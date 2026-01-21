Anagni alla prova: Novo Nordisk e la credibilità industriale del Lazio

L’investimento da 2,3 miliardi di Novo Nordisk ad Anagni mette alla prova istituzioni e territorio: velocità amministrativa, reputazione industriale e nodi occupazionali. Una sfida che va oltre l’economia e diventa politica industriale.

Veloci. Più veloci. Più della luce. Per essere sicuri di stare lontano dal buio e dall’abisso della burocrazia. Per evitare che possa ripetersi quanto avvenuto durante il governo regionale di Nicola Zingaretti. In quell’epoca il colosso farmaceutico Catalent si svegliò una mattina e rimise nella borsa 100 milioni di dollari destinati al suo stabilimento di Anagni. Troppo lenti nell’esaminare le carte , nel gestire la burocrazia, nel rilasciare le autorizzazioni. Trasferì il progetto nel Regno Unito e tanti saluti.

Francesco Rocca non vuole nemmeno sentir nominare quella storia. E per mesi ha messo alla frusta gli uffici regionali e dei vari ministeri. Per farli essere veloci e riuscire a dare nei tempi tutte le autorizzazioni necessarie a Novo Nordisk per realizzare l’investimento da 2,3 miliardi di euro proprio su quel sito di Anagni, rilevato insieme a tutto il gruppo Catalent. Il Governo Meloni ha nominato il governatore del Lazio Commissario proprio per spianare quaalsiasi ostacolo si fosse frapposto tra quell’investimento e la burocrazia.

E oggi è arrivato il momento di mettere sul tavolo le carte.

Quando l’economia diventa questione di Stato

Oggi in regione Lazio si è riunita la Conferenza dei Servizi: il tavolo che riunisce tutti quelli che abbiano competenza su una pratica; in modo che tutti sappiano tutto di quell’iter. C’è un momento in cui l’economia smette di essere una somma di numeri e diventa una questione politica: la riunione di oggi non è stata un semplice atto amministrativo ma una prova di credibilità istituzionale per Francesco Rocca.

Attorno al tavolo si è consumata una corsa contro il tempo. Regione, Comune di Anagni, ministeri, enti tecnici: tutti allineati, tutti rapidi, tutti determinati a dimostrare una cosa sola alla multinazionale danese: il territorio è pronto, collaborativo, affidabile.

La nota ufficiale della regione parla di “notevole avanzamento della fase autorizzativa” e di “eccezionale snellimento delle procedure”. Linguaggio amministrativo. Ma dietro quelle formule si intravede una consapevolezza molto concreta: qui non è in gioco solo un investimento ma la reputazione industriale del Lazio e dell’Italia.

Perché in un’economia globale ipercompetitiva, il fattore tempo è decisivo quanto il capitale. E perdere mesi — o anche solo settimane — significa offrire pretesti, non giustificazioni. Ed è esattamente ciò che le istituzioni del Lazio hanno scelto di evitare, correndo più delle umane possibilità, come se fosse chiaro a tutti che questa occasione non consente esitazioni.

Novo Nordisk ed il nemico americano

Novo Nordisk non è un investitore qualsiasi. È un colosso industriale con 103 anni di storia, che ha fatto della concentrazione strategica il proprio marchio di fabbrica. “Poche cose, fatte meglio di chiunque altro”, come ha ricordato il CEO Maziar Doustdar alla J.P. Morgan Healthcare Conference.

Diabete e obesità non sono semplicemente mercati: sono patologie croniche globali, che coinvolgono — ha sottolineato Doustdar — circa due miliardi di persone nel mondo. Un bisogno medico enorme, ancora largamente insoddisfatto. Ed è da qui che nasce la traiettoria di crescita dell’azienda: ricerca interna, sviluppo di nuove molecole, estensione verso aree adiacenti solo quando coerenti con il proprio Dna.

Semaglutide, Wegovy, la dose 7,2 mg, la pillola orale, combinazioni come CagriSema, molecole emergenti come Amycretin: la pipeline è ampia. Anagni doveva essere una delle capitali della lotta all’obesita con il rivoluzionario Wegovy che consente di dimagrire facilmente ed in poche settimane. Poi è cambiato il mondo. Donald Trump è tornato alla White House ed ha iniziato la sua guerra commeciale con l’Europa: anche Novo Nordisk è finita nel mirino. la sua rivale statunitense Eli Lilly è stata avvantaggiata e messa nelle condizioni di sviluppare un farmaco concorrente, in compresse anzichè in siringa. Così a pochi mesi dall’annuncio dell’investimento, ad Anagni è stato tirato il freno a mano. Stop alla produzione, stop alle assunzioni, taglio dei nuovi assunti che erano stati chiamati in fabbrica.

La contraddizione occupazionale che inquieta

Corre veloce il mondo del Chimico – Farmaceutico. Wegovy tra poco finirà nello saffale accanto ai suoi generici a poco prezzo. Novo Nordisk si è lanciata in una scommessa più radicale: le terapie cellulari per il diabete di tipo 1, sviluppate insieme ad Aspect Biosystems, con bio-stampa 3D di cellule pancreatiche. Un salto tecnologico che guarda a cure funzionali, non solo a trattamenti cronici.

In questo quadro, resta da capire se Anagni è retrocessa a periferia dell’impero oppure è nodo produttivo strategico. Se è ancora un tassello essenziale di una catena globale che non ammette incertezze.

