Alta Velocità, la sottile strategia di Marzi e Mastrangeli

Cosa c'è dietro al dialogo tra Marzi e Mastrangeli per la stazione Tav a Frosinone. Come vanno interpretati i messaggi che si sono scambiati in questi giorni. I 10 punti da conoscere per capire

L’Arte della Guerra è un antico trattato di strategia militare attribuito al generale Sun Tzu, vissuto in Cina fra il VI e il V secolo a.C.. Si tratta probabilmente del più antico e famoso testo di arte militare esistente. È composto da tredici capitoli, ciascuno dedicato a diversi aspetti della guerra e come applicarli alla strategia militare e alla tattica.

Una delle frasi di maggiore rilievo tattico, riportate nel testo è: “Cerca di anticipare i piani del nemico, e individua i suoi punti forti e deboli: potrai decidere quale strategia usare per avere successo, e quale no”.

È una teoria conosciuta alla perfezione dall’avvocato Domenico Marzi: già sindaco di Frosinone per due mandati (1998-2007), candidato sindaco del centrosinistra alle ultime Comunali del 2022, oggi capogruppo della sua lista civica al Consiglio comunale del capoluogo.

Solo fuffa, poco di serio

Domenico Marzi (Foto © Massimo Scaccia)

L’avvocato Marzi conosce benissimo le dinamiche politiche: al pari di come conosce i codici Civile, Penale e Amministrativo. Ha capito che fino al termine della consiliatura non ci saranno serie attività di opposizione all’amministrazione Mastrangeli. Solo un po di fuffa, dal valore simbolico per salvare la faccia ma dal valore politico prossimo allo zero. Perché non c’è la volontà. Perché non ci sono i numeri in aula. Soprattutto perché non c’è alcuna strategia comune tra le forze del centrosinistra a Frosinone. E probabilmente non ci sarà nemmeno per il futuro.

In verità l’opposizione solo strumentale non vuole farla proprio Marzi. Lo ha detto più volte e in diverse sedi. Ed allora tanto vale provare a lasciare una impronta politica, personale e del suo Gruppo consiliare di riferimento su questa seconda metà di consiliatura. Un risultato da rivendere eventualmente, in occasione della prossima campagna elettorale. Quella che nel 2027 porterà a votare per il rinnovo del consiglio comunale di Frosinone.

Assist e goal

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Si spiega così la proposta lanciata dall’ex sindaco Marzi, all’attuale primo cittadino del capoluogo Mastrangeli, allorquando l’avvocato nei giorni scorsi ha detto: “urge che tutti insieme facciamo fronte per chiedere una fermata della superveloce a Frosinone con almeno 6 corse al giorno. Una stazione in linea avrebbe la capacità di attrazione giusta per tornare a far crescere il declinante grafico Istat dei residenti”.

Mastrangeli sa di politica come sa quale farmaco prescrivere per far passare qualsiasi malessere. Ha colto l’occasione al volo e a stretto giro di posta ha detto: “Ringrazio l’avv. Marzi per aver posto al centro del dibattito cittadino un tema così importante. Ritengo che siano maturi i tempi per affrontare, in consiglio comunale, in una seduta dedicata, l’argomento della Stazione TAV sul nostro territorio, per contrastare il declino demografico e per dare nuova appetibilità economica al nostro territorio”.

Assist di Marzi e gol di Mastrangeli. Un’azione perfetta, tipica di due fuoriclasse dell’aria di rigore. Vediamo perché.

Lo spiegone

Con questa mossa, sia l’ex sindaco, che l’attuale, ottengono tangibili positivi risultati. Da “vecchie” volpi dell’Aula consiliare.

Lato Marzi

Domenico Marzi

Rilancia una proposta concreta, quella della TAV, per arginare il calo demografico nel capoluogo. Ruba la scena e mette nell’angolo le altre forze di “opposizione” presenti in Consiglio. Mette alle strette il Partito Democratico in modo particolare: con lui non ha alcuna intenzione di trovare sintonia. Prova a mettere anche il suo cappello, oltre a quello di Mastrangeli e del centrodestra, su una infrastruttura di collegamento fondamentale per lo sviluppo di Frosinone e dell’intera area nord della provincia. Porta il sindaco a confrontarsi sul suo campo e ne anticipa le strategie. Proprio come insegnava Sun Tzu nell’arte della guerra.

Lato Mastrangeli

Riccardo Mastrangeli

Con il consiglio comunale straordinario sulla TAV, restituisce centralità al Consiglio Comunale del Capoluogo. Troppo spesso mortificato dalla assoluta totale mancanza di dibattito e confronto tra maggioranza e opposizione. Nemmeno sui documenti di bilancio. Un’aula paradossalmente costretta a disquisire, a volte, di deiezioni canine. Con tutto il rispetto per i bisogni degli illustri quadrupedi. Coinvolge nelle attività di programmazione del suo mandato sindacale, una importante forza di opposizione, che vanta ben 4 consiglieri comunali. Ergo 4 voti. Eventualmente necessari. Al bisogno e a futura memoria. Allarga la responsabilità, anche a sinistra, nel richiedere agli stakeholders istituzionali la realizzazione della stazione TAV nel capoluogo. Trasforma la TAV da una richiesta di una sola parte politica, in una battaglia di territorio. Difficile da ignorare. Apre una importante competizione con altre due comunità importanti come Ferentino e Cassino, che hanno il medesimo obiettivo della TAV. Di fatto, rimette il Capoluogo al centro.

Una strategia politica perfetta, sia da parte di Marzi, che di Mastrangeli. Il celebre stratega militare Sun Tzu, ne sarebbe orgoglioso.