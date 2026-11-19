Un milione di euro di passività pregresse accende il confronto tra l'opposizione rappresentata da LiberAnagni e l’amministrazione Natalia. Santovincenzo minaccia di rivolgersi al Prefetto, il sindaco difende l’operato della giunta e il vicesindaco Ambrosetti finisce nella polemica per un epiteto rivolto al pubblico

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un’ora e mezza di dibattito ad alta tensione, segnata da accuse di mancanza di trasparenza amministrativa, minacce di esposti e qualche caduta di stile in pubblico e in diretta streaming, che forse sarebbe stato meglio evitare. Il Consiglio comunale di mercoledì scorso ad Anagni ha fotografato con nitidezza il clima di nervosismo che attraversa la politica cittadina, con l’ennesimo scontro al calor bianco tra l’opposizione di LiberAnagni e la giunta guidata dal sindaco Daniele Natalia.

La quiete e poi la… tempesta

Eppure, l’avvio della seduta era stato decisamente più disteso. A rompere il ghiaccio ci aveva pensato l’assessore della Lega Vittorio D’Ercole, che aveva voluto ringraziare l’amministrazione per la partecipazione a un recente convegno sulla rigenerazione urbana a Firenze. Un’occasione, aveva spiegato D’Ercole, utile a mettere in cantiere progetti destinati a cambiare il volto soprattutto della parte bassa della città.

L’assessore Vittorio D’Ercole e il Sottosegretario Claudio Durigon

Il clima, però, ha iniziato a scaldarsi già durante le comunicazioni preliminari. Il consigliere di minoranza Luca Santovincenzo, esponente di LiberAnagni, ha puntato il dito contro i ritardi nell’organizzazione delle festività natalizie: mentre molti comuni limitrofi hanno già definito i rispettivi programmi, Anagni resterebbe ancora al palo, privando commercianti ed esercenti di una boccata d’ossigeno fondamentale per rilanciare i consumi locali.

Santovincenzo pronto a rivolgersi al Prefetto

Luca Santovincenzo

Ma è stato sul piatto forte della serata, il riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di circa un milione di euro, che l’aula si è trasformata in una polveriera. L’assessore al Bilancio Carlo Marino ha illustrato la pratica, cercando di circoscrivere la discussione al solo aspetto contabile e ricordando gli interventi eseguiti in regime di somma urgenza: la messa in sicurezza di un’area destinata alla realizzazione di un parcheggio da circa 40 posti auto in via Giminiani, la sistemazione della frana a Colle Fiore e i lavori nei pressi del monastero di Santa Chiara.

Una ricostruzione che ha provocato la durissima reazione di Santovincenzo. Il capogruppo di LiberAnagni ha sollevato obiezioni di metodo e di legittimità, denunciando l’impossibilità per la minoranza di consultare gli atti tecnici prima del voto. Secondo il consigliere di opposizione, il ricorso alla somma urgenza e agli affidamenti diretti sarebbe stato giustificabile di fronte a un’emergenza immediata, ma non per interventi che attendono da otto mesi, come nel caso di Colle Fiore.

Il Prefetto Giuseppe Ranieri

Per questo Santovincenzo ha dichiarato di non voler avallare al buio una manovra da un milione di euro. Ne è nato un botta e risposta al vetriolo con lo stesso Marino. Il consigliere ha accusato l’assessore di averlo invitato a cercare autonomamente i fascicoli negli uffici tecnici, circostanza successivamente smentita in aula dal consigliere Riccardo Natalia. Santovincenzo ha quindi annunciato la possibilità di portare l’intera vicenda all’attenzione del Prefetto.

Le repliche di Marino e Natalia

Inutile la replica di Marino, che ha ribadito la correttezza dell’iter finanziario. La pratica è stata approvata con il solo voto contrario di Santovincenzo, che subito dopo ha abbandonato l’aula.

L’assessore Carlo Marino e il sindaco Daniele Natalia

A quel punto è intervenuto il sindaco Daniele Natalia, che non ha usato giri di parole per respingere le accuse dell’opposizione. Pur riconoscendo il diritto di critica, il primo cittadino ha accusato Santovincenzo di sostenere cose «che non stanno né in cielo né in terra», richiamando le prerogative dirigenziali previste dalla legge Bassanini e difendendo la solidità della macchina amministrativa.

Sulla questione dei cantieri, Natalia ha rivendicato la bontà delle scelte compiute: i disagi temporanei, ha spiegato, serviranno a consegnare ai cittadini una città migliore. Il sindaco ha inoltre annunciato l’avvio entro dicembre dei lavori per la realizzazione di 200 nuovi posti auto davanti alla stazione ferroviaria, accompagnati da un servizio di car sharing elettrico.

Poi l’affondo politico diretto al consigliere di LiberAnagni: «Si può criticare, ma dire sempre no a prescindere è un atteggiamento che rasenta il ridicolo. Noi abbiamo una visione per questa città».

Lo “scivolone” di Ambrosetti

Peccato che, nel pieno della bagarre, il livello del confronto abbia subito un brusco abbassamento. Dagli scranni della giunta, il vicesindaco Riccardo Ambrosetti, esponente di Fratelli d’Italia, si è lasciato sfuggire un epiteto decisamente poco istituzionale, apostrofando come «pagliacci» alcuni spettatori presenti tra il pubblico.

Il vicesindaco Riccardo Ambrosetti

Una caduta di stile evitabile, che stride ancora di più se letta in prospettiva politica: per chi ambisce – e non è un mistero – a candidarsi alla guida della città, la capacità di mantenere i nervi saldi e di rispettare tutti i cittadini, anche e soprattutto quelli lontani dalla propria area politica, resta il primo banco di prova.

In un’aula ormai svuotata della presenza dell’opposizione, la maggioranza ha infine approvato all’unanimità l’ultimo punto all’ordine del giorno: una variazione di bilancio da poco meno di 300.000 euro. Una chiusura rapida per una seduta che lascia, tuttavia, sul tavolo pesanti strascichi politici, destinati a far discutere ancora a lungo.