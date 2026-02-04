Anno nuovo, problemi vecchi: la vita impossibile a Castello, Tofe e Cartiera

A Ferentino promesse non mantenute da parte del Comune: la situazione delle strade che collegano Cava Sigillo continua a creare problemi agli abitanti della zona. Manutenzione carente e camion che transitano ad ogni ora creando pericolo.

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Il sogno è durato una sola stagione. Era cominciato nei mesi scorsi: maggioranza e opposizione nel Comune di Ferentino hanno parlato la stessa lingua. Il presidente del Consiglio comunale Claudio Pizzotti, per la maggioranza ed il capogruppo del Partito Democratico Fabio Magliocchetti, dai banchi dell’opposizione, hanno trovato un punto di contatto su una questione che da tempo pesa sulla vita quotidiana di centinaia di cittadini.

Al centro della sintonia c’è la viabilità che conduce alla cava Sigillo, un dossier rimasto per anni sullo sfondo del dibattito politico. È tornato d’attualità per l’aggravarsi delle condizioni delle strade nelle zone di Colle Castello, Molazzette (Tofe) e Cartiera. Il transito continuo dei camion che trasportano i materiali estratti dalla cava, a tutte le ore del giorno, ed una manutenzione insufficiente hanno progressivamente trasformato quella rete viaria in un problema strutturale.

La convergenza tra Pizzotti e Magliocchetti non è stata solo amministrativa, ma politicamente significativa: ha rotto uno schema consolidato fatto di contrapposizioni automatiche e ha riportato al centro il merito delle questioni. Un segnale che, al di là degli schieramenti, indica come su alcuni temi il confine tra governo e opposizione può diventare secondario rispetto alla responsabilità verso il territorio.

Le promesse non mantenute

Camion in transito nella zona di Cava Sigillo

Il Comune aveva promesso a settembre di trovare una soluzione entro gennaio di quest’anno. Soluzione che prevedeva una strada alternativa per i camion in modo da non creare problemi ai residenti. Quella strada doveva terminare a ridosso della stazione ferroviaria.

Ma gennaio è passato e della nuova strada o della manutenzione di quelle esistenti ed usate dai mezzi pesanti neanche l’ombra.

“Sono anni che conviviamo ormai quotidianamente con la polvere, i rumori ed il pericolo visto che le strade sono anche strette – spiegano i cittadini delle zone limitrofe a Cava Sigillo – Ci sono stati diversi incontri con gli amministratori comunali, l’ultimo dei quali a settembre sembrava molto positivo. Avevano promesso entro gennaio una nuova strada lontana dalle abitazioni dove poter far passare i camion“.

“Invece niente e non si fa neanche manutenzione. Siamo veramente molto delusi e stiamo perdendo ogni speranza di poter risolvere l’annoso problema. Non sappiamo più a chi rivolgerci. Facciamo battaglie quotidiane ma non abbiamo mai risposte positive solo vane promesse”, hanno chiosato i residenti.

Magliocchetti: “Amministrazione assente”

Fabio Magliocchetti

Fabio Magliocchetti, capogruppo del Pd, ha attaccato senza mezzi termini l’Amministrazione comunale.“L’attività della cava Sigillo anziché essere controllata sia per quanto riguarda la dimensione degli scavi sia per quel che riguarda l’impatto degli automezzi pesanti sulla viabilità comunale, è del tutto ignorata dall’amministrazione Fiorletta” tuona Magliocchetti.

L’esponente Dem rincara la dose. “Sembra di trovarci di fronte ai vecchi cartelli che c’erano negli autobus pubblici: “Non disturbare il conducente” – ha ironizzato Magliocchetti – Non possiamo disturbare in nessun modo l’azienda che gestisce la cava”.

La replica di Pizzotti

Claudio Pizzotti

Per la maggioranza è intervenuto Claudio Pizzotti, presidente del Consiglio comunale, che si era speso in prima persona per risolvere un problema che assilla i cittadini della zona ormai da troppo tempo.

“Ci siamo impegnati come amministrazione per trovare la soluzione alternativa, ma a quanto pare c’è stato un passo indietro da parte del privato – ha rivelato Pizzotti – Tuttavia restiamo fiduciosi. L’unico strumento che reputo adeguato è la diplomazia. Ci siamo impegnati proprio per eliminare i disagi dei cittadini che comprendiamo. Il Comune fa ciò che è di sua competenza”.