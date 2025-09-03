Anagni, torna il Consiglio comunale tra tanti temi e i soliti nodi politici

Dopo la pausa estiva, l'assise riprende la sua attività con un ordine del giorno molto corposo. Ma la riunione sarà un test sulla tenuta degli equilibri interni della maggioranza. In primo piano resta la staffetta in giunta che tarda arrivare malgrado la malcelata tranquillità del sindaco Natalia. Nota sibillina intanto dell'assessore Carlo Marino sulla visita dell'ambasciatore israeliano e sulle polemiche conseguenti

Un ordine del giorno corposo. Parecchi punti in programma, tra cui spiccano una serie di variazioni di Bilancio, la vicenda della dislocazione della farmacia comunale, la nomina dell’organo di revisione finanziaria e l’approvazione del criterio di pubblico interesse per il parco fotovoltaico da realizzare all’interno della ex polveriera.

Ma nel Consiglio comunale che andrà in scena tra poche ore nella sala consiliare di Anagni il piatto forte (anche se non è nel menu) è e resta quello della politica. Anzi, più esattamente, quello della salvaguardia degli equilibri interni della maggioranza capitanata dal sindaco Daniele Natalia. Equilibri che dovranno, prima o poi, superare la tagliola della ormai famigerata staffetta.

Niente staffetta, Chiara Stavole resta assessore

Chiara Stavole

Sì, perchè l’assise ormai imminente rappresenterà il ritorno alla politica ufficiale dopo una lunga stagione estiva. In cui il tema non si è affrontato, tra una polemica per i rumori molesti al Festival del Teatro Medievale e scambi di accuse al vetriolo sul tema dell’ambasciatore israeliano ricevuto con tutti gli onori. Comprensibile che non si sia stato spazio per la politica locale. (Leggi qui: Il diplomatico… indigesto: il sindaco Natalia deve fare scorta di Maalox. E leggi anche: L’ambasciatore, il superpoliziotto e le beghe-dem: la strana politica di Anagni).

Dalle parti di Idea Anagni però, nonostante le lunghe e rigeneranti vacanze del consigliere comunale Guglielmo Vecchi non si sono dimenticati della questione. E sono tutti in attesa che il sindaco faccia un passo avanti. Le posizioni si sono ormai sclerotizzate: Chiara Stavole continua a fare (bene) il suo lavoro di assessore, e del ritorno di Idea Anagni in giunta non si parla più, nonostante gli accordi.

Idea Anagni: “Il sindaco ci prende in giro”

Guglielmo Vecchi di Idea Anagni

Il sindaco ufficialmente ostenta tranquillità e palesa una soluzione ormai imminente. La realtà, almeno, dal punto di vista di Idea Anagni, è molto diversa: “Il sindaco ci prende in giro”, hanno fatto sapere alcuni degli esponenti della lista civica di maggioranza (l’espressione usata è stata in effetti un po’ più forte).

E l’idea, adesso, è quella di stanare il sindaco. Costringendolo a dire apertamente quello che ormai tutti (ufficiosamente) sanno: Fi deve restare in giunta perché altrimenti saltano gli equilibri interni. Idea Anagni dovrà accontentarsi ricevendo qualche premio di consolazione per evitare una figuraccia.

La nota sibillina di Carlo Marino

L’assessore Carlo Marino

Un’atmosfera, quella di maggioranza, resa ancora più tesa da un dettaglio poco notato dai più. L’assessore alla cultura Carlo Marino, a proposito delle polemiche scatenate dalla visita dell’assessore israeliano, ha diffuso una nota in cui, in maniera apparentemente casuale, ha trovato il modo di esprimere la propria solidarietà (con tanto di foto) a Paolo Patrizi, entrato anche lui nel gorgo delle polemiche legate all’ambasciatore.

Paolo Patrizi

Un riguardo? Forse. Per altri, un modo sottile per riportare i riflettori sulla sua (di Patrizi) figura. E visto che negli ultimi tempi il superpoliziotto era stato visto da molti come un possibile candidato alla carica di erede di Natalia, è più che plausibile che uno (almeno finora) dei delfini del sindaco abbia deciso di cominciare a darsi da fare, usando il classico espediente di mettere in risalto le persone da bruciare, per sgombrare il campo da avversari che, in vista delle comunali, potrebbero essere scomodi.