Come cambia lo scenario politico di Anagni con il ritorno in campo di Franco Fiorito. L'ex sindaco ed ex consigliere regionale, nominato coordinatore di Futuro Nazionale per la provincia di Frosinone. Verso le comunali 2028 circola il nome di Giorgia Nobili, già segretaria della Lega anagnina.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Adesso un nodo da sciogliere interessante riguarda ciò che accadrà ad Anagni. Il definitivo sdoganamento politico di Franco Fiorito, tornato prepotentemente alla ribalta sulla scena nazionale e ciociara con la nomina a coordinatore e referente della provincia di Frosinone per Futuro Nazionale, ripropone con urgenza un interrogativo annoso: come gestire la presenza, politicamente e mediaticamente ingombrante, dell’ex sindaco della città dei papi ed ex consigliere regionale? (Leggi qui: Franco Fiorito torna in politica: Vannacci lo nomina Coordinatore provinciale. E qui: Se Vannacci gioca la carta Fiorito a Frosinone).

Il caso Fiorito torna così di stretta attualità ad Anagni proprio in virtù di questo nuovo incarico provinciale, riaprendo i giochi su quali saranno le sue mosse nella città a poco più di un anno e mezzo dalle elezioni amministrative. Si tratta di un elemento nuovo capace di scardinare gli equilibri già piuttosto precari del centrodestra locale e, paradossalmente, di offrire una boccata d’ossigeno a un centrosinistra già abbondantemente affannato di suo.

La maggioranza spaccata

Per comprendere la portata della partita, basta mettere in fila i tasselli e far quadrare i conti, partendo da un dato politico preciso.

All’interno dell’attuale maggioranza anagnina, al di là delle rassicuranti dichiarazioni di facciata, serpeggia una spaccatura piuttosto consistente.

A dividere gli animi è proprio il pragmatismo di chi, dando ormai per scontato che Fiorito sarà comunque della partita alle comunali del 2028, vorrebbe valutare la fattibilità di un’alleanza con l’ex sindaco. Eppure, sul piano nazionale, la linea tracciata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è apparsa finora categorica: nessuna intesa con il generale Roberto Vannacci in vista delle politiche del 2027. E di riflesso, nessun accordo a livello locale tra il centrodestra istituzionale e gli esponenti territoriali del movimento vannacciano.

Riccardo Ambrosetti

Ad Anagni, questa pregiudiziale pesa come un macigno soprattutto in casa Fratelli d’Italia, complici i rapporti a dir poco burrascosi tra lo stesso Fiorito e figure di spicco del Partito come Riccardo Ambrosetti, più volte bersaglio polemico (e talvolta persino satirico) degli strali dell’ex primo cittadino. A ciò si aggiungono i toni tutt’altro che concilianti riservati dallo stesso Fiorito, sia in diretta che attraverso i social, all’attuale sindaco Daniele Natalia: un precedente che renderebbe quasi automatico un veto incrociato.

La frangia dialogante

Il problema, tuttavia, è che stando ai rumors che circolano con insistenza nei palazzi della città, non tutti nella coalizione di governo sembrano allineati su questa chiusura totale. Una frangia della maggioranza, in particolare l’area più marcatamente civica o meno vincolata alle rigide logiche di scuderia di Forza Italia e Fratelli d’Italia, non disdegnerebbe affatto l’idea di esplorare un dialogo, valutando con favore l’ipotesi di un’intesa elettorale pur di blindare il risultato.

Giorgia Nobili

Ma il ritorno in campo di Fiorito sotto le insegne di Futuro Nazionale solleva anche un secondo interrogativo, non meno insidioso per gli equilibri cittadini. Forte di questa nuova investitura politica e desideroso di riscattare la mancata possibilità di candidarsi nel 2023, l’ex sindaco potrebbe decidere di alzare la posta e tornare alla carica per imporre un proprio candidato alla guida della città, presentandolo come espressione diretta del movimento oppure come sintesi di una coalizione più ampia.

Nei corridoi della politica locale inizia già a circolare con insistenza un nome: quello di Giorgia Nobili, già segretaria della Lega anagnina, oggi apparsa decisamente più incline ad avvicinarsi all’orbita di Futuro Nazionale. Sarà il tema centrale del dibattito politico delle prossime settimane, nel tentativo di decifrare una scacchiera anagnina che, ancora una volta, promette di riservare più di qualche colpo di scena.