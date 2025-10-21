Alatri, quando un cantiere emoziona

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione della "Fossa", simbolo per generazioni di sportivi della città. Un intervento voluto dal sindaco Cianfrocca che ha frequentato quello spazio da giovane atleta. Sarà un'opera iconica che segnerà la ripartenza di un luogo, balzato agli onori della cronaca per l'omicidio del giovane Thomas Bricca

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Nel 2015, quando era un semplice cittadino, l’attuale sindaco Maurizio Cianfrocca si appellava agli amministratori di allora per far “rinascere” un luogo simbolo per generazioni e generazioni di alatrensi appassionati di sport: la storica “Fossa” nel cuore della città. Non immaginava che, dopo dieci anni esatti, questa volta nella veste da primo cittadino, quel sogno sarebbe diventato realtà. Il cantiere, dopo un lungo iter, ha preso ufficialmente il via.

La storia tra gioie, dolori e la rinascita

Per generazioni di giovani è stato un punto di ritrovo nel cuore di Alatri per svolgere lo sport amatoriale. Centinaia di ragazzini, non avendo strutture e mezzi, vi trascorrevano ore a giocare a calcio e non solo. I tornei estivi richiamavano una marea di appassionati.

Un luogo simbolo inoltre per gli amanti del basket, squadra in cui ha militato dalle Giovanili alla Prima Squadra lo stesso sindaco tanti anni fa. Poi divenne un parcheggio fino a quando, nella terribile notte del 30 gennaio 2023, il luogo è balzato agli onori della cronaca nera per l’efferato omicidio del 19nne Thomas Bricca. Ora, dopo il dolore arriva il tempo della rinascita e il ritorno al passato: quel luogo forse sarà intitolato proprio alla giovane vittima.

La Fossa torna in “vita”

Maurizio Cianfrocca

“Un bellissimo traguardo raggiunto dalla nostra amministrazione”, afferma il sindaco Cianfrocca che aggiunge “da sempre ho lottato per questo obiettivo e dalle proposte siamo passati ai fatti“.

Il primo cittadino non nasconde l’emozione per la rinascita di questo luogo di aggregazione per i giovani della città. “La “Fossa” rappresentava l’unico punto di ritrovo dove tanti ragazzi, soprattutto coloro senza possibilità economiche, giocavano, si divertivano e socializzavano. Ora tornerà ai suoi antichi splendori per la gioia dei nostri giovani”, ha chiosato Cianfrocca.

L’appello ai residenti

Come era prima (Clicca per ingrandire)

Il sindaco è consapevole che però con la riqualificazione dell’area si perderanno dei posti auto in una città che ne ha già pochi. “Lo so che togliere questi posti macchina potrebbe, in un primo momento, far pensare ad un problema – ha osservato Cianfrocca – Ma ritengo che con un minimo di elasticità si potranno benissimo conciliare le esigenze dei ragazzi con quelle degli automobilisti. L’ultimazione del multipiano a Porta San Francesco andrà a colmare questo deficit. E non solo: alla fine i posti auto saranno molti di più di quelli che si perderanno“.

Occorre pazienza ma c’è tanta soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale ma anche di tanti cittadini che vedranno risorgere un luogo simbolo di Alatri. La “Fossa” dello sport alatrense tra amarcord e nuove speranze a breve tornerà in vita con le attività protagoniste di un nuovo ed importante corso.