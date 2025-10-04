Anagni, due Partiti in movimento: il PD cresce, il centrodestra si rimescola

Dem verso quota 200 tessere ma in attesa del Congresso provinciale. Nel centrodestra, invece, il consigliere Pietrucci guarda a Fratelli d’Italia e si prepara a rompere con Carlo Marino.

La fase finale della stagione del tesseramento del Partito Democratico di Anagni potrebbe dare il via ad una situazione curiosa: un Partito in piena salute per quello che riguarda il radicamento sul territorio, almeno a giudicare dal numero di tessere. Che, in proiezione, dovrebbero arrivare ad oltre 200. Ma in dubbio per quanto riguarda la guida del Partito stesso, che da ormai un paio d’anni vede in Francesco Sordo il leader riconosciuto sì, ma non da tutti.

Questo è il paradosso che si sta sviluppando ad Anagni.

I numeri

Il gazebo per il tesseramento

Partiamo dai numeri: gli ultimi rilevamenti del tesseramento in atto hanno dato, per quanto riguarda il Partito Democratico una situazione di notevole salute: 140, al momento, sono le tessere che sono state fatte. Con una tendenza, a giudicare da quello che è emerso negli ultimi giorni, che potrebbe arrivare a sfondare il numero delle 200 tessere.

Duecento iscritti certificherebbero un Partito in piena ripresa dopo lo stato di coma profondo che negli ultimi anni aveva portato addirittura al limite minimo delle 33 tessere. Ed anche all’epoca delle ultime elezioni comunali in città non si superavano di molto le 40 tessere.

Insomma, un Partito in ripresa. Merito anche dell’azione di Francesco Sordo, che ha preso il timone del partito nel dicembre del 2023 alla fine di un dibattito infuocato che lo ha visto contrapposto ad Angela Manunza. Un dibattito che non si è fermato nella fase congressuale ma che, anzi, è andato avanti anche nei mesi successivi con un ping pong costante di punzecchiature più o meno forti da una parte e dall’altra.

Il paradosso

Luca Fantini e Achille Migliorelli

Ed è qui che inizia il paradosso. Il futuro del Partito dovrà infatti tenere conto dei risultati del Congresso provinciale. Che, come noto, vede una battaglia a due tra Luca Fantini, Segretario uscente che punta ovviamente alla riconferma ed Achille Migliorelli.

Semplificando all’estremo, ad Anagni una riconferma di Luca Fantini si tradurrebbe, di fatto, in una piena copertura politica alla linea di Francesco Sordo. Mentre, al contrario, l’eventuale arrivo di Migliorelli determinerebbe uno spostamento di linea che potrebbe favorire una ripresa dell’opposizione del Partito ad Anagni.

Opposizione che fa capo alla corrente di Rinnovamento che vede in prima linea proprio quella Angela Manunza che era stata la rivale di Sordo nel Congresso cittadino del 2023.

Sull’altro fronte di Anagni

Nella maggioranza di centrodestra invece, tiene banco in queste ore, il saluto che nell’ultimo Consiglio comunale record (durato 8 minuti), il consigliere comunale di Cuori Anagnini Luigi Petrucci ha ufficialmente rivolto all’assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini, per il suo lavoro importante per il risanamento delle finanze della Regione.

Un saluto che per molti è stato quantomeno incongruo, essendo inappropriato che un Consigliere di una lista civica faccia una cosa del genere quando all’interno della maggioranza ci sono diversi consiglieri comunali di Fratelli d’Italia che avrebbero dovuto e potuto fare la stessa cosa. Di qui l’idea, per molti piuttosto plausibile, di un Pietrucci che avrebbe ormai deciso, o sarebbe sul punto di farlo, di superare la dimensione civica per presentarsi alle prossime elezioni comunali all’interno di una lista di Partito. Ovviamente, in questo caso, di Fratelli d’Italia.

Una direzione che lo metterebbe, a questo punto, in contrasto con quello che è da sempre il suo punto di riferimento, ovvero l’assessore alla Cultura Carlo Marino, che viene dato ormai da tempo in predicato per il ruolo di successore di Daniele Natalia alla carica di candidato sindaco del centrodestra. Una corsa che vede Marino in competizione proprio con il più rampante degli esponenti di Fratelli d’Italia ad Anagni, e cioè l’attuale Presidente del Consiglio Comunale Davide Salvati.