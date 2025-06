Anagni, il turnover al femminile in giunta diventa un caso

La sostituzione dell'assessore Chiara Stavole sta creando problemi al sindaco Daniele Natalia che dovrà decidere se aprire ad un nome nuovo oppure insistere con la prevista staffetta. Ma Anna De Lellis nel frattempo ha lasciato Idea Anagni e si è avvicinata a Cuori Anagnini. Un bel rompicapo

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Donna. Di Idea Anagni. Capace. Dotata di una sua forza elettorale. Pronta a darsi da fare. Nessuno lo dice in modo ufficiale: ma la verità è che ad Anagni la ricerca per il nome che dovrà subentrare all’assessore Chiara Stavole è ormai finita. In citta, ancora qualche settimana fa, si parlava di un terzetto, o quantomeno di una rosa di nomi, rigorosamente al femminile, tra cui scegliere per operare la famosa staffetta. Ovvero, come tutti sanno, l’alternanza in Giunta da realizzare, anno dopo anno, a partire dal 2023 fino al 2028.

Turnover obbligato

Chiara Stavole

Una scelta dovuta, come noto, alla necessità di preservare gli equilibri politici all’interno della maggioranza di centrodestra capitanata dal sindaco Daniele Natalia. Che ha sì vinto le elezioni nel 2023 con amplissimo margine nei confronti di un centrosinistra spaccato e ancora non ricomposto. Ma che, evidentemente, ha avuto ed ha ancora adesso notevoli squilibri all’interno. Tanto da rendere necessario un allargamento temporaneo di posti noto, appunto, come staffetta. E dunque nel 2023 era stata nominata assessore l’esponente di Idea Anagni Anna De Lellis. Nel 2024, aveva ceduto il posto all’esponente di Forza Italia Chiara Stavole.

Anna De Lellis

Una situazione il cui ripetersi, a parti invertite, quest’anno è stato reso difficile dal fatto che la De Lellis, dopo l’uscita dalla giunta, ha rotto con Idea Anagni, avvicinandosi alla lista Cuori Anagnini, capitanata dall’assessore Carlo Marino. E qui sono iniziate le opzioni: è stata valutata la possibilità di far restare Chiara Stavole, che peraltro ha lavorato molto bene come assessore. Eventualità che avrebbe però creato più di qualche problema, soprattutto per le frizioni con Idea Anagni. Oppure cambiare: opzione complessa anche questa, perché il sindaco ha sempre premesso che l’alternanza sarebbe stata tra Anna De Lellis e Chiara Stavole e nessun altro.

L’alternativa

Guglielmo Vecchi

Ma negli ultimi giorni le cose sembrano poter cambiare. Il referente di Idea Anagni Guglielmo Vecchi aveva già da tempo fatto capire di voler proporre un altro nome della sua lista. Ed il nome sarebbe saltato negli ultimi giorni: una donna, una professionista, esponente della lista Idea Anagni, che avrebbe anche avuto un discreto successo elettorale alle comunali del 2023. Questa la figura che verrà proposta al sindaco.

Resta da capire cosa risponderà Daniele Natalia. Il sindaco potrebbe decidere, per ragioni di equilibri interni, di accettare quella che comunque sarebbe una deroga rispetto all’idea di accettare l’avvincendamento solo tra la De Lellis e la Stavole. Uno strappo. Che sarebbe però nel segno della governabilità e del mantenimento degli equilibri all’interno della maggioranza.

Il sindaco Daniele Natalia

Oppure potrebbe decidere di riaffermare la sua posizione iniziale (o De Lellis al posto della Stavole o niente), rendendo impossibile qualunque altro scambio. La sensazione è che si sia più vicini alla prima che alla seconda opzione. Perché è vero, come tutti pensano, che Idea Anagni in ogni caso non si staccherà dalla maggioranza, e rimarrà comunque all’interno del centrodestra. Ma è anche vero che i propri consiglieri di maggioranza e sempre meglio averli ben disposti nei propri confronti.