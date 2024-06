Anagni, l’ora della staffetta

Domani a mezzogiorno la staffetta programmata in Giunta. Lo prevedono gli accordi di inizio consiliatura. Il primato della politica sull'amministrazione.

Era attesa da tempo. Da poche ore è arrivata l’ufficialità. Domani mattina alle ore 12, nella canonica Sala Gialla del comune di Anagni ci sarà il passaggio di consegne più annunciato della (recente) storia politica della città dei papi. La giunta capitanata da Daniele Natalia non avrà più a rappresentarla, in un settore di peso come i Servizi Sociali, Anna De Lellis (esponente della lista civica Idea Anagni) ma Chiara Stavole (membro della sezione cittadina di Forza Italia).

Sandro Mazzola e Gianni Rivera si stringono la mano prima del fischio d’inizio del derby tra Inter e Milan valevole per la 22ª giornata del campionato italiano di Serie A 1976-1977. (Foto: Ravezzani / LaPresse)

Un passaggio programmato già all’epoca della creazione della Giunta, dopo la trionfale riconferma del giugno di un anno fa. Quando il sindaco, per trovare un punto di equilibrio tra forze civiche e Partiti della sua colazione, decise di adottare uno stratagemma che sa di calcio: chi non ricorda Rivera che entra al posto di Mazzola ai mondiali del Messico 1970?

Un modo per moltiplicare le poltrone rendendole a tempo, almeno una. Una staffetta che, questi i programmi, sarà replicata ad ogni inizio estate. Dando quindi alle due forze politiche in questione (Idea Anagni e Forza Italia) la possibilità di alternarsi con gli stessi tempi a disposizione e al governo della città. Fino all’ultimo anno, quando l’alternanza sarà di sei mesi a testa. Puro Cencelli, nella migliore tradizione democristiana; tradizione a cui, in ultima analisi, appartiene il primo cittadino, capace come pochi altri di gestire gli appetiti di una coalizione granitica per numero, ma piuttosto litigiosa al suo interno.

Aria tesa

Anna De Lellis

Del resto, che qualche tensione ci sia lo conferma un altro dettaglio. Stasera, alle 18, prima dell’appuntamento istituzionale di domattina, è prevista in comune una riunione di maggioranza. La classica riunione settimanale, che da sempre si tiene per fare il punto ed organizzare il lavoro da fare.

Solo che stavolta ( almeno stando alle indiscrezioni che arrivano dall’interno della coalizione, la temperatura sembra più alta del solito. Chi ha avuto modo di ascoltare il vocale con cui il primo cittadino convocava la riunione non ha potuto far a meno di notare il tono piuttosto intenso con cui l’appuntamento veniva ricordato. E questo è strano perché, come detto, almeno dal punto di vista numerico la coalizione del sindaco non dovrebbe avere alcun problema.

A breve scadenza è infatti attesa una nuova variazione numerica, con gli ingressi in maggioranza dei due (ancora per poco) consiglieri di minoranza Giuseppe De Luca e Danilo Tuffi. Lasciando da solo a tenere alta la bandiera dell’opposizione Luca Santovincenzo di LiberAnagni. Già gravato di suo dai rapporti non proprio amicali con la direzione cittadina del Pd. (Leggi qui: Il doppio fronte di Santovincenzo per prendersi la sinistra).

Alla base della tensione

Chiara Stavole

Dunque perché i rapporti tra le anime della maggioranza dovrebbero essere tesi? Una spiegazione sta nel fatto che Idea Anagni avrebbe subìto il passaggio di consegne a favore di Forza Italia.

Legittimo sul piano politico, intendiamoci; perché gli equilibri vanno salvaguardati; ma anche il lavoro fatto va tutelato. E, da questo punto di vista, è indubitabile che quello fatto nell’ultimo anno dalla De Lellis nei Servizi Sociali (soprattutto, ma non solo) è stato un gran lavoro. Che certamente sarà replicato dalla Stavole, si dirà; resta il limite di una politica costretta a mettere da parte un assessore valido per assicurare la tutela degli equilibri. Per paradosso, averlo fatto conferisce al sindaco ancora più spessore politico: le amministrazioni si tengono in equilibrio sui voti e non sui sentimenti.

La domanda (da fare magari domani in conferenza) é quindi: fino a che punto in politica è legittimo far contare più gli equilibri (teorici) da mantenere e da che punto in poi pesa il lavoro (concreto) fatto? Ma il cinismo della politica ha già la risposta pronta: senza equilibri non c’è amministrazione. Piaccia o non piaccia. C’est la guerre.