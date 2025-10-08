Alla Germania la Prussia, a noi Pulcinella

La Germania, unita rapidamente grazie all'efficienza prussiana, ha una burocrazia collaudata. In Italia, invece, la lentezza amministrativa è evidente, come dimostra il caso di Frosinone e dei tempi per la costruzione dei loculi nel cimitero. Ma non vale solo per il capoluogo

La Germania è uno Stato giovane. Lo compongono diversi lander che prima erano degli staterelli autonomi: se avete chiare un po’ di Storia ed un po’ di geografia è per grandi linee come l’Italia, fatta di principati e granducati prima che Cavour mandasse in giro Garibaldi con i soldi degli inglesi per costruire uno Stato abbastanza grosso alle spalle della Francia per dargli un po’ di pensieri a Sud e togliersi dalla testa le ambizioni di invadere la Perfida Albione a Nord.

Quando fecero la Germania unita non stettero a perdere tempo: ciascuno mise, nel nuovo Stato, ciò che sapeva fare meglio. La Prussia mise l’organizzazione dello Stato, con una burocrazia collaudata ed efficace.

A noi è sempre mancata una Prussia. E sia chiaro: non perché i nostri impiegati statali siano degli imbecilli. Lo è tutta l’impalcatura. Facciamo un esempio così ci capiamo.

Figli di Pulcinella

C’è una cosa con la quale tutti noi dovremo fare i conti: prima o poi ci toccherà morire. Ed a qualcuno spetterà l’incombenza di interrarci. Dal punto di vista della burocrazia è semplice: tanti nati significa che entro un certo numero di anni serviranno altrettanti loculi, a chi prima e a chi dopo.

A Frosinone il sindaco Riccardo Mastrangeli è stato costretto a requisire i loculi non ancora utilizzati al cimitero. Sono finiti quelli disponibili ed i nuovi non sono ancora stati costruiti. Sia chiaro: vale in tutti i Comuni, chi parla ha ancora il padre che riposa in un sepolcro dato in prestito, in attesa che venga costruito quello prenotato e pagato da tempo. Perché? Vediamo le date di Frosinone:

Marzo 2022 : via alle procedure per realizzare 1.270 loculi.

: via alle procedure per realizzare 1.270 loculi. Luglio 2023 : viene approvato il progetto

: viene approvato il progetto Marzo 2025 : approvato il progetto esecutivo

: approvato il progetto esecutivo Fine marzo 2025 : via alle procedure di gara

: via alle procedure di gara Giugno 2025 : la gara viene assegnata

: la gara viene assegnata Agosto 2025: viene firmato il contratto

Ora c’è da aprire il cantiere e fare i lavori: cioè non abbiamo mosso una pietra a distanza di 3 anni e mezzo.

La Germania ha avuto la Prussia. Non è un caso se noi abbiamo avuto Pulcinella.

