Angelisanti molla i Fratelli per FI e si apre l’era monocolore di Virgili

La coordinatrice cittadina di Gioventù Nazionale si dimette, non spiega perché ma viene data per prossima azzurra. Virgili si preprara a cambiare GN già a fine mese

“In una comunità come in ogni forma sociale, senza dialogo e condivisione di interessi (reali), non si può proseguire una strada condivisa”: Claudia Angelisanti si dimette da coordinatrice cittadina di Gioventù Nazionale di Ferentino. Ricopriva quel ruolo da sei anni: Fratelli d’Italia a quell’epoca aveva percentuali da prefisso telefonico. Va via nel momento in cui il Partito è al massimo storico e guida il Governo del Paese.

Sbatte la porta e va via. Per lei si prospetta il passaggio in Forza Italia anche se la stessa Angelisanti per ora preferisce una pausa di alcuni giorni.

Domande senza risposta

Claudia Angelisanti

Un addio a sorpresa, vista la sua attività per il Partito a livello giovanile in tutta la provincia. Nel post con cui ha formalizzato il suo addio questo pomeriggio spiega. E dice che “Ad oggi numerose dinamiche sono mutate congiuntamente a fattori endogeni ed esogeni delle strutture di cui si compone il Partito”. Denuncia la “poca attenzione riservata riguardo determinate questioni politiche ed umane”.

Evidenzia che ci sono state “Questioni esposte e rimaste in attesa di risposta, considerate meno importanti per continuare a promuovere un’idea del semplice apparire, piuttosto che continuare a fare politica e militare per il bene comune, dando valore ai cittadini che hanno permesso l’elezione in diversi organi di governo. A seguito di ciò vi è la necessità di constatare un cambiamento”.

Motivazioni politiche. Ma di certo la continua escalation di Giuseppe Virgili, consigliere comunale sia pur civico ma referente di zona del Partito, gli ha tolto molto spazio.

Un tesseramento record

L’onorevole Massimo Ruspandini con Giuseppe Virgili

Segnali ne aveva mandati durante il tesseramento. Il Commissario cittadino aveva parlato della sua intenzione di favorire un ricambio nel Giovanile. E di puntare proprio sulle giovani leve per costituire l’ossatura della futura lista da schierare alle Comunali.

Un’intenzione che può diventare concretezza ora che Virgili ha concluso il tesseramento ed ha toccato cifre record con oltre 250 iscritti. Il 28 dicembre terrà un incontro nella sede cittadina del Partito: quel giorno potrebbe nnunciare il nuovo direttivo di Gioventù Nazionale.

Il nuovo responsabile sarà un uomo di fiducia di Virgili che in sede congressuale diventerà il nuovo responsabile cittadino. Ma tra i Fratelli ferentinati la domanda sorge naturale: quanti seguiranno Claudia Angelisanti che era diventata un punto di riferimento per i giovani di destra? Non è dato sapere ma i vertici locali assicurano che non ci saranno altri passaggi importanti in Forza Italia.

A cosa punta Virgili

Nico Dell’Olio

Nelle settimane scorse era passato da Fdi a Forza Italia Nico Dell’Olio storico esponente di destra. Ora Virgili punta a rinnovare il Partito partendo proprio dai giovani, scommettendo su una generazione che non ha legami con le passate amministrazioni.

Non a caso, Virgili ha già annunciato che nel nuovo direttivo di G.N. ci saranno due posti in più rispetto agli attuali proprio per avere una maggiore partecipazione e creare consenso tra i giovani capaci di dare visibilità al partito sul territorio. Ed anche “nuovi colonnelli” tra i fedelissimi.

Il rischio, per il Consigliere fedelissimo del Coordinatore provinciale Massimo Ruspandini è quello di ritrovarsi un Partito monocolore.