Altro che Bortone e Mastrangeli: la Lega ce l’ha con il Vagabondo

Crisi aperta tra i due leader, emendamenti - fuffa e territori costretti a vedersela con la praticità della politica fatta sul campo. Come a Frosinone con l'appoggio esterno a Mastrangeli

È un po’ come con il format estivo inflazionato da cento emuli, quello di “Nostalgia degli anni ‘90”. Dato che la vecchiaia fa schifo finisce che ti fai piacere l’età di quando odiavi la disco ma almeno avevi 20 anni. Solo che rimembrare la disco oggi ti fa viaggiare a ritroso fino all’epoca in cui non avevi bollette da pagare, calcetto eroico e consolatorio, capi da sopportare e pillola della pressione da prendere ogni giorno. Perciò anche se negli anni ‘90 eri metallaro ti vai a spanciare sotto il palco di Supermario bros. Per nostalgia di una cosa che sta dietro ad ogni nostalgia di facciata: la gioventù.

Ecco, va un po’ così con la Lega che oggi da Cassino esprime un altro “Supermario”, segnatamente Abbruzzese (nelle recente campagna per le europee ha preso in prestito il nome del personaggio dei videogame Nintendo). Che pur non essendo leghista rimpiangi quando la Lega ce l’aveva duro e ce l’aveva in mano Umberto Bossi. Che non scapocciava al Papete, non diceva oggi quello che aveva negato ieri. Che, Serenissimo e truce, se gli girava faceva cadere il Cav quando il Cav era dio in terra.

La stagione degli emendamenti

Il dottor Giovanni Bortone con il sindaco Riccardo Mastrangeli

Una Lega che almeno non presentava millemila emendamenti, più della metà dei quali strambi e sabotatori, giusto per buttarla in caciara e nascondere la ineluttabile parabola discendente dei suoi attuali vertici. Quella ed il ring con gli alleati di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Eppure i problemi seri non mancano, neanche a livello territoriale. Solo per restare nel Lazio: Forza Italia reclama un riequilibrio della Giunta regionale di centrodestra togliendo nei fatti un assessore alla Lega; non ha fatto squadra con gli alleati alle Comunali di giugno a Civitavecchia e Palestrina che così sono andate al centrosinistra; non c’è stato il candidato unitario nemmeno a Veroli; in Amministrazione Provinciale a Latina gli azzurri sono al governo con il presidente renziano di Italia Viva mentre Lega ed FdI sono in minoranza.

C’è altro? Certo. Nel fine settimana il Carroccio frusinate è stato commissariato dal coordinatore provinciale Nicola Ottaviani dopo che il capogruppo in Consiglio Comunale Domenico Bortone ha revocato la fiducia al sindaco Riccardo Mastrangeli che proprio il suo Partito ha candidato; Bortone è passato all’appoggio esterno insieme a Forza Italia, sconfessato però dal partito secondo il quale nemmeno è più tesserato. Lui ribatte nella sostanza ‘fatevene una ragione’. Un mezzo caos che però significa uno scenario su cui riflettere. (Leggi qui: La damnatio memoriae della Lega per Bortone).

Dai problemi a Frosinone al Cav

Dino Iannarilli con Mario Abbruzzese

C’è una Lega di base che deve vedersela con le lotte praticone di tutti i giorni e c’è una Lega di vertice che ormai fa alla politica quello che la fuffa fa alla merceria di qualità. E per un Mario Abbruzzese che elogia il Decreto agricoltura intestandolo a tutto il centrodestra c’è un Matteo Salvini che si intesta orgoglioso l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. E che ci fa sopra una bella diretta social, tanto per apparire “sul pezzo”. Intestandosi un’operazione non sua, non del suo Partito, al quale la Lega aveva pure negato il voto favorevole in Regione Lombardia. (Leggi qui: Lo scippo di Salvini e la beffa dell’aeroporto ‘Berlusconi Mal… pensa’).

Il leghista cassinate ha scritto: “Approvato il Decreto Agricoltura, che prevede lo stanziamento di oltre 500 milioni di euro per interventi nel settore agroalimentare e ittico, garantendo sostegno a territori, aziende e lavoratori. L’Italia e le sue eccellenze tornano protagoniste in Europa e nel mondo“.

