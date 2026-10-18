Anagni da Gustare, maggioranza compatta solo in apparenza

Il sindaco Daniele Natalia e l'assessore alla cultura Carlo Marino insieme all’evento nel centro storico, in un’immagine che punta a trasmettere sintonia. Sullo sfondo, le indiscrezioni sui rapporti tesi tra Forza Italia e Fratelli d’Italia e le possibili ripercussioni sugli equilibri della giunta

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

L’immagine pubblica restituita dalla kermesse Anagni da Gustare, svoltasi l’altra sera nel centro storico, sembra costruita ad hoc per rispondere al dibattito politico cittadino e smentire le ricostruzioni che ipotizzano tensioni e contrasti all’interno della maggioranza.

Nel corso del dibattito sul rapporto tra vino, cultura e territorio, che ha aperto la serata in piazza Innocenzo III, il sindaco Daniele Natalia è apparso concentrato e disinvolto al fianco di Carlo Marino, assessore al Bilancio e alla Cultura, per l’occasione in un’inedita veste di moderatore. Entrambi hanno sottolineato la solidità del progetto amministrativo, confermando la sintonia e la volontà di proseguire il percorso di governo.

Un segnale evidente, dunque, rivolto a quanti ipotizzano frizioni tra i due, alimentate di recente dalle vicende legate ai rapporti con la Pro Loco e con il gruppo di Fratelli d’Italia.

Equilibri politici incerti

L’assessore Carlo Marino verso Forza Italia

Anche la sequenza di immagini della serata, compresa quella che li ritrae insieme dopo il dibattito, in un contesto informale presso uno degli stand enogastronomici e in compagnia di altri esponenti della maggioranza, contribuisce a trasmettere un’immagine di compattezza.

Tuttavia, il quadro politico reale appare assai più complesso di quanto la rappresentazione pubblica lasci intendere, soprattutto alla luce delle dinamiche che coinvolgono Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Negli ultimi giorni, infatti, si sono rincorse indiscrezioni su un progressivo avvicinamento dell’assessore al Bilancio alle posizioni del Partito azzurro. Una possibile manovra che, secondo le ricostruzioni circolate negli ambienti politici cittadini, risponderebbe all’esigenza di Marino, attualmente esponente della lista civica Cuori Anagnini, di costruirsi una sponda politica strategica, in grado di garantirgli un maggiore peso contrattuale in vista delle future consultazioni per la scelta del candidato sindaco.

La riserva di lusso

Carlo Marino e (seduto) Vittorio D’Ercole con Pasquale Ciacciarelli

Spieghiamola per i non addetti ai lavori. Carlo Marino è un civico e tutto il consenso elettorale avuto in questi anni gli deriva dalla sua persona e dall’impegno con la gente e tra la gente: nemmeno uno dei suoi voti è riconducibile ad uno stemma di Partito; semplicemente perché non lo ha. Questo fa di lui una ‘riserva di lusso‘ per la politica nel momento in cui si dovesse generare uno stallo tra le Segreterie e nessuno intendesse mollare la presa sulla prossima candidatura a sindaco. Tradotto: Forza Italia e Fratelli d’Italia arrivano ai ferri corti per la candidatura? Carlo Marino può essere la soluzione naturale, considerati i suoi voti e la sua terzietà rispetto ai Partiti. Ma… c’è un ma.

Raro, se non impossibile, che la condizione dello stallo si crei. Per informazioni, mettere indietro l’orologio di una decina d’anni e vedere cosa accadde dopo la caduta dell’amministrazione di Centrosinistra ad Anagni. Si andava verso lo stallo tra Forza Italia e Lega (all’epoca oltre il 30%) e con un guizzo dei suoi Mario Abbruzzese (al tempo, dominus di Forza Italia) disse a Daniele Natalia di rompere gli indugi ed annunciare la sua candidatura. Gli altri furono costretti a seguirlo.

Carlo Marino è uno che studia. E non dimentica. Forte di quell’esperienza sta considerando la possibilità di posizionarsi sotto una bandiera politica. Ma è solo una valutazione. Dietro la quale potrebbe nascondersi qualcosa di strategicamente più interessante: non il suo tesseramento ma la sua vicinanza a tutti i Partiti per far capire ad ogni schieramento che la sua capacità di dialogo e di sintesi lo rende ancora più punto di equilibrio ideale.

I mal di pancia di Fratelli d’Italia

Riccardo Ambrosetti, vicesindaco e unico esponente di FdI nella giunta di Anagni

A indicare che la questione avrebbe suscitato attenzione anche all’interno della maggioranza è la reazione che questo scenario avrebbe provocato nelle file di Fratelli d’Italia. Nel corso di un recente confronto, gli esponenti del Partito avrebbero contestato l’eventualità che l’assessore civico possa cambiare riferimento politico mantenendo inalterate le proprie deleghe operative.

Un eventuale riposizionamento, secondo la riflessione attribuita agli esponenti di Fratelli d’Italia, imporrebbe una formale ridiscussione degli equilibri di giunta. Non apparirebbe infatti sostenibile che Forza Italia, che può già contare su una presenza significativa nell’esecutivo cittadino, oltre al sindaco, acquisisca un ulteriore esponente, mentre Fratelli d’Italia rimarrebbe rappresentata in giunta dal solo vicesindaco Riccardo Ambrosetti, figura di rilievo nella squadra amministrativa, oltre che dal presidente del Consiglio comunale Davide Salvati.

Il confronto, descritto come piuttosto brusco, tra esponenti della coalizione evidenzierebbe come i rapporti di forza interni restino delicati e soggetti a possibili evoluzioni.

Attesa per le prossime mosse

Guglielmo Vecchi

Da un lato, la posizione di Carlo Marino sembrerebbe progressivamente più complessa, anche alla luce delle recenti polemiche che lo hanno visto contrapposto a esponenti locali di Idea Anagni, tra cui Guglielmo Vecchi e Fabrizio Savone. Una situazione che potrebbe spingerlo a valutare nuove collocazioni strategiche in vista della prossima scadenza elettorale. Dall’altro, le tensioni sull’asse Forza Italia-Fratelli d’Italia confermerebbero la presenza di questioni ancora aperte all’interno della coalizione, destinate a richiedere un chiarimento politico.

La compattezza mostrata durante Anagni da Gustare rappresenta, dunque, un’immagine pubblica. Che fornisce un segnale di solidità della coalizione ma non basta da sola a dissipare gli interrogativi sugli equilibri della maggioranza. Resta da capire se la sintonia esibita in piazza si tradurrà in una reale ricomposizione dei rapporti interni o se le prossime settimane faranno emergere nuove divergenze.