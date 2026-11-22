Il direttivo del PD di Formia si riunisce mercoledì 25 novembre per ratificare la candidatura a sindaco di Gianluca Giattino. I consiglieri comunali Arnone e Carta contestano il metodo e valutano primarie o autocandidature.





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Abilitato a discutere le cause di dichiarazione di nullità dei matrimoni religiosi presso quella che un tempo era la Sacra Rota, oggi Tribunale della Rota Romana, l’avvocato Gianluca Giattino, 59 anni, fine cultore di Diritto Canonico di cui ha pubblicato anche diversi testi, ha messo da qualche giorno in conto che potrebbe essere lui il motivo di un clamoroso divorzio politico all’interno del suo Partito, il PD di Formia.

La «dead line» – la linea della morte – è fissata per mercoledì 25 novembre quando tornerà a riunirsi il direttivo del PD nella nuova sezione di via Lavanga. L’Ordine del Giorno, già da solo, fa correre un brivido: la ratifica del nome del candidato a sindaco che la principale forza politica del Campo Largo dovrà sottoporre all’attenzione delle altre componenti. La convergenza della maggioranza Dem è nota da giorni, almeno da quando è stata messa alle porte l’associazione Iniziativa per Formia dell’avvocato Luca Scipione. (Leggi qui: Formia, cala il gelo sul campo largo).

Il PD ha deciso di puntare su un altro legale, Gianluca Giattino. Ma il fuoco che covava da tempo sotto la cenere potrebbe ora alimentare, in occasione del direttivo fissato per il 25 novembre, un incendio con incalcolabili conseguenze in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera.

Il rinvio chiesto da Carta

Alessandro Carta

La ratifica della scelta dell’avvocato Giattino sarebbe dovuta avvenire nel corso dell’ultima settimana. Ma poi uno dei tre consiglieri comunali in carica, Alessandro Carta, aveva chiesto di rinviare la seduta del Direttivo. Ufficialmente per sopraggiunti impegni lavorativi «fuori sede». Sostanzialmente perché la scelta di Giattino sul piano politico non convinceva e, ora più che mai, affatto.

Carta ha deciso di rafforzare la minoranza interna che sinora era composta dalla sola consigliera Imma Arnone, la moglie dell’ex sindaco Sandro Bartolomeo. Con un preciso monito: non c’è nulla di personale, ma l’indicazione di Giattino rischia di confermare, in occasione del prossimo voto amministrativo, una sola caratteristica del fronte Progressista, quello di una mera e sterile rappresentanza nel prossimo futuro Consiglio Comunale. Altro che vincere le elezioni.

Stefano Scipione

La richiesta di rinvio avanzata dal consigliere Carta aveva un fine: quello di prendere tempo e avviare un confronto interno, sollecitato da due terzi del gruppo consiliare. Nulla da fare. Il Segretario del PD Stefano Scipione, senza indugi, ha fissato la riunione per il voto per mercoledì sera dove, a questo punto, potrebbe avvenire qualcosa, finanche una clamorosa scissione «che naturalmente tutti – hanno commentato Imma Arnone e Alessandro Carta – si augurano,con il buon senso, non avvenga».

I rapporti di forza nel PD

Ma i rapporti di forza all’interno dei Dem sono deteriorati. Soprattutto perché l’allargamento della coalizione a componenti civiche era stato auspicato a Minturno, in occasione dell’happening organizzato dal sindaco Gerardo Stefanelli per festeggiare il suo ritorno nel PD. Ad auspicarlo erano stati il Segretario Regionale ed il Provinciale del Partito, rispettivamente Daniele Leodori e Omar Sarubbo. Eppure a Luca Scipione sono state poste condizioni cosi stringenti per entrare che è stato naturale dicesse grazie ed a non rivederci. Forse qualcuno aveva capito che davvero poteva essere competitivo e che poteva ridurre in macerie i vecchi equilibri di Partito.

Infatti, il PD formiano ha deciso di procedere sulla strada che aveva già tracciato, cioè quella della convergenza con le altre componenti del fronte progressista, il Movimento Cinque Stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde e la lista dell’ex sindaco di Formia Villa, Un’altra città.

Omar Sarubbo

Mercoledì sera potrebbe accadere di tutto. Le dichiarazioni rilasciate domenica dalla dottoressa Arnone non lasciano presagire nulla di buono dopo aver cercato e parlato a lungo in questi giorni con il segretario provinciale Omar Sarubbo: «Non ci convince il metodo che si sta perseguendo – ha detto – Ci sembra tutto paracadutato dall’alto, senza uno straccio di discussione e di confronto intorno richiesto da due dei tre componenti del gruppo consiliare. Mi scusi se è poco».

