Anagni, il campo largo è un’utopia: centrosinistra spaccato anche su Gaza

Il mondo progressista mobilitato per la causa palestinese ma LiberAnagni si smarca e diserta la riunione d partiti e associazioni. Di conseguenza non aderirà al comitato ad hoc ed alla manifestazione del 25 ottobre. Si acuisce in città la divisione tra le forze d'opposizione

Una manifestazione unitaria. Programmata, salvo modifiche, per il prossimo 25 ottobre per far sentire la voce di Anagni a favore di Gaza. Una manifestazione unita e forte. In cui però, salvo colpi di scena al momento poco plausibili, mancheranno gli esponenti di LiberAnagni.

Un’assenza che, come ci si poteva aspettare, fa già discutere. E rende sempre più friabile il centrosinistra cittadino.

Il mondo progressista si mobilita

E’ il risultato della riunione che si è svolta ieri ad Anagni all’interno del circolo Arci della città dei papi. L’obiettivo era quello di cominciare ad organizzare il programma di una manifestazione pro Gaza da tenersi in città entro il prossimo mese. Da tempo ad Anagni, come in altre città, sono attivi momenti di solidarietà per il territorio devastato della striscia di Gaza.

In città, ad esempio, da settimane ogni sera un gruppo di simpatizzanti della causa palestinese si ritrova davanti al monumento ai caduti di piazza Cavour per qualche minuto di rumore a favore di Gaza. L’idea a questo punto è quella però di alzare il livello, con una manifestazione più ampia e strutturata. Di qui la necessità di organizzarsi.

E ieri sera, dunque, all’interno del circolo Arci, praticamente tutte le forze del centrosinistra di Anagni, dal Partito Democratico, a Sinistra Italiana, Possibile agli altri, assieme ai rappresentanti delle principali associazioni civiche di Anagni che si muovono all’interno del mondo progressista della città, hanno fatto il punto sul da farsi.

Comitato pro Palestina

Ne è nato un Comitato promotore a favore della Palestina. Che metterà assieme cittadini, associazioni e forze politiche uniti per la giustizia. Un comitato formato da liberi cittadini, associazioni per i diritti umani, gruppi pacifisti e ambientalisti, e partiti politici progressisti e di sinistra. L’iniziativa, hanno detto gli organizzatori, “nasce dalla volontà condivisa di esprimere solidarietà al popolo palestinese e di promuovere una mobilitazione pubblica per la pace, la giustizia e il rispetto dei diritti umani”.

L’obiettivo immediato è quello di “organizzare una grande manifestazione cittadina, aperta a tutti, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla drammatica situazione in Palestina”. E “per chiedere un intervento deciso della comunità internazionale a favore di una soluzione equa e duratura del conflitto israelo-palestinese”.

A partire dal “riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina da parte dell’Amministrazione comunale”. Un comitato aperto non solo a partiti ed associazioni, ma anche a “scuole, studenti, lavoratori, e semplici cittadini che vogliano contribuire attivamente alla costruzione di un fronte comune per la giustizia”.

I risvolti politici

Una iniziativa che, come detto, al di là del tema specifico (la solidarietà anagnina nei confronti di una terra martoriata), sta già provocando conseguenze a livello politico. A partire dal dato più significativo: la mancata presenza degli esponenti di LiberAnagni alla riunione. Sarebbero stati infatti gli stessi esponenti di LiberAnagni a far sapere di non voler collaborare con i partiti del centrosinistra locale.

A dire il vero, alla riunione dell’altra sera, secondo qualche indiscrezione, c’erano almeno un paio di persone riconducibili al mondo di LiberAnagni. Avrebbero partecipato alla riunione presso l’Arci a titolo prettamente personale, a riprova del fatto che, al momento, le distanze con il centrosinistra ufficiale restano ancora incolmabili. E questo allarga ancor di più il solco che, negli ultimi tempi, è diventato una vera e propria ferita all’interno del centro-sinistra di Anagni.

Sempre più, infatti, l’idea di un possibile campo largo, che metta insieme tutte le forze progressiste di Anagni, per indurle a non scontrarsi tra loro ma contro il centrodestra, diventa sempre meno plausibile. Una difficoltà che la mancata adesione unitaria alla manifestazione pro Gaza rende ancora più evidente.