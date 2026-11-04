Alatri, stangata sulle pratiche urbanistiche: aumenti fino al 670 %

Dal 1° novembre entrate in vigore le nuove tariffe per i diritti di segreteria in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il capogruppo Pd Fabio Di Fabio attacca l’Amministrazione Cianfrocca e parla di «Burosauro»: nel mirino anche i costi per l’accesso agli atti e la riduzione degli orari di apertura al pubblico

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Per una CILA, la comunicazione che si deve fare al Comune quando si cominciano dei lavori edili, ad Alatri bastavano 52 euro. Da novembre ne servono 200, o 400 a seconda dell’intervento. A Ferentino ne bastano 80, a Veroli 72. Fabio Di Fabio, capogruppo del Pd, lo chiama «regalo di Natale» dell’Amministrazione alle famiglie. Arrivato con qualche settimana d’anticipo.

I conti sono suoi e partono da una delibera di Giunta, in vigore dal 1° novembre: i diritti di segreteria su pratiche urbanistiche, paesaggistiche e ambientali salgono, dice, da un minimo del 47% a un massimo del 670%.

Il listino, voce per voce

Ecco il confronto che Di Fabio mette in fila, con le tariffe dei due Comuni vicini (euro):

Pratica Alatri prima Alatri da novembre Ferentino Veroli CILA 52 200 o 400 80 72 SCIA 200 300 200 180 Permesso di costruire n.d. 516 fisso 300-600 450 Agibilità (massimo) 150 516 400 100 Accesso agli atti (oltre 3 pratiche) 50 80 n.d. n.d.

Il ritocco più pesante è quello della CILA: da 52 a 400 euro fa circa il 670%, il tetto indicato nella denuncia. Già il passaggio a 200 euro vale +285%.

La SCIA sale da 200 a 300, +50%. Per la segnalazione certificata di agibilità si arriva a 516 euro, contro un massimo precedente di 150. Il permesso di costruire diventa un importo fisso di 516 euro, mentre a Ferentino le tariffe restano differenziate.

Il «Burosauro» e la fretta

Fabio Di Fabio

Di Fabio punta poi sugli accessi agli atti. Per consultare più di tre pratiche si pagheranno 80 euro anziché 50. Per avere le carte entro sette giorni si aggiungono 300 euro, contro i 100 di Ferentino e Veroli. «Burosauro», lo battezza il capogruppo, pronto a mangiarsi i risparmi delle famiglie.

C’è anche una questione di orari. Secondo Di Fabio, per alcune pratiche l’apertura al pubblico sarebbe ridotta a una sola mezza giornata a settimana. Una seconda mezza giornata sarebbe riservata ad altre richieste. Costi dei servizi e accessibilità degli uffici finiscono così nello stesso conto.

Gli eredi e il silenzio

Il bersaglio è l’Amministrazione Cianfrocca-Addesse, con la benedizione, dice Di Fabio, dell’assessore all’Urbanistica Giorgio Tagliaferri. Ma l’attacco più politico è un altro: il silenzio dei due aspiranti candidati a sindaco, il vicesindaco Roberto Addesse e Antonello Iannarilli, indicati come eredi politici del sindaco Maurizio Cianfrocca. «Ecco il nuovo modello dell’ufficio Urbanistica a guida Giorgio Tagliaferri!» è la sua chiosa.