La linea Magliozzi

E invece sta prevalendo la posizione del Segretario cittadino e del capogruppo consiliare (oltre che rieletto Consigliere provinciale), Stefano Scipione e Luca Magliozzi. Che, ritenuti politicamente vicini al consigliere regionale pontino del PD Salvatore La Penna, possono fare affidamento su una maggioranza interna che mette al sicuro, in termini numerici, l’indicazione dell’avvocato Giattino al tavolo della coalizione. Che possa essere lui il candidato sindaco del campo progressista e, dunque, uno degli sfidanti dell’altro Gianluca della politica formiana in campo, l’attuale primo cittadino Taddeo, manca – al momento – solo la ratifica, l’ufficializzazione.

Mattia Aprea

Ne pende una seconda ma difficilmente sarà accolta dal PD. È quella di un altro avvocato, Mattia Aprea che, proposta dal coordinatore locale del Movimento Cinque Stelle Marco Saraniero, sarebbe stata avallata dai vertici provinciali e regionali del Partito pentastellato.

Il PD ha però fretta. Il nome ce l’ha e, nonostante i pesanti distinguo interni, vuole evitare di provocare forme di logoramento alla coalizione che sa bene (e da tempo) che il candidato da contrapporre al sindaco Taddeo deve essere espresso dal Partito più rappresentativo in Consiglio Comunale.

Ma Imma Arnone e Alessandro Carta non ci stanno e hanno fatto sapere di vendere cara la pelle «sino all’ultimo». Potrebbero autocandidarsi a livello personale o ricorrere allo strumento, «provocatorio», delle primarie pur di tenere il ferro «più caldo possibile» . Con l’auspicio che nelle scelte formiane possano intervenire altri fattori esterni, com’è avvenuto alle amministrative del 2021. Quella volta la candidatura a sindaco di Luca Magliozzi venne avallata dall’allora commissario della federazione di Latina, il deputato Matteo Mauri.

Il precedente del 2021

Amato La Mura

La riunione del direttivo di mercoledì potrebbe rievocare quella «lacerante» che precedette il voto amministrativo dell’ottobre 2021. La componente riformista dei Dem fu messa all’angolo dall’allora maggioranza che aveva nel consigliere comunale uscente Luca Magliozzi il suo principale referente. Imma Arnone fece la scelta di sostenere con una lista civica l’infettivologo Amato La Mura che, sostenuto dalla Lega, dall’Udc e dalle formazioni minori, perse le elezioni al ballottaggio per meno di 40 voti.

Imma Arnone ha fatto sapere che «al momento» è un’iscritta del PD ma si è dichiarata «dispiaciuta per quanto sta avvenendo», soprattutto per il mancato confronto che ha portato il Partito di Formia a proporre il nome dell’avvocato Gianluca Giattino. La posizione della dottoressa Arnone ha una forza. Se cinque anni fa fu la sola a non sostenere la candidatura a sindaco di Luca Magliozzi, ora è affiancata da un secondo Consigliere comunale, Alessandro Carta.

Il paradosso è che mentre a Formia si dice no ad un allargamento del Campo ed alla fusione con l’ampia area dell’avvocato Luca Scipione, nella vicina Gaeta il PD locale ha avviato un’interlocuzione con un candidato a sindaco, Luca Gallinaro che sino all’altro ieri faceva parte della Giunta del sindaco Leccese. E di cui vuole diventare lo sfidante più quotato, con la proiezione di approdare al ballottaggio .

L’identikit di Gianluca Giattino

Gianluca Giattino

Il 59enne avvocato di via Lavanga ha una genesi politica molto particolare. Ha debuttato nell’associazionismo ambientale (il Wwf) per poi frequentare sempre ambiti politici all’interno del fronte Progressista. Amico di vecchia data dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, Giattino è stato uno dei dirigenti più autorevoli della Margherita in campo provinciale.

Il suo feeling elettorale con l’istituzione Comune, però, non è stato mai dei migliori. È stato eletto consigliere comunale in una delle quattro esperienze amministrative del sindaco Sandro Bartolomeo diventatone uno dei più feroci oppositori all’interno della maggioranza di centrosinistra.

Ora lo propone il PD, all’interno del quale, alla vigilia delle amministrative del 2021, l’avvocato Giattino fece fuoco e fiamme per evitare di sostenere la candidatura del dottor La Mura. Un percorso inverso ha compiuto, invece, la dottoressa Arnone: decise di sostenere l’infettivologo La Mura aderendo qualche mese fa al Gruppo consiliare dopo aver deciso di iscriversi di nuovo al PD.

Ma chi è il vero sponsor «silenzioso» di Giattino? È senz’altro l’ex sindaco Paola Villa. Avere un PD diviso è il massimo della felicità. E l’altro Gianluca, il sindaco Taddeo, sentitamente non può che ringraziare. O almeno.