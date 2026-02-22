Anagni, il centrosinistra si ricompatta sul fronte del “No” alla riforma-Nordio

Ad Anagni importante convegno sul referendum. In campo il fronte progressista che per l'occasione ha ritrovato l'unità, sindacati, Anpi, magistrati e giuristi. Tutti schierati contro una delle leggi-simbolo del governo Meloni. "Costituzione e democrazia a rischio, la giustizia ha bisogno di mezzi per farla funzionare meglio". Sono stati alcuni dei concetti emersi durante l'incontro

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Anagni si mobilita per il “No” al referendum del 22-23 marzo. Perché l’obiettivo, secondo i contrari della riforma-Nordio, non è migliorare la Giustizia ma picconare l’indipendenza della magistratura ed il concetto stesso di separazione dei poteri. Nella storica cornice della Sala della Ragione ad Anagni, il fascino dell’architettura medievale ha fatto da cornice a un dibattito di stringente attualità.

Prova di forza dei progressisti

Francesco Sordo, segretario del PD di Anagni

L’altra sera il convegno organizzato per dire “No” al referendum ha segnato un punto importante per il territorio: non solo un momento di analisi tecnica sulla riforma della giustizia ma una vera e propria prova di forza e unità del centro-sinistra locale in vista del referendum del 22-23 marzo. Proprio la partecipazione è stata il primo segnale politico rilevante.

Vedere nella stessa sala esponenti spesso non convergenti come Costantino Santovincenzo, segretario di Sinistra Italiana, Luca Santovincenzo, anima di LiberAnagni, e Francesco Sordo, segretario del Partito Democratico, ha dato la misura di quanto la posta in gioco sia percepita come vitale.

Sara Missori (Foto © Ettore Cesaritti)

Il messaggio uscito dalla sala è univoco: la riforma costituzionale della giustizia non è un aggiustamento tecnico ma un tentativo di scardinare l’equilibrio dei poteri previsto dai Padri Costituenti. L’apertura dei lavori, affidata a Sara Missori, di Possibile Anagni, ha subito sgombrato il campo dalle ambiguità comunicative del governo. Missori ha tracciato le coordinate del rischio: una magistratura che, in caso di vittoria del “Sì”, diventerebbe strutturalmente divisa e, per questo, inevitabilmente più fragile e suscettibile alle pressioni del potere politico.

L’intervento del magistrato Domenico Gallo

Il fulcro dell’analisi giuridica e politica è stato l’intervento di Domenico Gallo, magistrato di lungo corso, che ha usato parole durissime per descrivere il momento storico. Secondo Gallo, “con il voto noi scriviamo una pagina impegnativa” proprio perché, trattandosi di un referendum costituzionale, senza quorum, “ogni voto è importante e i destinatari di questa responsabilità sono i cittadini stessi”.

Carlo Nordio, Ministro della Giustizia

Il magistrato ha espresso profonda preoccupazione per il clima di scontro istituzionale, definendo “impressionanti le parole della Meloni dopo il richiamo di Mattarella”. Il rischio, secondoGallo, è la deriva di un esecutivo che “si sente sopra la legge” con i giudici che“vengono chiamati politicizzati” solo perché la maggioranza “non vuole controlli e si arrabbia anche con le decisioni della Cassazione”.

Il punto focale della critica di Gallo è stato sul merito della riforma: “Vogliono cambiare 7 articoli, devastando il titolo 4 della Costituzione. I Costituenti hanno insistito sulla separazione dei poteri e questa riforma mina l’equilibrio che aveva permesso di superare prima il sistema monarchico e poi quello fascista”. L’indipendenza del CSM, inteso come autogoverno dei giudici, è il baluardo che si vuole abbattere: “Si vuole separare il Csm in tre parti per indebolirlo e creare un tribunale speciale disciplinare a cui non ci si può opporre. La politica non vuole magistrati indipendenti”.

L’avvocato Stracqualursi: “Più mezzi per la giustizia”

L’avvocato Giovanni Stracqualursi ha spostato l’attenzione sull’evanescenza delle promesse della maggioranza. Se il governo sventola la bandiera dell’efficienza, la realtà parla d’altro. “Se vogliamo migliorare la giustizia diamole più mezzi”, ha incalzato Stracqualursi, ricordando come la separazione delle carriere sia già una realtà nei fatti dopo la riforma Cartabia, che ha visto spostamenti minimi (solo 40 magistrati su 9000).

Il vero obiettivo della riforma sarebbe dunque punitivo e politico: “Il sorteggio non abolirà il correntismo; si parla già, invece, della possibilità di abolire il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. In questo scenario ci perdono i cittadini e guadagna la classe dirigente”.

Anpi e Cgil: “Attacco a democrazia e a Costituzione”

A destra Donato Gatti della Cgil con il Segretario nazionale Fiom De Palma

Particolarmente vibrante l’intervento di Alessandra Maggiani, presidente dell’ANPI di Frosinone, che ha inquadrato la riforma in una visione ideologica regressiva. “Loro non si riconoscono in questa Costituzione – ha dichiarato riferendosi alla compagine di governo – E stanno cercando di capire fino a dove possono spingersi”. Per l’ANPI il rischio è quello di un “autoritarismo strisciante”; un contesto in cui la discrezionalità nel decidere quali reati perseguire diventa uno strumento di controllo sociale. Ecco perché “dobbiamo dire No per ricreare gli anticorpi della democrazia”, ha concluso Maggiani.

A farle eco, Donato Gatti della CGIL Frosinone-Latina, che ha richiamato alla mobilitazione popolare, definendo la democrazia “sotto attacco” e invitando i militanti e i cittadini ad “andare casa per casa” per spiegare i pericoli del referendum.

Luca Santovincenzo

A chiudere il cerchio è stato il consigliere comunale di opposizione Luca Santovincenzo. Che, invitando tutti a votare no, ha portato il dibattito sul piano dell’esperienza amministrativa locale. Ricordando come da tempo la città dei papi viva una situazione in cui c’è una maggioranza che ha un potere preponderante rispetto all’opposizione, con tutte le storture del caso.