiene insieme l’area vicina al capogruppo Pd e per dieci anni vicesindaco Fabio Di Fabio ed il Consigliere Enrico Pavia di Noi per Alatri.

Daniele Grassi Bertazzi

È una scelta di campo, perché significa stare dall’altra parte rispetto all’area civica che sostiene l’ex sostituto procuratore reggente di Frosinone Adolfo Coletta. Due cantieri politici, stessa insegna, progetti diversi.

Resta alla finestra Alatri in Comune, che non ha ancora sciolto la riserva. In una partita a due tavoli, chi arriva per ultimo sceglie anche il peso della bilancia.

Il menu

«Siamo un cantiere aperto, stiamo costruendo la squadra e scrivendo il programma», è stato detto in sala. Le priorità, intanto, ci sono: una Giunta con assessorati chiave dedicati a sostenibilità, cultura e politiche sociali. Poi decoro urbano, manutenzione straordinaria delle strade, recupero degli spazi pubblici come leva per turismo e cultura, taglio delle tariffe locali, risposte ai bisogni delle famiglie. Niente di esotico: è il programma di chi vuole farsi capire prima che farsi notare.

Fabio Di Fabio

In sala c’era Fabio Di Fabio, capogruppo del Pd ma ormai distante dai Dem. Da oltre un anno lavora ad un contenitore civico largo, oltre gli steccati, trasversale, anche in contrapposizione con il suo Partito. Del quale, nel dibattito cittadino, non c’è traccia: lo tengono occupato le divisioni. La visione di Fabio Di Fabio è pragmatica: il Partito Democratico non è autosufficiente e per vincere ha bisogno di allargarsi ammainando la bandiera ed entrando in un recinto civico più ampio e trasversale.

Seppure indirettamente è una risposta ad Antonio Pompeo, a Sara Battisti, a Francesco De Angelis: a tutta la attuale nomenklatura Dem che strepita contro le alleanze spurie. Che invece gli elettori hanno votato a mani basse a Ferentino, Veroli, Sora ed in decine di piccoli Comuni ciociari. (Leggi qui: Pompeo torna, con lo Statuto in tasca).

A Bertazzi, l’ex vicesindaco ha riservato un ringraziamento: per «la generosità e la lungimiranza con cui ha scelto di sostenere una nuova classe dirigente», e per aver saputo superare ideologie e appartenenze. Che a dirlo sia un capogruppo di Partito è il dettaglio che racconta la stagione. Ad Alatri i simboli, più che ammainati, sono stati lasciati nell’armadio.

Calma piatta, armi affilate

Maurizio Cianfrocca e Roberto Addesse

Nel centrodestra nessun movimento e obiettivi ormai chiari. Salvo clamorosi ritorni all’unità, gli sfidanti saranno due: Antonello Iannarilli per Fratelli d’Italia e Roberto Addesse per la Lega. La conferma arriva da uno degli interessati. «Io vado avanti», dice Addesse: dice che la gente glielo chiede, ed è pronto a candidarsi anche con una sua lista civica, a meno che non si arrivi a un accordo unitario. Anche il vicesindaco leghista, dunque, tiene in tasca l’opzione civica. È il terzo tavolo della serata, per ora solo prenotato. (Leggi qui: Post-Cianfrocca, centrodestra diviso: Addesse si candida e lancia le primarie)

Paradossalmente ce n’è anche un altro, il quarto. Il commissario dell’Ater Antonello Iannarilli (ultimo Presidente della Provincia eletto dai cittadini) ha lanciato la sua candidatura all’indomani della conferma data dall’uscente Maurizio Cianfrocca che rinuncia al bis. Anche lui, in assenza di un accordo unitario, è pronto a giocarsi le sue carte con un raggruppamento civico. (Leggi qui: Alatri, Cianfrocca conferma il no al bis e Iannarilli lancia la sfida. E qui: Iannarilli: primarie no, tavolo sì)

Bruno Addesse

Resta Forza Italia. Dopo il commissariamento della sezione e la rottura con Bruno Addesse, dal Partito arriva solo silenzio. Ma la prossima settimana qualcosa potrebbe muoversi. Patto Civico è alla finestra, pronto a entrare tra gli azzurri. Con un paletto che Dario Ceci non ha mai nascosto: «mai con questo centrodestra». Dall’altra parte della porta c’è ancora l’aut aut di Gianni Padovani, che una settimana fa aveva avvertito: o il gruppo di Addesse o Patto Civico. (leggi qui: Forza Italia apre a Patto Civico: Padovani alza il muro e lancia l’aut aut).

Entrare in Forza Italia senza entrare nel centrodestra: è l’equazione che qualcuno dovrà risolvere. Ad Alatri, del resto, tutti cercano una coalizione. Purché non somigli a quella che c’è.