Anagni, a chi danno fastidio gli atti in chiaro

Anagni.info spiega con l’intelligenza artificiale dove vanno i soldi del Comune. L’assessore Marino lo promuove ma avverte: leggere un atto non significa capirlo, sommare determine e delibere rischia di creare scandali dove c’è ordinaria amministrazione.

Una determina comunale ha un numero in alto, una cifra in fondo e, nel mezzo, venti righe di burocratese che quasi nessuno legge. Ad Anagni c’è un sito che le legge per tutti. Resta da stabilire chi le legge bene.

Anagni.info fa una cosa semplice, e proprio per questo ingegnosa: con l’intelligenza artificiale analizza gli atti del Comune e li rende comprensibili ai cittadini, spiegando dove vanno i loro soldi e come l’ente li spende. Il successo, riconosce questa sera pubblicamente l’assessore alla Cultura Carlo Marino, è meritato: lo strumento è ben fatto, facile da usare e apre a tutti gli atti amministrativi. Un servizio utile, dice, che invita a conoscere e usare.

Poi arriva il «però». Anagni.info, chiarisce Marino, nasce per informare e facilitare la consultazione degli atti, non per denunciare scandali. Ne ha parlato di persona con chi lo ha ideato e ne ha apprezzato l’intento: dare alla città uno strumento utile, anche per la stessa Amministrazione. E sulla trasparenza non ha dubbi: per lui è un alleato di chi amministra, non un problema da cui difendersi. Gli atti devono essere pubblici, i cittadini devono poterli leggere e chiunque deve poterli criticare, «senza problemi».

Leggere non è capire

Qui l’assessore cambia marcia. «Leggere un atto non significa automaticamente capirlo», avverte, e invita a diffidare di chi mette insieme determine, delibere, proposte e verbali, li somma alla rinfusa e tira fuori cifre a effetto. Sono documenti diversi, con funzioni diverse, e confonderli non è trasparenza ma confusione: il rischio è far apparire uno scandalo dove magari c’è soltanto ordinaria amministrazione.

Il tema non è solo teorico: l’ex sindaco Franco Fiorito recentemente ha usato delibere e determine per attaccare gli attuali amministratori. Nel testo dell’assessore non compaiono nomi ma l’ex sindaco è come un fantasma che appare a ridosso di ogni votazione.

Il consiglio finale

Il municipio di Anagni

La ricetta di Marino è in quattro verbi: c onsultate, leggete, approfondite, fate domande. E non fermatevi ai titoli, non bevetevi tutto ciò che viene raccontato con linguaggio tecnico e tono da rivelazione. La trasparenza va benissimo, anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, mentre «l’ignoranza, invece, non va bene mai», nemmeno quando si accompagna alla «paraculite naturale».

Un algoritmo può leggere tutte le determine del Comune. Capire quale conta, per ora, resta un lavoro da umani, con la pazienza di arrivare in fondo al foglio.