Ed è proprio qui che emerge la prima, vera frizione. Mentre le istituzioni accelerano, sul piano occupazionale affiorano segnali che non possono essere ignorati. La relazione della Filctem Cgil e della Femca Cisl parla di circa 100 lavoratori interinali tagliati negli ultimi mesi. Un dato che stride con la narrazione dell’espansione e che introduce una nota di inquietudine in uno scenario altrimenti virtuoso. Non è una contraddizione marginale: è il cuore del problema.

Le nubi ancora dense su Novo Nordisk

Un dossier è stato inviato al Ministero del Made in Italy e delle Imprese all’attenzione del dottor Gianpietro Castano. È uno dei funzionari più esperti, sulla sua scrivania è passata l’evoluzione industriale d’Italia durante i Governi di ogni colore della I e della II Repubblica. In quella relazione c’è un capitolo che fotografa la situazione

Ricostruisce che Novo Nordisk attraverso la sua controllata Novo Hodings ha concluso nel novembre 2024 un accordo da 16.5 miliardi di dollari per l’acquisizione dei tre siti ex Catalent: uno negli Stati Uniti e due in UE, tutti destinati alla produzioni di farmaci contro obesità. Lo stabilimento di Bruxelles ha una capacità produttiva di 50 milioni di confezioni annue: non ha avuto fermi produttivi. Invece lo stabilimento di Bloomington in Indiana è oggetto di Warming Letter a seguito di una ispezione della Food and Drug Administration (la nostra Commissione del Farmaco) che di fatto ha fermato tutte le produzioni.

Il terzo plant è lo stabilimento di Anagni. Voene indicato da Novo Nordisk come hub europeo per la produzione di farmaci antiobesità e antidiabetici, con un investimento complessivo di 2,3 miliardi di euro e una capacità installata al completamento del piano di 300 milioni di confezioni annue. Ma poi il mondo è cambiato ed al momento l’unica linea in produzione del Wegovy è stata fermata lo scorso ottobre 2025, senza indicazioni ufficiali sulla ripresa.

La concorrenza dentro casa: a Ferentino

Francesco Rocca e Roberta Angelilli

Lo stabilimento impiega circa 1.000 lavoratori, di cui 200 con contratti di somministrazione, oggi i più esposti a rischio occupazionale. Da settembre 2025 non sono stai rinnovati circa 100 contratti in somministrazione. Il sito oggi è in produzione con i soli contratti di fornitura dei prodotti ex Bristol che scadranno nella seconda metà del 2026, aggravando le incertezze produttive e occupazionali. I sindacati dicono “Ad oggi ancora non conosciamo il nuovo Piano Industriale. Non sappiamo se e quando riprenderà la produzione. Nemmeno abbiamo idea di che fine farà il piano da 2,3 miliardi”.

Una traccia arriva con l’accordo annunciato a novembre 2025 dal presidente Donald Trump con Eli Lilly e Novo Nordisk. Rappresenta una svolta storica nella lotta all’obesità negli Stati Uniti, con l’obiettivo di rendere i farmaci dimagranti più accessibili e abbattere i costi per i cittadini americani. Prevede riduzione dei prezzi dei farmaci GLP-1 (come Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Zepbound) fino al 70% per i pazienti americani. E poi prezzo massimo fissato a 349 dollari al mese per i trattamenti acquistati direttamente dai cittadini, offerte promozionali per i nuovi pazienti: ad esempio, Novo Nordisk ha lanciato un’iniziativa che prevede le prime due dosi di Wegovy e Ozempic a 199 dollari al mese fino a marzo 2026.

L’accordo ha compresso i margini di profitto di Novo Nordisk, che non ha aumentato la produzione negli USA, a differenza di Eli Lilly. Le vendite non sono cresciute come previsto, infatti si conferma il fermo dello stabilimento di Anagni. La concorrenza di Eli Lilly si è rafforzata. In sintesi, l’accordo con Trump ha avuto un impatto più negativo che positivo per Novo Nordisk, perché ha compresso i margini senza risolvere i problemi strutturali dell’azienda. Eli Lilly ha avviato una forte espansione produttiva anche in Italia, con nuovi accordi di produzioni in stabilimenti di terzisti Italiani presso Thermo Fisher di Ferentino e con Anova di Latina.

La prova finale: reputazione e responsabilità

Oggi la politica ha fatto il suo mestiere. Ha accelerato, semplificato, garantito. Non per sudditanza verso il capitale estero ma per una ragione più profonda: dimostrare che l’Italia, quando vuole, sa essere un Paese industrialmente adulto. La Regione Lazio ha ribadito la volontà di investire sulla farmaceutica come settore strategico. Il Comune di Anagni ha mostrato compattezza. Il Governo ha confermato la rilevanza nazionale del progetto. Tutti hanno corso, consapevoli che qui non si può sbagliare.

Resta però una verità che nessuna Conferenza dei Servizi può eludere: senza lavoro stabile, senza coerenza tra piani industriali e realtà quotidiana, anche il più grande investimento rischia di diventare fragile.

Anagni è pronta. La Regione Lazio di più. Le istituzioni hanno fatto la loro parte. Ora tocca all’azienda dimostrare che la sua idea di concentrazione e di lungo periodo include davvero questo territorio. Non solo nelle slide ma nella vita concreta delle persone che lì lavorano.

Perché la credibilità industriale, come la fiducia, si costruisce una decisione alla volta. E si perde molto più in fretta di quanto si pensi.