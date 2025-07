Anagni, quell’indignazione a senso unico

Condanna unanime per il gesto vandalico contro la sede di Forza Italia ma non accadde la stessa cosa per episodi analoghi nei confronti di altri partiti. La solidarietà dovrebbe valere per tutti altrimenti si tratta di miopia politica

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Anzitutto, la più piena e sentita solidarietà. Perché certi gesti non vanno assolutamente sottovalutati: a chiamarli goliardate, magari partorite in un sabato estivo con tanto di alcol, si fa come chi, qualche anno fa, di fronte ad una saracinesca di un negozio del centro colpita da due proiettili di arma da fuoco, aveva parlato di ragazzata. Detto questo, però, le cose sono oggettivamente un po’ più complesse e meritano una riflessione più ampia.

È forse il caso di ricordare che le regole del gioco, soprattutto quello democratico, valgono per tutti, da una parte e dall’altra. E che non ci si può indignare soltanto per un versante. Si parla, casomai qualcuno non l’avesse capito, di quello che è successo nella notte tra venerdì e sabato scorso ad Anagni, in pieno centro storico, ai danni della sede di Forza Italia, inaugurata soltanto pochi mesi fa.

Una sede che, fino a venerdì sera, era caratterizzata soprattutto dalle bandiere che erano state sistemate all’ingresso. Quelle stesse bandiere, nella notte tra sabato e domenica, sono state divelte e lasciate penzoloni.

Condanna unanime

Ivan Sterbini, segretario cittadino di FdI

Un gesto da condannare, come detto. Ed infatti non è mancata la condanna da parte degli esponenti principali delle famiglie del centrodestra di Anagni. A partire ovviamente dal Segretario del Partito, il neo eletto Rodolfo Mastroianni. Che ha “condannato fermamente il grave episodio verificatosi la notte scorsa”. Mastroianni si è augurato che si sia trattato “solo di una bravata, di un gesto isolato e privo di motivazioni politiche”. Ribadendo che però, in ogni caso, “si tratta di un atto deprecabile, che merita di essere stigmatizzato con forza”. Un gesto che, come era facile immaginare, ha causato anche la reazione delle altre forze politiche del centrodestra in città.

Vittorio D’Ercole della Lega col sindaco Daniele Natalia

Ivan Sterbini segretario di Fratelli d’Italia, ha parlato di “vile gesto che ha colpito la sede di Forza Italia nella notte scorsa”, e di un “episodio inaccettabile”. Per Sterbini non si tratta soltanto dell’attacco ad una singola forza politica ma “all’intera comunità democratica”. E non poteva mancare La lega, con la nota congiunta del segretario Giovannelli Protani, del consigliere comunale Necci e dell’assessore all’urbanistica Vittorio D’Ercole. Che hanno sottolineato che “il rispetto reciproco ed il senso civico devono rimanere pilastri fondamentali della nostra vita demografica”.

Giusto. Corretto. E infatti anche da parte delle forze politiche del centrosinistra, in primis con il rappresentante di Sinistra Italiana Costantino Santovincenzo, sono arrivati diversi attestati di solidarietà.

La solidarietà non ha colore

Ciò non toglie però che ad Anagni, e purtroppo non da adesso, la consuetudine di spostare il dibattito politico un passo più là rispetto alla contrapposizione dura, magari pesante, ma sempre nel rispetto delle regole di base, è abbastanza frequente. Non serve neanche andare troppo lontano: gli esposti prodotti dallo stesso Santovincenzo per manifesti di Partito strappati (sempre di notte). O i manifesti per invitare la gente al voto al referendum di giugno fatti sparire, sempre di notte (e poi riaffissi).

Costantino Santovincenzo

In quella circostanza non ci furono, a memoria, voci di solidarietà da parte di chi oggi si (a ragione, bene ricordarlo), si strappa le vesti. Ergo, mettiamoci d’accordo: o ad Anagni il dibattito politico ha delle regole precise, valide per tutti. E da una parte o dall’altra non si possono mai tollerare questi gesti.

Oppure indignarsi soltanto quando viene toccata la propria bandiera è un atto di miopia politica.