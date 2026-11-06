Anagni, giallo sul mancato invito di Marino: tensioni con Fratelli d’Italia?

La presentazione del libro "Nella terra dei giganti", scritto da Giancarlo Pavat e dall'Onorevole Massimo Ruspandini, rischia di provocare una frattura nella maggioranza. L'assessore alla cultura e al bilancio non è stato invitato: dimenticanza o segnale politico nei confronti di uno degli aspiranti candidati a sindaco del post-Natalia?

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Quel mancato invito lo hanno notato in parecchi. E, del resto, era difficile non farlo. Si potrebbe pensare a un refuso o a una dimenticanza: entrambe le ipotesi sarebbero plausibili, perché l’alternativa, ovvero un’esclusione voluta, aprirebbe scenari politicamente inquietanti.

Tutto ruota attorno alla presentazione del volume Nella terra dei giganti, firmato da Giancarlo Pavat e dal deputato di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini, in programma lunedì prossimo alle 18.30 ad Anagni, presso la Casa della Cultura. Il libro era già stato presentato nella città dei papi qualche mese fa, nell’ambito di un applauditissimo appuntamento a Casa Barnekow. L’incontro della prossima settimana, tuttavia, avrà un profilo più istituzionale, dal momento che si terrà a Palazzo Bacchetti, da tempo sede di numerose attività culturali cittadine.

Il punto dolente

Massimo Ruspandini e Giancarlo Pavat con il libro “Nella terra dei giganti”

L’evento nasce come appuntamento letterario, ma nei fatti si trasformerà anche in una passerella per lo stato maggiore di Fratelli d’Italia ad Anagni. Ci saranno i principali esponenti del partito in città: dall’assessore Riccardo Ambrosetti al consigliere comunale e provinciale Alessandro Cardinali, fino al presidente del Consiglio comunale Davide Salvati. Presente anche il sindaco Daniele Natalia, che porterà il proprio saluto.

Manca, però, una persona. E in molti si sono già chiesti il perché. Trattandosi di un appuntamento culturale, infatti, una delle figure istituzionali chiamate a portare il proprio saluto doveva essere Carlo Marino, assessore alla Cultura (oltre che al Bilancio) ed esponente della lista civica Cuori Anagnini.

Il convitato di pietra

Carlo Marino con il sindaco Daniele Natalia

L’assenza assume così i contorni di un piccolo giallo. Una semplice omissione? Difficile non interrogarsi sulla circostanza. Secondo le voci che circolano negli ambienti politici cittadini, il mancato invito potrebbe essere legato alle dinamiche interne alla maggioranza, in particolare ai rapporti tra l’esponente della lista civica e Fratelli d’Italia.

Un rapporto che negli ultimi mesi si sarebbe fatto piuttosto complesso, soprattutto da quando Carlo Marino ha iniziato a emergere come possibile figura di riferimento in vista delle prossime elezioni comunali, chiamate a individuare l’erede di Daniele Natalia nel centrodestra. Il sindaco, infatti, non potrà ricandidarsi avendo già completato il secondo mandato.

Una candidatura che divide

L’ipotesi Marino per il post-Natalia non avrebbe suscitato particolare entusiasmo in Fratelli d’Italia, convinto, e non da oggi, che per peso politico e rilevanza il diritto di esprimere il futuro primo cittadino spetti proprio al partito di Giorgia Meloni. I nomi che circolano sono, paradossalmente, gli stessi che figurano tra i protagonisti della serata letteraria: accanto a Cardinali, si fanno infatti quelli di Riccardo Ambrosetti e Davide Salvati.

Riccardo Ambrosetti di FdI tra gli aspiranti candidato a sindaco

In quest’ottica, il mancato invito di Marino potrebbe essere interpretata come un tentativo di mettere ai margini un possibile concorrente. Negli ultimi tempi, del resto, l’assessore ha mostrato in diverse occasioni di voler indossare i panni del candidato sindaco, limando quegli eccessi caratteriali che in passato lo avevano portato a reazioni e repliche sopra le righe e adottando uno stile più moderato e democristiano, molto vicino a quello del suo mentore politico, il sindaco Natalia.

Basterà attendere per capire se l’esclusione sia stata soltanto una dimenticanza oppure il primo segnale di una strategia nella partita per la candidatura. Una partita che, con ogni probabilità, è destinata a farsi sempre più calda nei prossimi mesi.