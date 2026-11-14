La seduta del 19 novembre sarà dedicata a variazioni di bilancio e debiti fuori bilancio, ma sullo sfondo pesano le dichiarazioni del deputato di FdI Massimo Ruspandini sulla successione del sindaco Daniele Natalia. E gli equilibri del centrodestra iniziano a scricchiolare

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Affollata. Incandescente o quasi. La linea telefonica che collega i dirigenti provinciali di Forza Italia è diventata rossa l’altra sera: pochi minuti dopo che l’onorevole Massimo Ruspandini (Segretario provinciale di Fratelli d’Italia) è intervenuto alla presentazione del suo libro fantasy – storico ed ha detto che il Partito rivendica il diritto di indicare il prossimo candidato sindaco di Anagni.

Una rivendicazione che ha il doppio sigillo dell’ufficialità. Perché il Segretario FdI l’ha detta in un consesso pubblico e perché a quel consesso era presente in prima fila il sindaco di Anagni Daniele Natalia. Che, a sua volta, è dirigente provinciale di Partito: ma di Forza Italia. In pratica è stato come la consegna della nota diplomatica con cui annunciare la guerra tra due Stati. (Leggi qui: Anagni, FdI vuole il candidato sindaco).

La reazione di Forza Italia

Antonio Tajani, Salvatore De Meo e Rossella Chiusaroli

Le telefonate si sono intrecciate tra la Segretaria Provinciale Rossella Chiusaroli, i dirigenti Daniele Natalia, Giuseppe Sacco, Pasquale Cirillo. Chi ha chiamato chi e quale cellulare abbia squillato prima ha poca importanza. Ceto è che una chiamata è stata poi fatta a Fondi per aggiornare del casus il Segretario Regionale Claudio Fazzone.

Forza Italia non resta in silenzio. È in programma la riunione del Direttivo Provinciale e la stesura di un documento. Nel quale non si cita la dichiarazione del Segretario FdI ma gli si risponde sulla stessa frequenza: Forza Italia esprime il sindaco uscente che è oggi al suo secondo mandato e proprio per le capacità di governo, di amministrazione e di politica, dimostrate spetterà a Forza Italia esprimere una candidatura per la successione da portare al Tavolo del Centrodestra.

Claudio Fazzone

Il messaggio, che dovrebbe essere ufficializzato entro l’inizio della prossima settimana, è sottile ed è scritto in punta di politica. Forza Italia non risponde con il muro contro muro: dice che la sede nella quale definire la candidatura unitaria è il tavolo del Centrodestra. E rivendica il suo diritto ad esprimere un nome per prima in quanto ha eletto due volte di fila il sindaco. Come va letto quel messaggio?

La traduzione possibile è: Anagni spetta a noi e comunque FdI si dia una regolata dal momento che vuole esprimere il candidato sindaco anche ad Alatri. Se proprio volete quella piazza diteci quale altra ci proponete in cambio. (Leggi qui: Frosinone e Latina, due crisi ad alta connessione. E qui: FI alza la tensione: la linea che scuote Frosinone, Latina, Alatri, Ferentino).

I riflessi in Aula

Tensioni che potrebbero riflettersi sul Consiglio comunale convocato per il prossimo 19 novembre. Formalmente dedicato a questioni di carattere finanziario, rischia di risentire fortemente delle tensioni politiche innescate dalla decisione di Fratelli d’Italia di riaprire il dibattito sul candidato sindaco di Anagni per il 2028 e dalla decisione di Forza Italia di difendere il suo diritto ad esprimere quella candidatura..

L’ordine del giorno è di natura strettamente tecnica e contabile: prevede una variazione di bilancio e il riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio per oltre un milione di euro. Una pratica amministrativa che, almeno in linea di principio, non dovrebbe creare particolari ostacoli a una maggioranza numericamente blindata, chiamata a confrontarsi con il solo consigliere di minoranza Luca Santovincenzo, esponente di LiberAnagni.

Il nodo politico

Massimo Ruspandini ad Anagni

Il nodo politico, tuttavia, risiede nell’onda lunga delle dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa dall’onorevole Massimo Ruspandini durante la presentazione del libro Nella terra dei giganti, scritto a quattro mani con Giancarlo Pavat e presentato nella Casa della Cultura di Palazzo Bacchetti. Al di là del valore dell’opera (un excursus storico tra le eccellenze artistiche e culturali della Ciociaria) a far discutere è stata proprio la presa di posizione finale del deputato di Fratelli d’Italia. Ruspandini ha infatti rivendicato con decisione il diritto di primogenitura del proprio partito nella futura, ma ormai imminente, discussione sulla successione al sindaco Daniele Natalia, facendo leva sul peso politico e numerico che FdI esprime all’interno della coalizione. (Leggi qui: Anagni, FdI vuole il candidato sindaco).

Parole che molti osservatori hanno interpretato come una stoccata diretta all’assessore alla Cultura e al Bilancio Carlo Marino, esponente di Cuori Anagnini, considerato da più parti il principale concorrente interno nella corsa alla fascia tricolore rispetto a Davide Salvati e Riccardo Ambrosetti, rispettivamente presidente del Consiglio comunale e vicesindaco, entrambi in quota Fratelli d’Italia.

Il silenzio… assordante di Marino

Carlo Marino

Marino, dal canto suo, coerentemente con il percorso di istituzionalizzazione intrapreso da tempo per archiviare i toni più polemici del passato, ha scelto la linea del silenzio, evitando repliche dirette. Una postura che potrebbe lasciare che le fibrillazioni innescate dalle dichiarazioni di Ruspandini pesino soprattutto sulle componenti più strettamente partitiche della maggioranza guidata da Natalia. Più nello specifico, considerato che Forza Italia ha già espresso il primo cittadino negli ultimi otto anni, a risentire maggiormente della rivendicazione di Fratelli d’Italia potrebbe essere proprio la Lega.

Si tratta, al momento, di tensioni ancora latenti che, al di là degli adempimenti contabili previsti per il prossimo Consiglio comunale, rischiano di condizionare pesantemente gli equilibri in vista delle prossime amministrative. Anche perché la sensazione è che Marino, pur senza mai ammetterlo apertamente, non ostacolerebbe una ricandidatura di Natalia, qualora si concretizzasse l’ipotesi, oggi molto remota, di un terzo mandato. Ben diversa potrebbe essere, invece, la sua posizione rispetto ad altri candidati espressione del centrodestra.

Uno scenario che, se non adeguatamente governato, rischia di compromettere la compattezza dell’attuale maggioranza, trasformando la partita per la successione a Natalia in un terreno di confronto sempre più delicato tra le diverse anime della coalizione.