Anagni, sequestrato il cantiere del biodigestore: è scontro politico

La Polizia Locale ha eseguito il provvedimento poche ore fa, dopo l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori del 21 settembre. Al centro della vicenda i titoli edilizi e le presunte criticità sulla sicurezza. UDC e opposizioni chiedono chiarimenti, mentre si attendono gli sviluppi giudiziari e la posizione del centrosinistra

Un sequestro che fa rumore. Per la delicatezza del sito interessato situato in un’area già particolarmente sensibile alle tematiche ambientali e per le immediate ripercussioni politiche che stanno arroventando il dibattito cittadino. I sigilli sono scattati poche ore fa in località Capannaccio ad Anagni. A eseguire il provvedimento sono stati gli uomini del nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia Locale, che hanno posto sotto sequestro il cantiere destinato alla realizzazione di un impianto di biodigestione.

La vicenda teneva banco già da diverse settimane, soprattutto dopo le riserve sollevate dalle opposizioni. Al centro delle contestazioni c’è un impianto progettato per produrre gas metano attraverso la fermentazione di rifiuti e frazioni organiche.

Il nodo delle autorizzazioni e il blocco dei lavori

L’opera era stata proposta dalla società REM, che aveva avviato l’iter procedurale ottenendo le prime autorizzazioni a livello provinciale e regionale attraverso una procedura abilitativa semplificata (PAS). L’iter avrebbe però incontrato un ostacolo decisivo: oltre alla PAS, per la legittima esecuzione dei lavori sarebbe stato necessario anche il permesso di costruire rilasciato direttamente dal Comune di Anagni.

La Polizia Locale ha sequestrato il cantiere del biodigestore

Proprio l’ente locale, lo scorso 21 settembre, era intervenuto con un’ordinanza di sospensione dei lavori. A questo provvedimento ha fatto seguito il sequestro del cantiere, eseguito dalla Polizia Locale su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto emerso, oltre alla mancanza del titolo edilizio, il progetto presenterebbe criticità anche sul fronte dei certificati e delle attestazioni di sicurezza. Aspetti che dovranno essere chiariti nell’ambito degli accertamenti.

I prossimi step: attesa per la convalida del sequestro

Si apre ora una fase decisiva per il futuro dell’impianto. In attesa della pronuncia del magistrato sulla convalida del sequestro, la società REM dovrà valutare l’eventuale ricorso al TAR per chiedere la sospensione del provvedimento.

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Parallelamente, la ditta dovrà integrare la documentazione necessaria per tentare di ottenere dal Comune il permesso di costruire. L’iter per il rilascio del titolo edilizio, in casi analoghi, potrebbe concludersi entro un termine massimo di sessanta giorni. Gli sviluppi giudiziari e amministrativi saranno determinanti per capire se e a quali condizioni il progetto potrà proseguire.

Fiorito (UDC): la Procura conferma la mia ipotesi

Al di là degli aspetti tecnici e procedurali, il sequestro ha innescato un’accesa polemica politica. Negli ultimi giorni si erano moltiplicati gli interventi sul progetto del biodigestore, con particolare attenzione alle responsabilità amministrative e alle procedure autorizzative.

Andrea Fiorito, coordinatore dell’UDC

Tra le voci intervenute si è distinto il referente provinciale dell’UDC, Andrea Fiorito, che ha rivendicato di essere stato tra i primi a segnalare i rischi legati all’opera, criticando la condotta dell’Amministrazione comunale. Secondo la sua ricostruzione, l’ente avrebbe lasciato proseguire l’iter fino all’ordinanza di sospensione del 21 settembre.

«La Procura ha confermato quanto da me ipotizzato, disponendo il sequestro del cantiere e apponendo i sigilli», ha dichiarato l’esponente dell’UDC, definendo la decisione «ovvia», ma sottolineando che restano «molti interrogativi ai quali si dovrà dare una risposta».

L’ex sindaco: il problema alla luce soltanto adesso

Franco Fiorito (Foto: Valerio De Rose © Imagoeconomica)

A intervenire a stretto giro è stato anche l’ex sindaco Franco Fiorito, che ha accolto con favore il provvedimento, pur sollevando interrogativi sui tempi con cui la vicenda è emersa. «Con un po’ di inspiegabile lentezza, ma alla fine è arrivato il sequestro del biodigestore di Capannaccio», ha commentato l’ex primo cittadino, concentrando poi l’attenzione sul ruolo dei diversi soggetti coinvolti nelle attività di controllo.

«Il problema è venuto alla luce soltanto adesso, nonostante i tanti enti ed autorità di controllo, i tecnici comunali, i partiti politici e gli amministratori, sia di maggioranza sia di opposizione», ha dichiarato.

Parole destinate ad alimentare ulteriormente il confronto politico cittadino, mentre si attendono gli sviluppi sul fronte giudiziario e una presa di posizione del centrosinistra, attesa nelle prossime ore.