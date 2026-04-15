Altro che crisi risolta, il ritorno di Borrelli spacca la maggioranza

Ad Alatri, nonostante la pace tra il consigliere di FdI e Cianfrocca, continuano le fibrillazioni nel centrodestra. In una riunione tra i partiti toni accesi tanto che il vicesindaco Addesse ha abbandonato l'incontro in disaccordo sull'operazione. Ma il primo cittadino in una conferenza stampa ha tirato dritto spiegando i termini dell'accordo. Forti critiche dall'opposizione

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Scena 1. Mercoledì. Interno, giorno. Ad Alatri si tiene la Conferenza stampa del sindaco Maurizio Cianfrocca con il Consigliere regionale di FdI Daniele Maura ed il Consigliere comunale Gianluca Borrelli (FdI). Obiettivo, fare chiarezza sull’accordo ritrovato dopo anni di divergenze. (Leggi qui: Alatri, Borrelli scende… dall’Aventino e la crisi come d’incanto svanisce).

È un’operazione che di fatto ha chiuso le porte alla trattativa che il nuovo Gruppo Patto Civico pretendeva di intavolare con il sindaco, reclamando un assessorato. Al tempo stesso ha archiviato sulla carta la crisi-lampo nell’Amministrazione comunale.

Scena 2. Martedì. Interno, notte. Nella serata che precede la Conferenza stampa c’è una riunione infuocata della coalizione di centrodestra. Partecipa il vice sindaco Roberto Addesse che abbandona la riunione. In disaccordo sull’operazione.

Gelo della maggioranza

Daniele Maura, Maurizio Cianfrocca e Gianluca Borrelli

Cambio di sequenza. Avanti di quale ora. Mercoledì. C’era tanta attesa per la conferenza: ma la risposta della maggioranza è stata gelida. In sala è presente solo il presidente del Consiglio comunale Sandro Vinci, l’ex consigliere Tiziano Latini e Damiano Iovino della lista Rocca. Manca tutto il Gruppo di Fratelli d’Italia: troppo evidente quell’assenza, se il Partito si riconcilia con il suo Consigliere ribelle com’è possibile che i Consiglieri non ci siano? Daniele Maura prova a chiarire le tappe.

“La scelta di recuperare il dialogo con il Consigliere Borrelli, inizialmente è stata una mia iniziativa. Verificata la possibilità di ristabilire una sintonia, l’abbiamo discussa con il coordinatore provinciale Massimo Ruspandini e poi l’abbiamo comunicata al circolo di Alatri” ha spiegato il consigliere Maura.

“Ci siamo sentiti e dopo questa prima conferenza stampa la prossima settimana incontreremo i Consiglieri ed il Circolo per organizzare un evento insieme. In quell’occasione intendiamo dimostrare il ritorno di quella compattezza che ci consentì di uscire vincenti nelle scorse elezioni”.

La posizione del sindaco

Maurizio Cianfrocca

Maurizio Cianfrocca ha ribadito, scansando le polemiche delle ultime ore, che con questa operazione la maggioranza torna ad avere undici voti in Consiglio comunale: gli stessi usciti dalle elezioni.

Il sindaco ha parlato del ruolo di Borrelli. “Come tutti i consiglieri ha la facoltà di chiedere spiegazioni su ogni questione – ha argomentato il primo cittadino – Se stanno a cuore alcuni settori rispetto ad altri sta nelle cose. Il ruolo è quello di consigliere e se vorrà occuparsi di una questione specifica nulla in contrario. Lo farà di concerto con gli assessori e consiglieri delegati di riferimento. Dobbiamo lavorare tutti per Alatri”.

Sul rapporto con Patto Civico è stato chiaro. “Siamo undici come all’uscita delle elezioni e sono contento – ha aggiunto Cianfrocca – Loro già sanno la risposta che ho dato. Con la maturità e le deleghe importanti assegnate loro penso siano parte integrante dell’amministrazione”. Posizione che ora dovrà essere chiarita proprio dai due di Patto Civico.

Maggioranza e malumori

Roberto Addesse

Il rientro di Borrelli non è piaciuto alla coalizione del centrodestra. Ciò è emerso nella riunione di martedì sera con i toni che si sono alzati. In primis con il vicesindaco Roberto Addesse che ha abbandonato la riunione. Critiche espresse anche da altri presenti che hanno contestato il metodo seguito dal sindaco il quale non ha messo al corrente gli alleati della situazione. Comunque sia per adesso non si può parlare di rottura.

Nella stessa riunione erano presenti anche i due consiglieri di Patto Civico che formalmente sono ancora in maggioranza. Ma è chiaro che dai loro voti dipenderà il tutto. Nel frattempo Cianfrocca tira dritto e supera al momento anche questa mini-crisi.

L’opposizione all’attacco

Pd, Noi per Alatri e Alatri in Comune attaccano senza mezzi termini la maggioranza. “L’Amministrazione comunale Cianfrocca è ormai in balia di crisi continue che ne stanno visibilmente paralizzando l’attività, con litigi, tensioni, ricatti ed insofferenze mal celate tra i consiglieri e gli assessori. C’è una maggioranza dalle porte girevoli: chi esce e chi entra”.

“Sarà interessante conoscere i termini dell’accordo con cui Cianfrocca e Borrelli si sono reciprocamente folgorati sulla via di Damasco. Sembrerebbe si tratti, però, di “indirizzi politici” nei settori dei lavori pubblici, della cultura e delle politiche giovanili per i quali l’ex ribelle si ripropone di tornare come salvatore della patria“, hanno chiosato dall’opposizione.