Alatri, tutti contro tutti: c’erano una volta le coalizioni

Centrodestra in tre tronconi, minoranze spaccate in due: ad Alatri le coalizioni sono un ricordo. Decisive le scelte delle civiche di centrodestra tra Iannarilli e Addesse, con il ballottaggio sullo sfondo

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Chi dovesse apparecchiare ad Alatri il tavolo delle alleanze avrebbe un serio problema di segnaposto. Il centrodestra ne chiede tre, le minoranze due. E perfino chi sta in maggioranza ha già fatto sapere che potrebbe alzarsi prima del dolce.

La campagna elettorale alatrense si annuncia così: nel segno della divisione. Non c’è un fronte che abbia davvero chiuso i ranghi. Tutti hanno trovato un buon motivo per correre da soli, o quasi.

Il caso più evidente è il centrodestra, diviso in tre tronconi: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Da una parte c’è Antonello Iannarilli (FdI), dall’altra Roberto Addesse (Lega). Forza Italia, per conto suo, punta su una candidata donna. Tre partiti, tre strade, e per ora nessun incrocio in vista. Quella tra i partiti viene descritta come una frattura insanabile. (leggi qui: Post-Cianfrocca, centrodestra diviso: Addesse si candida e lancia le primarie. E qui: Alatri, Cianfrocca conferma il no al bis e Iannarilli lancia la sfida).

Il monito di Vinci

Sandro Vinci

Chi osserva la scena dall’interno della maggioranza non è tranquillo. Il presidente del consiglio Sandro Vinci, leader della civica del sindaco, ha lanciato un monito che suona come un avviso ai naviganti: «Se non ci sarà unità su un candidato nel segno della continuità dell’attuale maggioranza, sono pronto a fare le mie valutazioni». Tradotto: la continuità è un’opzione fondamentale e chi governa oggi si riserva di guardare verso chi incarna al meglio lo spirito del sindaco uscente Cianfrocca.

La partita vera si gioca su questo punto. Saranno decisivi nei prossimi giorni i posizionamenti che sceglieranno le civiche di centrodestra: schierarsi con Iannarilli o con Addesse. A quel punto, conti alla mano, uno dei due candidati potrebbe decidere di rivedere le proprie posizioni. Oppure puntare al ballottaggio, confidando nell’appoggio dell’altro. Una strategia che favorirebbe un’aggregazione del centrosinistra per tentare di battere un centrodestra diviso.

Divisioni a sinistra

Pasquale Caponera

Ma dall’altra parte della barricata le cose non vanno meglio. Anche le minoranze si presentano divise in due grossi tronconi. Il primo ruota attorno all’ex procuratore Adolfo Coletta. Il secondo è il Polo Civico, che va da Fabio Di Fabio a Enrico Pavia, non senza qualche eccezione. Sullo sfondo si muovono anche Patto Civico, Ambiente Alatri e Lazio Unica.

Nell’area che guarda a Coletta si fanno i nomi di Pasquale Caponera, della lista Programma Alatri, che governò dal 1994 al 2002 con Patrizio Cittadini, e di Mauro Buschini. Sono la memoria storica e la macchina organizzativa di un mondo che sa ancora radunare la gente. C’è la festa tradizionale a Castagneto e c’è una chat con centinaia di aderenti: più che un gruppo, un piccolo parlamento.

Il Polo Civico e il modello Veroli e Ferentino

Fabio Di Fabio

Il Polo Civico, con Di Fabio e Pavia e gli ex moriniani, punta a una coalizione trasversale senza simboli. L’idea è replicare il modello sperimentato a Veroli o a Ferentino: niente bandiere di Partito, solo liste e persone . A Veroli ha funzionato. E seppure con qualche singhiozzo, sta funzionando anche a Ferentino. E se vogliamo essere precisi: anche a Sora ed Isola del Liri. I big di Partito storcono il naso a destra ed a sinistra: gli elettori sono più pragmatici. Il cantiere, per ora, resta aperto.

È il paradosso di Alatri. Si parte tutti contro tutti, ma si finisce inevitabilmente per tornare a contarsi. Magari proprio al secondo turno, quando la coalizione, quella vera, diventa di nuovo una necessità.