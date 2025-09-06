ANBI Lazio, dai fossi ai laghetti: le bonifiche diventano scudo per il clima

Non più solo manutenzione dei canali: i Consorzi di Bonifica del Lazio si ripensano come sentinelle del territorio. Lavori a Colfelice, Sora e Castelliri e piani nazionali da miliardi per laghetti, energia e irrigazione intelligente.

Non più semplici “guardiani dei fossi” ma protagonisti di una nuova sfida epocale: difendere i territori dalle conseguenze del cambiamento climatico. È in questa direzione che si muove l’ANBI Lazio, l’associazione che riunisce i Consorzi di Bonifica della regione, proiettata oltre la tradizionale manutenzione dei canali per diventare un presidio strategico di resilienza ambientale.

I dati Anbi di agosto

I dati parlano chiaro. Ad agosto il Consorzio Valle del Liri ha completato a Colfelice una campagna di lavori capillare: trinciature, espurghi, riescavi, rimozioni di accumuli. Fosso Campogrande, Fosso Coldragone ed i loro affluenti sono stati riportati in efficienza con l’impiego di macchine di ultima generazione e squadre operative interne. Lo stesso in località Colle Fosso e Selva, con interventi mirati per ridurre il rischio esondazioni nei pressi dei centri abitati.

E ancora: manutenzioni lungo il Lacerno a Sora e Pescosolido, fossi in località Campopiano, canale Forma Taverna a Castelliri. Lavori silenziosi, ma vitali: ogni metro di alveo liberato è un pezzo di sicurezza restituito alla comunità.

Il quadro più ampio

Sonia Ricci con il Direttore generale di Anbi Lazio, Andrea renna

Ma la cronaca operativa è solo un tassello di un quadro più ampio. Come ricorda il presidente di ANBI Lazio Sonia Ricci: la sua regione è sulla linea del confine di un’Italia che ha già superato il 20% di territorio a rischio desertificazione. Nel 2023 la temperatura media globale è salita di +1,48°C rispetto all’era preindustriale, sfiorando il limite critico di 1,5°C. La sola siccità ha bruciato all’agricoltura italiana oltre 13 miliardi in due anni, colpendo un settore che produce 75 miliardi annui e garantisce 4 milioni di occupati.

L’acqua – ricorda Ricci – è ormai un bene raro, sprecato: il 42% di quella immessa in rete non arriva mai a destinazione, persa tra condotte colabrodo più vecchie di mezzo secolo.

Non solo bonifiche

Qui entra in gioco la nuova missione dei Consorzi. Non solo manutenzione ordinaria, ma strategie per il futuro: il “Piano Laghetti” messo a punto su scala nazionale con 10.000 piccoli bacini entro il 2030 (400 già cantierabili), l’autoproduzione di energia da fotovoltaico e idroelettrico per abbattere i costi delle aziende agricole, l’uso circolare delle acque reflue depurate, l’innovazione digitale con la piattaforma Irriframe per ottimizzare l’irrigazione. Tutti strumenti che trasformano i Consorzi in laboratori di adattamento climatico.

Il Lazio, con i suoi 3,5 milioni di ettari irrigui potenziali e bacini fluviali spesso fragili, è un osservatorio privilegiato. Qui i lavori di agosto non sono solo cronaca locale: sono la prova che un modello diverso è già in campo. Un modello che punta su prevenzione, sinergia con i Comuni e capacità di progettazione: basti pensare che i Consorzi italiani hanno in pancia progetti cantierabili per 4,5 miliardi, a fronte di finanziamenti PNRR per appena 1,5.

Il paradosso per Anbi lazio

Il direttore delle Bonifiche della provincia di Frosinone Aurelio Tagliaboschi

C’è dunque un paradosso: laddove la politica spesso rincorre l’emergenza, le bonifiche hanno imparato a pensarla in termini di resilienza. Non più “difesa” soltanto, ma attacco al cambiamento climatico con progetti concreti, numeri alla mano, cantieri avviati.