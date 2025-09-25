Alla ricerca del Campo Largo

Le opposizioni ad Alatri muovono i primi passi verso un “Campo Largo” civico e di centrosinistra in vista delle Comunali 2027. Incontri, cene e trattative per costruire un’alleanza unitaria, ma le divisioni interne al Pd restano un ostacolo.

Massimiliano Pistilli

Un dato è certo: si voterà nella primavera 2027 per le prossime Comunali. Ed il treno pre elettorale è ormai avviato, seppure a fari spenti. Ma non troppo. Se nel centrodestra il bis di Maurizio Cianfrocca non appare così scontato viste le divergenze interne e le ambizioni della Lega e di Fratelli d’Italia, è nelle opposizioni che lentamente si stanno muovendo i primi fili della ragnatela. (Leggi qui: E le minoranze non impensieriscono Cianfrocca).

Obiettivo: creare un Campo Largo politico e civico che possa rappresentare in scala locale quello che potrebbe aversi in campo nazionale. E spuntano indizi su incontri…”poco clandestini” avvenuti per tentarne la costruzione.

I tessitori del Campo Largo

Mauro Buschini

Qualche sera fa una cena c’è stata presso la Pizzeria Zeb, locale con ampie vetrate fronte strada a Tecchiena. Ha visto seduti allo stesso tavolo l’ex presidente del Consiglio Regionale del Lazio Mauro Buschini per il Pd (impossibile sapere se per tutto il Partito o solo la componente di Area Dem) e Pasquale Caponera esponente della civica Programma Alatri che dal 1994 ha avuto come sindaci Patrizio Cittadini fino al 2002 e poi Giuseppe Morini (2002-2005 e dal 2011 al 2021). Non è la prima volta che si attovagliano insieme.

Oltre ai due a sorpresa, ma non tropo, era presente Dario Ceci (Patto Civico) l’uomo che volle fortemente Maurizio Cianfrocca come guida del centrodestra sponsorizzandolo al Coordinatore provinciale della Lega Nicola Ottaviani ed al Coordinatore Regionale di Forza Italia Claudio Fazzone. Ma oggi fieramente avversario del sindaco.

A completare la tavolata, esponenti locali dell’area Dem e civica.

L’obiettivo

Pasquale Caponera

«Basta personalismi e divisioni anche per mie responsabilità» sottolinea Pasquale Caponera. «È tempo di lavorare per gettare le basi di un’ampia coalizione di centrosinistra e civica che possa mandare a casa questa fallimentare amministrazione».

La conferma del percorso. «Si lo confermo vogliamo costruire un Campo Largo dove le forze civiche possano essere tutte rappresentate. Ed i primi incontri come quello dell’altra sera, vanno in questa direzione».

In quale diriezione ci si muove? «È solo un primo passo – spiega – ci sono altre realtà che vogliamo consultare a partire da Alatri in Comune che fa riferimento a Tarcisio Tarquini e Noi per Alatri che fa capo ad Enrico Pavia. Solo insieme e mettendo da parte i personalismi possiamo creare un nuovo discorso. Confermo che a breve avremo nuovi incontri».

Il tema Pd

I Consiglieri di Minoranza

Resta da capire il ruolo del Partito Democratico. Punta ad essere l’architrave della coalizione ma ad Alatri nel Pd non si vive un clima di unità almeno ad oggi. Ci sono due sensibilità diverse: una che fa capo a Mauro Buschini e l’altra al Segretario provinciale uscente Luca Fantini, divisi su tutto a cominciare dalla corsa per la nuova Segreteria provinciale dove Buschini sostiene il rivale di Fantini.

Su questo Caponera tira dritto. «Sono fiducioso sul Pd e sulla sua unità. Credo che essendo un Partito che ama poco stare all’opposizione abbia capito e capirà la lezione. Solo insieme, mettendo da parte le rivalità, si può tornare a vincere creando le basi di un’ampia coalizione civica. Nei prossimi incontri allargheremo gli inviti».

L’impressione è che tessere questa ragnatela non sarà per niente facile. Al momento il Campo Largo non esiste e trasformarlo in una coalizione sarà un’impresa. Ma tra le opposizioni c’è chi non intende mollare e tra queste Programma Alatri: vuole ergersi a nuovo collante. Se sarà duraturo si vedrà.