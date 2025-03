Anagni, frizioni in maggioranza: il sindaco Natalia bacchetta Vecchi

L'esponente di Idea Anagni in Consiglio comunale ha rivendicato che il protocollo per le città fortificate era nato da un interessamento della Lega, citando l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli. Il primo cittadino ha replicato in maniera piccata a conferma delle tensioni all'interno della coalizione di governo. Intanto Andrea Fiorito è stato nominato coordinatore provinciale dell'Udc

Una scena che non è sfuggita a nessuno. E che ha fatto discutere parecchio su quelli che sono i reali rapporti, più che di forza, di convivenza all’interno della maggioranza di Anagni. La scena è quella che si è verificata qualche giorno fa nel corso di un Consiglio comunale, l’ultimo tenutosi in città.

Durante quella seduta, tra le altre cose, è stato ufficialmente approvato il protocollo per le città fortificate. Ovvero l’accordo tra le città di Anagni, Veroli, Ferentino ed Alatri che punta a rendere possibile la partecipazione, con una candidatura comune, al concorso per il titolo di Capitale Italiana della Cultura nel 2028. Un progetto reso noto qualche mese fa, durante le celebrazioni per il Giubileo. La firma fa ora partire ufficialmente il progetto. Che verrà, ha detto il sindaco Natalia, aperto anche agli altri comuni più piccoli.

Le frizioni nella maggioranza

Daniele Natalia, sindaco di Anagni

Ed è proprio durante la discussione che è scoppiata non la polemica, ma una insolita contrapposizione tra esponenti della stessa maggioranza. E’ capitato quando ad alzarsi ed a prendere la parola è stato Guglielmo Vecchi, esponente civico (anche se vicino alla Lega) della maggioranza del sindaco Natalia. Vecchi, in sostanza, ha detto che il progetto in questione era nato da un interessamento dei vertici regionali della Lega, citando tra gli altri Pasquale Ciacciarelli, da tempo molto vicino a Vecchi.

Una presa di posizione che, nello stupore generale, ha generato la replica del sindaco. Che ha rimbeccato il suo consigliere. Ricordando (a lui ed al pubblico presente) che l’iniziativa era nata prima. A quel punto Vecchi ha abbozzato. E la cosa è finita lì. Almeno ufficialmente.

Una riunione infuocata

Il consiglio comunale di Anagni

Resta la domanda: ma perché il sindaco ha sentito il bisogno di smentire platealmente un suo consigliere? Secondo i bene informati, quanto accaduto sarebbe la dimostrazione evidente che in maggioranza, foto ufficiali a parte, non tutto funziona benissimo. E che, nello specifico, i rapporti tra il resto della maggioranza e lo stesso Vecchi sarebbero molto tesi. Si mormora di una riunione infuocata della coalizione, tenutasi qualche settimana fa, in cui allo stesso Vecchi sarebbe stato detto, più o meno: “Se non ti va bene, c’è molto spazio tra i banchi della minoranza”.

Un avvertimento plateale al quale Vecchi non avrebbe risposto. Anche perché è difficile, dati i rapporti di forza, che l’esponente di Idea Anagni possa esercitare chissà quale potere contrattuale. La sua (eventuale) uscita non renderebbe certamente più debole la coalizione di Natalia. E dunque, il consigliere di Idea Anagni continuerà a far parte della maggioranza, alzando di tanto in tanto il dito per puntualizzare qualcosa. Ma senza, almeno al momento, nessuna conseguenza concreta.

Andrea Fiorito coordinatore provinciale dell’Udc

Andrea Fiorito

Intanto nel mondo conservatore della Città dei Papi, c’è una novità da registrare: l’arrivo nell’Udc di Andrea Fiorito. Lorenzo Cesa gli ha conferito la nomina di coordinatore del partito per l’intera provincia di Frosinone. “Da oggi – ha detto Fiorito junior – avrò l’opportunità di mettermi al servizio della comunità e poter portare avanti le mie idee in un partito saldamente collocato nel centrodestra, che affonda le sue radici in un glorioso passato ma si protende verso il futuro pur rimanendo ancorato a dei valori fondamentali come la famiglia, l’equità sociale, la giustizia e la moderazione”.

Andrea Fiorito ha sottolineato la fortuna, ma anche la responsabilità, di vivere “in una provincia meravigliosa, ricca di bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche”, che è anche “tra le più industrializzate ed all’avanguardia di tutta l’Italia”. Di qui il dovere di “preservare tutto ciò e, se possibile, valorizzarlo al meglio”, facendo tornare “ai cittadini la fiducia nella politica e soprattutto la voglia di parteciparvi attivamente”. Perché “la politica ha il dovere di proporre soluzioni ai problemi del territorio e non di cavalcare semplicemente il malcontento per usarlo a fini elettorali”.