Alatri, segnali incrociati nel centrodestra: Iannarilli scalda i motori

La nomina di Damiano Iovino nella Lista Rocca e le parole di Emanuele Palmisani sull’unità attorno a Cianfrocca aprono uno scenario: Antonello Iannarilli potrebbe candidarsi sindaco se non verrà promosso a livello regionale.

Due indizi non fanno una prova ma autorizzano a pensare male. L’operazione compiuta martedì dal Governatore del Lazio Francesco Rocca ed il segnale mandato nelle ore scorse dal segretario della Lega di Alatri Emanuele Palmisani, messi insieme dicono nulla. Ma autorizzano a pensare che il Commissario dell’Ater Antonello Iannarilli stia preparando il terreno per candidarsi come sindaco di Alatri.

Strategia che è legata ad una variabile principale: se non viene dirottato dalla guida provinciale dell’azienda delle Case Popolari ad una di dimensione regionale come Lazio Crea, scenderà in campo per le Comunali.

I due indizi

Francesco Rocca con Damiano Iovino

Si legge così la nomina del suo fedelissimo Damiano Iovino a Coordinatore cittadino della Lista Rocca che fa riferimento direttamente al presidente della Regione. Iovino era Coordinatore di Fratelli d’Italia quando Iannarilli sedeva in Consiglio per il Partito, tra loro c’è stata totale sintonia per tutto il periodo del braccio di ferro tra FdI ed il sindaco civico Maurizio Cianfrocca, culminato con un rimpasto. (Leggi qui: La Lista Rocca irrompe sulla scena politica di Alatri).

Avere Iovino alla guida della Lista Rocca significa non dover sottostare alle logiche di Partito e non dover necessariamente rispettare gli equilibri provinciali sulle candidature. Antonello Iannarilli è pronto a fare di testa sua.

Emanuele Palmisani

Fatta questa premessa, assumono un significato diverso le parole di Emanuele Palmisani. Soprattutto quando parla di unità del centrodestra e della necessità di restare compatti intorno a Cianfrocca per promuovere un suo bis con la fascia tricolore. È un segnale chiaro a Iannarilli il fatto di dire che il vicesindaco leghista Roberto Addesse non ha intenzione di candidarsi: significa dire da parte nostra non rompiamo l’equilibrio e quindi nemmeno tu hai motivo per farlo. (Leggi qui: Il codice-Palmisani: centrodestra unito nel nome di Cianfrocca).

Veti azzurri

Una eventuale candidatura di Addesse si scontrerebbe con la posizione di Forza Italia. Nella quale milita Bruno Addesse. Vero che è il fratello di Roberto ma sul piano politico non c’è sintonia.

A tenere in equilibrio la situazione ad Alatri è l’assessore regionale Giancarlo Righini: ha una linea di interlocuzione diretta con il Commissario Ater e riesce a farsi ascoltare.