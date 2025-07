Angelo Pizzutelli, il candidato troppo giusto

Il dibattito sulla candidatura di Angelo Pizzutelli per il Pd alle comunali di Frosinone. Le dinamiche interne ed i precedenti successi e fallimenti del Partito. I dubbi sulla sua reale candidatura e possibilità di successo.

Durante una cena dal sapore più politico che gastronomico, Francesco De Angelis ha preso atto con i suoi commensali che Angelo Pizzutelli è il candidato con i requisiti migliori per rappresentare i Dem nelle prossime elezioni comunali del Capoluogo. Il dubbio che resta da comprendere è se lo abbiano cucinato a fuoco lento per offrirlo in pasto ad una coalizione che, con sommo piacere d’una parte del Pd, potrebbe dire no al suo nome . (Leggi qui: Frosinone, «Il candidato del Pd è Angelo Pizzutelli»).

Un menù già visto quando venne candidato il dottor Mauro Vicano, ex manager della Asl di Frosinone e della Saf di Colfelice. Ad azzopparlo fu il Movimento 5 Stelle dicendo che era un impresentabile in quanto sotto processo per traffico di rifiuti: un’altra perla di strategia grillina. Vicano si candidò lo stesso, drenò al centrosinistra un po’ di voti, li riversò sul candidato del centrodestra durante il ballottaggio determinando la vittoria del sindaco Riccardo Mastrangeli. Nel mentre Vicano, oltre al posto in Giunta, si prese anche l’assoluzione piena dalle accuse . Altro che impresentabile. Mentre il M5S non elesse nemmeno un Consigliere. Delitto perfetto.

I limiti della coalizione

Angelo Pizzutelli (Foto © Stefano Strani)

Se la scena dovesse ripetersi, quale potenza di fuoco verrà riconosciuta ai pentastellati o chiunque altro della colizione dopo quella autodistruttiva del 2022? Pizzutelli è consigliere di lungo corso, è da anni il più votato nel centrosinistra e tra i primi due più votati in assoluto, sposta da solo tra le 700 e le 800 preferenze. Ha un profilo moderato, viene dal mondo Socialista, non è troppo di sinistra, dialoga con il centrodestra e ne potrebbe anche intercettare una parte di consenso, ha dimostrato capacità di tessitura politica anche con i dissidenti civici che non si riconoscono più nell’amministrazione del sindaco Mastrangeli. Insomma, il candidato “giusto”. Proprio per questo, il più a rischio di essere “bruciato”. Perché troppo giusto.

La storia insegna che i primi nomi lanciati sono spesso quelli che poi vengono sacrificati. Pizzutelli lo sa bene: nel 2017 e nel 2022 ha fatto passi indietro per favorire l’unità del Partito. E ora? Se davvero è lui il prescelto, il Partito dovrà dimostrare di voler rompere con la tradizione del “prima si propone, poi si brucia“. A meno di non averlo proposto per poi bruciarlo.

Il termometro delle Provinciali

Il vero termometro e per fare chiarezza sulle reali intenzioni del Partito, in tutte le sue componenti, saranno le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale nella primavera del 2026. Le chiavi di lettura possono essere due.

Secondo la prima, se il Pd candida Pizzutelli in Provincia e lo fa eleggere, il messaggio è chiaro: non sarà lui il candidato sindaco di Frosinone. Due candidature di peso in sequenza non si sono mai viste nel PD: “Ti abbiamo già premiato, adesso devi stare fermo un giro”. Come nel gioco dell’oca. Se invece gli viene chiesto di fare un passo indietro anche per palazzo Jacobucci, allora sì, il Partito potrebbe davvero volerlo in cima alla lista per il 2027 per la fascia tricolore.

C’è però una seconda lettura. Candidarlo alle Provinciali significa ostentare il Capogruppo di Frosinone, dimostrare che il Partito è solido e compatto intorno a lui. E sulla base del risultato fornirgli l’investitura alle Comunali. Negargli la candidatura alle provinciali – secondo questa lettura – significa negargli anche l’investitura per il 2027.

I fatti dicono che né Domenico Marzi né Michele Marini, gli ultimi due sindaci di area Progressista a Frosinone, furono elevati a Consigliere provinciale. E nemmeno lo fu Fabrizio Cristofari, lasciato quasi in perfetta solitudine nella sua corsa contro Nicola Ottaviani.

La partita a scacchi

Francesco De Angelis e Sara Battisti

Il Pd frusinate da diverso tempo sembra giocare a scacchi con se stesso. Sarebbe forse più calzante dire a traversone. Basta vedere quello che è successo con la storia dei Congressi. E anche la strategia adottata fino ad oggi a Frosinone non ha premiato. Per niente.

Pizzutelli è, senza dubbio, il cavallo che può saltare l’ostacolo delle correnti interne e mettere tutti d’accordo. Ma anche il pedone, nella ideale partita a scacchi, che rischia (ancora una volta) di essere sacrificato per consentire ad altri di fare la mossa vincente: di fare scaccomatto.

Francesco De Angelis ha preso atto che il nome messo sul tavolo ormai da mesi da Sara Battisti, Luca Fantini, dal Gruppo consiliare, dall’ex segretario cittadino Andrea Palladino, dalla presidente provinciale Stefania Martini è il nome più solido. Ora tocca al Partito e agli alleati decidere se è solo un diversivo o la mossa giusta per vincere le elezioni comunali del 2027.

Dopo 15 anni di sconfitte. Un fatto storico che il centrosinistra non dovrebbe dimenticare. Mai.