Anagni, il consolidato non è mai banale

Domani sera il Consiglio Comunale di Anagni approva il bilancio consolidato ma salta la variazione per i lavori di manutenzione. Sullo sfondo, in maggioranza, il rapporto tra l’assessore Marino e il vicesindaco Ambrosetti.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Ufficialmente si tratta soltanto del Consiglio Comunale dedicato al Bilancio Consolidato: una scadenza burocratica sostanzialmente banale e prevista. Ma ad Anagni, come insegna la storia recente, a partire dall’amministrazione Bassetta e dall’allora assessore al Bilancio Aurelio Tagliaboschi, il consolidato non è mai una questione normale e scontata. Di conseguenza, la seduta di domani sera (ore 18) in cui verrà approvato questo punto si carica, vista la situazione, di inevitabili connotati politici.

Ciò emerge anche dalle indiscrezioni trapelate dal palazzo comunale nelle ultime ore: nel Consiglio Comunale di domani, oltre al consolidato e al riconoscimento di un debito fuori bilancio, in teoria avrebbe dovuto esserci una variazione per una serie di lavori di manutenzione. Variazione che però è saltata e che verrà quindi proposta nel Consiglio successivo.

Marino e Ambrosetti

Daniele Natalia e Carlo Marino

Il problema, al di là della variazione di Bilancio in sé, è quello che la variazione stessa significa. È qui che si entra nel nocciolo della politica. Lo spostamento di questa variazione sembra infatti essere il punto più scoperto di un rapporto dialettico. Quello che c’è ormai da tempo, all’interno della maggioranza del sindaco Daniele Natalia, tra l’assessore al Bilancio, l’esponente di Cuori Anagnini Carlo Marino e il vicesindaco, nonché potente espressione di Fratelli d’Italia, Riccardo Ambrosetti.

Tra i due il rapporto, come è probabilmente ovvio che sia, non è mai stato idilliaco. Anzi, sembra che fino a qualche mese fa l’atteggiamento del vicesindaco di Fratelli d’Italia nei confronti dell’assessore fosse improntato a dichiarazioni del tipo: «se lui si candida a sindaco, io mi candiderò soltanto per farlo perdere». Il virgolettato non è ovviamente quello effettivo ma lo spirito delle indiscrezioni trapelate sembra essere stato proprio questo.

Massimo Ruspandini e Davide Salvati

Senonché, negli ultimi tempi, il rapporto tra i due parrebbe essersi piuttosto ammorbidito: in più di un’occasione vi sarebbe stata persino la rivendicazione di una collaborazione. Probabilmente, dicono le malelingue, solo per sbarrare la strada all’altro esponente di Fratelli d’Italia, il presidente del Consiglio Comunale Davide Salvati, considerato il vero possibile candidato sindaco del centrodestra alle prossime comunali.

Il fastidio della maggioranza

Ma il problema per molti, soprattutto all’interno della coalizione in queste settimane, è legato anche all’atteggiamento dell’assessore Marino. Non sono pochi, infatti, nella maggioranza a guardare con un certo fastidio all’operato dell’assessore, sostenendo che stringa e allarghi i cordoni della borsa per far pesare il proprio ruolo politico all’interno della Giunta. Tanto che diversi esponenti si sono rivolti al sindaco Natalia per sollecitare un suo intervento in merito.

Carlo Marino

Una situazione che conferma quanto già emerso da mesi: Carlo Marino è il potenziale punto di caduta trasversale nel momento in cui i Partiti dovessero andare in stallo sulla designazione del successore di Daniele Natalia. Perché è popolare, non è collocato politicamente sotto nessuna bandiera, ha portato risultati amministrativi concreti in questi anni.

Per ora il primo cittadino, come è già spesso accaduto in altre circostanze, ha preso tempo, assicurando di avere il pieno controllo della situazione. Si vedrà che cosa accadrà a partire già dalla seduta di domani dell’assise cittadina.