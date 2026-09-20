Arpino oltre il mito di Sgarbi: la macchina risponde, ma il timone resta a distanza

Dalla scommessa sul "sindaco VIP" Vittorio Sgarbi alla trincea dell'ordinario: l'analisi del paradosso di Arpino, tra un'amministrazione che rema e la trappola della notorietà.
Ci sono momenti nella politica di provincia in cui l’ambizione scavalca il buon senso e si veste da grande intuizione strategica. È la tentazione seducente del colpo di teatro: la convinzione che basti importare un nome altisonante dal palcoscenico romano, gettare nella mischia un big della politica o della cultura, per spalancare d’incanto i portoni blindati dei ministeri e far piovere visibilità, fondi freschi e turismo di massa sulle pietre antiche della Ciociaria.
Ad Arpino, quella scommessa ha avuto nome, cognome e una personalità tracimante: Vittorio Sgarbi. Una mossa studiata a tavolino da un gruppo dirigente locale che ha creduto di poter compiere il salto di qualità definitivo, barattando i consueti schemi di Partito con la travolgente risonanza mediatica del sottosegretario. L’idea, sulla carta, era di quelle che conquistano i titoli dei giornali: unire il secolare blasone della patria di Cicerone al carisma debordante di un personaggio capace di bucare lo schermo, ribaltare le agende politiche e catturare l’attenzione delle cronache nazionali a ogni singola battuta di ciglia.
Il conto della realtà e la sindrome del “sindaco fantasma”
Poi, però, subentra la realtà. E la politica di provincia, prima o poi, presenta sempre il conto delle proprie illusioni.
La “sfiga” – per usare la schietta e spietata sintesi del retroscena – si è accanita con precisione chirurgica su una catena di eventi del tutto inattesi. Il primo, pesantissimo strappo è arrivato direttamente sui palazzi della capitale, quando il sottosegretario si è visto costretto a rinunciare alla delega di Governo. Certo, in seguito è arrivata la piena riabilitazione sul piano personale e l’assoluzione che ha spazzato via le ombre giudiziarie, ma la spinta propulsiva originale dell’operazione si era ormai irrimediabilmente affievolita. Nel frattempo, sulle colline di Arpino, la fascia tricolore ha cominciato a pesare in un modo strano e del tutto inedito: non tanto per il macigno delle decisioni assunte dal vertice, quanto per la sua presenza irrimediabilmente intermittente.
È nato così il paradosso del “sindaco fantasma“. Una figura regolarmente evocata nei consigli comunali, sbandierata nei comunicati stampa dell’ente e citata nei dibattiti, ma difficilmente avvistata con continuità reale tra i corridoi e le stanze del palazzo municipale. Una leadership olografica che proietta l’immagine della città ben oltre i suoi confini naturali, lasciando però incustodita la scrivania principale del Comune.
L’amministrazione in trincea
In questo scenario sospeso, la Giunta fa esattamente quello che può. Tira dritto con pragmatismo, rimboccandosi le maniche e prendendosi sulle spalle l’intero peso della gestione ordinaria del territorio.
Gli assessori amministrano a fari spenti, portano avanti le carte impolverate del Comune, risolvono i piccoli e grandi grattacapi della quotidianità e cercano con caparbietà di non far frenare la macchina amministrativa. È un lavoro di trincea pura, condotto sottotraccia per garantire ai cittadini che le delibere vengano approvate, i cantieri del paese avanzino, le manutenzioni vengano garantite e i servizi essenziali funzionino, pur dovendo sistematicamente fare a meno della presenza fisica e costante del primo cittadino.
Sul fronte ufficiale e pubblico, la consegna del Gruppo di maggioranza è granitica: mostrare coesione ad ogni costo. Si rassicura la piazza, i commercianti e la stampa con una litania ormai diventata un marchio di fabbrica: “Il Sindaco lo sentiamo sempre, c’è un contatto costante e diretto su ogni singola pratica importante“. Una narrazione rassicurante di “governo a distanza” che serve a blindare l’esecutivo, rassicurare gli uffici e rispedire con decisione al mittente le stoccate sferrate dall’opposizione.
Il cortocircuito locale e la lezione della provincia
Ma la politica di territorio risponde a regole spietate e non ammette finzioni prolungate: i cittadini apprezzano senza dubbio lo sforzo encomiabile di chi resta fisicamente al timone nel palazzo di piazza Municipio, eppure iniziano a chiedere chiarezza su chi tracci davvero la rotta strategica a lungo termine.
Chi aveva puntato l’intera fiches della propria agibilità e prospettiva politica sulla stella cometa del sottosegretario si trova oggi incastrato in un corto circuito paradossale: da un lato la rigida necessità di difendere a spada tratta la scelta fatta alle urne, dall’altro la fatica quotidiana, silenziosa e logorante di mandare avanti la baracca senza la copertura diretta del capo.
È la lezione più antica, e forse la più amara, della politica di periferia: i grandi nomi nazionali rappresentano ottimi amplificatori per allestire le campagne elettorali e riempire le piazze. Ma la macchina amministrativa di un Comune non si guida a colpi di telefonate veloci, note vocali o apparizioni nei talk-show televisivi. Servono presenza fisica, continuità d’azione, ascolto diretto e una quotidianità meticolosa che la provincia esige sempre senza fare sconti a nessuno.
Ad Arpino si consuma così un paradosso che fa scuola per l’intera Ciociaria: aver barattato la certezza dell’operatività ordinaria con l’illusione della notorietà nazionale, mentre in municipio la Giunta continua a remare con forza, in attesa di capire dove la corrente deciderà di portare il paese.