Il leghista segretario invece non perde un solo attimo per far saper agli alleati che si sta ancora assieme ma con “differenze precise”. Ha suscitato scalpore nelle scorse quarantott’ore la dichiarazione al sito ItaliaReportUsa dove il Capitano ha detto nell’ordine: che “parte del governo sostiene il bis di von der Leyen coi socialisti”. Poi che Ursula von der Leyen è “arrogante” e che “eravamo su posizioni diverse prima. E continuiamo ad esserlo ora”. Che Donald Trump è la soluzione (con Giorgia Meloni che per forma istituzionale non può certo ricusare l’attuale leadership di Washington). Infine che sulle armi all’Ucraina non ci sono margini di medietà. Non vanno inviate e basta.

Vertice a tre in settimana

Matteo Salvini

A questo punto il vertice a tre di questa difficile settimana, più che step protocollare, è una necessità per chiarirsi, chiarirsi sul serio prima del baratro. Tutto questo mentre nel pratico Salvini affila le armi per gli emendamenti al Decreto Sanità in Commissione previsti sempre per questa settimana.

Quali? Roba tosta e coerente come: andare a gamba tesa sull’organismo per il controllo sui tempi delle cure. Sulle liste di attesa, in pratica. E come? “Smantellare la struttura in capo al ministero della Salute che dovrebbe monitorare e occuparsi delle liste d’attesa”: la firma è del fedelissimo Massimiliano Romeo, che da buon autonomista vuole sgambettare Giorgia Meloni che sul tema è accentratrice e azzoppatrice di prerogative regionali. Fin qui ci saremmo pure perché una minima vernice identitaria ed una narrazione logica resistono.

Ma che dire invece degli emendamenti di Claudio Borghi in area No Vax? Cancellare certi tipi di vaccinazione obbligatoria per i minori di 16 anni, più che una battaglia ideologica, sembra una polpetta avvelenata agli azzurri di Antonio Tajani.

Castrazione chimica e “Anti No Ponte”

Matteo Salvini (Foto: via Imagoeconomica)

E se da Montecitorio si transuma a Palazzo Madama le cose addirittura peggiorano. In qualità. Igor Iezzi, già sospeso per rissa, cala di nuovo una sua vecchia briscola. Cioè la castrazione chimica per chi commette reati sessuali. Per non parlare dell’emendamento “Anti No Ponte”. Che significa? Che chi protestasse contro la realizzazione dell’opera che porta il nome di Salvini tatuato sui piloni commetterebbe un “reato più reato degli altri”. Il Foglio incalza e cita un caso scuola. Quello in cui Salvini segue l’usta social e prova a far sapere che vuole legiferarci sopra a pennello. Con il problema borseggiatrici.

“Molto originale è stato l’emendamento in base al quale delinquere nelle stazioni, sui mezzi pubblici o in metro è ben più grave che farlo al parco oppure al bar”. E in tema di cannabis? Lì Carroccio si è superato, praticamente è come se ne avesse fumata tanta. Chiedendo che venisse vietato “l’utilizzo di immagini o disegni, anche in forma stilizzata, che riproducano l’intera pianta di canapa o sue parti su insegne, cartelli, manifesti”.

In pratica ed in una congiuntura così delicata per l’Europa la cosa più mordace che la Lega ha messo sul piatto del sistema complesso di riferimento è una battaglia…. contro il Vagabondo degli anni 80. Quello adesivo disegnato 40 anni fa al liceo Foppa di Brescia da Mauro Gilardoni e perfezionato Mario “Majo” Rossi diventato simbolo di un’epoca.

Iconoclasti sulla cannabis

Che in una versione successiva sul sacco a pelo mollemente portato dietro la schiena mentre si avvia all’orizzonte suonando la chitarra ha stilizzata l’immagine della “Maria”. E che dalle Citroen Dyane, Due Cavalli, dagli zaini e dai jeans di ogni ragazzino di allora ed oggi boomer di oggi ci invita ad una innocua e melanconica nostalgia.

Come quella che perfino chi non è leghista un po’ (non esageriamo) ha della Lega che fu. Quella tamarra ma franca che non aveva solo la mission di rompere le balle su cose praticamente inutili, tanto per disturbare gli alleati o segnarsi a fuoco in punto di identitarismo “non più ID e alla larga ECR”. Quella Lega mezza rediviva che oggi è tornata a minacciare la leadership di un leader che sta facendo di tutto per additare il suo capolinea.