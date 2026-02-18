Anagni, il fascino della… divisa: i vecchi leghisti verso il generale Vannacci

Il "carroccio" della Città dei Papi vive una profonda crisi e l'avvento di Futuro Nazionale potrebbe provocare una fuoriuscita dal partito di diversi militanti con conseguenze per la coalizione di centrodestra che potrebbe perdere voti

Ad Anagni tra un’inaugurazione di una fontanella e un annuncio in pompa magna sulla capitale della cultura, soffia un vento nuovo. O forse è solo il riflusso di quello vecchio, che però stavolta ha il volto del generale Roberto Vannacci e il vessillo di Futuro Nazionale. Non che il movimento stia per espugnare il Palazzo d’Iseo a colpi di baionetta elettorale, sia chiaro.

Il problema è più sottile, quasi chimico: una questione di vasi comunicanti che potrebbe creare difficoltà al già precario equilibrio del centrodestra cittadino.

Un… Futuro Nazionale per i leghisti

Perchè? Basta seguire gli eventi. E mettere in fila i dati. Mentre la Lega di Salvini ad Anagni vive una stagione che definire “autunnale” sarebbe un generoso eufemismo, il neo movimento del generale inizia a raccogliere i cocci di un carroccio che sembra aver perso le ruote. Alcuni elementi della vecchia guardia leghista sono già stati avvistati mentre facevano passi felpati, ma decisi, verso le file vannacciane. Non è una migrazione di massa, ma è quanto basta per alterare le dinamiche del centrodestra istituzionale.

Il quadro attuale, infatti, è impietoso, almeno per la Lega: Forza Italia continua ad allargare i propri confini in consiglio; Fratelli d’Italia presidia il territorio con la sicumera di chi sa di avere il vento in poppa. In questo scenario, la Lega è ormai un attore non protagonista che tenta di rubare la scena con operazioni di valore soprattutto mediatico come l’inaugurazione della fontanella in piazza Ruggero Bonghi.

In giunta, il vessillo leghista è tenuto alto (si fa per dire) dall’assessore Vittorio D’Ercole, noto ai più per uno stile così sottotraccia da rasentare l’invisibilità tattica. C’è poi il consigliere Necci, che recentemente ha riscoperto la verve critica scagliandosi contro la politica sanitaria regionale, quasi a voler ricordare al mondo che la Lega esiste ancora.

Il Mondo al Contrario alternativa per i delusi

Questa progressiva (ir)rilevanza leghista è il miglior regalo possibile per il resto della coalizione, che ormai governa senza rivali interni (e nemmeno troppo esterni, in effetti). Il sindaco Natalia, in questo acquario senza squali, può permettersi colpi di teatro come quando, giorni fa, ha annunciato in consiglio il ritiro del ricorso per il biodigestore senza degnarsi nemmeno (scatenando per questo diversi malumori rigorosamente ufficiosi) di avvisare i suoi stessi consiglieri di maggioranza. Un momento di imbarazzo collettivo che, in una coalizione sana, avrebbe scatenato una tempesta ma che ad Anagni è passata come una nuvola passeggera. (Leggi qui: Anagni, il biodigestore accende lo scontro, il Bilancio passa in silenzio).

Tuttavia il problema della Lega resta. Se i voti anagnino-padani (o quel che ne resta) dovessero confluire in massa verso Vannacci, il centrodestra si troverebbe di fronte a uno scompenso pericoloso. Una Lega ridotta a lumicino toglierebbe alla coalizione quel briciolo di pluralismo necessario a non trasformare l’amministrazione in un monologo assoluto del sindaco e dei suoi fedelissimi.

Il rischio è che, tra una fontanella e un brindisi, il Mondo al Contrario del generale diventi l’unica alternativa per chi, a destra, si sente tradito da una politica fatta di silenzi e retromarce improvvise. Ad Anagni la politica non è più un confronto, è un’attesa: si aspetta di capire se la Lega riuscirà a ritrovare la bussola, o se il generale marcia spedito verso il prossimo travaso di voti.