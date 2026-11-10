Anagni, FdI vuole il candidato sindaco

Alla presentazione del libro «Nella terra dei giganti» a Palazzo Bacchetti, Massimo Ruspandini ha dichiarato che Fratelli d’Italia rivendicherà la scelta del candidato sindaco di centrodestra ad Anagni per le comunali del 2028.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Doveva essere solo la presentazione di un libro: è diventata il vero punto di partenza della campagna elettorale in vista delle comunali del 2028 ad Anagni. Con Fratelli d’Italia che ha rotto gli indugi e ha dichiarato apertamente di voler rivendicare con forza, per peso numerico e storia politica, il diritto di prelazione nella scelta del candidato sindaco per la competizione che si terrà tra poco meno di due anni nella città dei papi. Un concetto che era stato già espresso in altre circostanze. Ma mai in maniera così risoluta.

Anche perché a mettere in chiaro le cose, lunedì sera, nella Casa della Cultura di Palazzo Bacchetti, non è stata una figura di secondo piano dei meloniani. A rivendicare questo diritto di primo battitore è stato l’onorevole Massimo Ruspandini, parlamentare e coordinatore provinciale del Partito, presente insieme a tutto lo stato maggiore di FdI.

Il libro e la Ciociaria

L’iniziativa a Palazzo Bacchetti

Lo scopo, almeno quello ufficiale della serata, era la presentazione di «Nella terra dei giganti», libro a metà tra il romanzo storico, l’esoterico, la fantapolitica e l’horror che l’onorevole di Fratelli d’Italia ha firmato insieme a Giancarlo Pavat; uno storico molto noto per i suoi studi sul mistero e sulla simbologia sacra, anima delle ultime edizioni della rassegna «Anagni magica e misteriosa» svoltasi presso Casa Barnekow, dimora storica del centro cittadino (dove il volume era stato peraltro già presentato. Leggi Politica e libri: Ruspandini “Nella terra dei giganti” traccia la rotta di FdI).

La serata di lunedì scorso ha però espresso tutt’altro significato politico. Sul piano strettamente letterario l’incontro è stato moderato con acume e professionalità da Filippo Del Monte, che ha guidato i due autori lungo i molteplici piani narrativi dell’opera, a metà strada tra ricostruzione storica, invenzione letteraria e suggestioni fantasy. Al centro del racconto, l’enigma della nascita delle mura megalitiche, sviscerato in una trama complessa che oscilla tra passato e presente, tra templari e città di Saturno.

Durante la serata, la presentazione si è trasformata anche in un’appassionata difesa della Ciociaria e delle sue radici identitarie: una rivendicazione legata non solo alle eredità del passato e alle eccellenze storico-culturali del territorio, ma anche al futuro, con la sottolineatura delle eccellenze lavorative ed economiche della provincia. In questo contesto, Ruspandini ha ribadito come la Ciociaria possieda tutte le carte in regola per competere ad alti livelli, riscoprendo con orgoglio la propria vocazione strategica.

La rivendicazione di FdI

Salvati, Ambrosetti e Natalia

Al di là degli aspetti culturali, l’appuntamento ha però, come detto, segnato la formale apertura delle grandi manovre in vista della prossima tornata amministrativa anagnina. È stato lo stesso Ruspandini, alla fine della presentazione, a chiarire la linea strategicamente: «Fratelli d’Italia rivendicherà la leadership nella scelta dell’aspirante primo cittadino all’interno della coalizione di centrodestra».

Il sindaco uscente Daniele Natalia, giunto al termine del suo secondo mandato consecutivo, non potrà infatti ripresentarsi, aprendo i giochi per la successione. E le candidature nelle grandi città della provincia di Frosinone sono tutte in discussione: Anagni compresa. Perché? È in corso un tentativo di ridistribuzione dei Capoluoghi del Lazio che vede Forza Italia in prima linea. E a cascata avrebbe conseguenze su tutti i grandi centri del Lazio. (Leggi qui: Frosinone e Latina, due crisi ad alta connessione).

La puntualizzazione del parlamentare ciociaro rappresenta un passaggio politico di notevole rilevanza. L’esplicitazione della forza elettorale di FdI rischia infatti, fatalmente, di ridimensionare le ambizioni degli altri possibili contendenti della coalizione. A partire da Carlo Marino, assessore al Bilancio e alla Cultura ed esponente della civica Cuori Anagnini (civico e ideale punto di equilibrio in caso di stallo tra i Partiti), fino alle opzioni fondate su figure di mediazione istituzionale.

Il pubblico e la Pro Loco

Massimo Ruspandini

L’acquisita centralità di Fratelli d’Italia trova peraltro riscontro anche nell’eterogeneo pubblico presente lunedì sera in sala. Tra le persone sedute in sala spiccavano infatti Fabrizio Savone e Guglielmo Vecchi, entrambi esponenti (almeno fino ad ora) della lista civica «Idea Anagni». Difficile non scorgere nella loro partecipazione la volontà di riposizionarsi nell’alveo della coalizione di centrodestra, smarcandosi da una Lega dalla quale i due non si sono sentiti sufficientemente tutelati nell’ambito dei recenti e accesi scontri politici che li hanno visti negli ultimi giorni protagonisti a proposito della Pro Loco cittadina.

Ancor più significativa, in tal senso, è stata la presenza di Luigi Pietrucci, consigliere comunale iscritto al gruppo «Cuori Anagnini», la stessa lista di Marino. Da tempo però le cronache politiche locali descrivono i suoi rapporti con l’assessore di riferimento tutt’altro che idilliaci proprio per la tendenza di Marino, da mesi ormai, ad accreditarsi come il vero erede di Daniele Natalia alla guida della città.

E infatti sono in molti a leggere nelle recenti fibrillazioni legate alla gestione della Pro Loco proprio la volontà dell’assessore Marino di ritagliarsi uno spazio da protagonista e condizionare gli equilibri della maggioranza. Un iperattivismo politico che potrebbe aver destato allarme in più settori.

Di conseguenza, potrebbe essere interpretata proprio in questo contesto la decisione di Ruspandini di spezzare il silenzio. E di rivendicare, a nome del primo partito della coalizione, la prerogativa di guidare la successione alla carica di sindaco. La corsa verso il 2028 è ufficialmente iniziata.