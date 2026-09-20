Arpino oltre il mito di Sgarbi: la macchina risponde, ma il timone resta a distanza

Dalla scommessa sul "sindaco VIP" Vittorio Sgarbi alla trincea dell'ordinario: l'analisi del paradosso di Arpino, tra un'amministrazione che rema e la trappola della notorietà.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Ci sono momenti nella politica di provincia in cui l’ambizione scavalca il buon senso e si veste da grande intuizione strategica. È la tentazione seducente del colpo di teatro: la convinzione che basti importare un nome altisonante dal palcoscenico romano, gettare nella mischia un big della politica o della cultura, per spalancare d’incanto i portoni blindati dei ministeri e far piovere visibilità, fondi freschi e turismo di massa sulle pietre antiche della Ciociaria.

Ad Arpino, quella scommessa ha avuto nome, cognome e una personalità tracimante: Vittorio Sgarbi. Una mossa studiata a tavolino da un gruppo dirigente locale che ha creduto di poter compiere il salto di qualità definitivo, barattando i consueti schemi di Partito con la travolgente risonanza mediatica del sottosegretario. L’idea, sulla carta, era di quelle che conquistano i titoli dei giornali: unire il secolare blasone della patria di Cicerone al carisma debordante di un personaggio capace di bucare lo schermo, ribaltare le agende politiche e catturare l’attenzione delle cronache nazionali a ogni singola battuta di ciglia.

Il conto della realtà e la sindrome del “sindaco fantasma”

Poi, però, subentra la realtà. E la politica di provincia, prima o poi, presenta sempre il conto delle proprie illusioni.

La “sfiga” – per usare la schietta e spietata sintesi del retroscena – si è accanita con precisione chirurgica su una catena di eventi del tutto inattesi. Il primo, pesantissimo strappo è arrivato direttamente sui palazzi della capitale, quando il sottosegretario si è visto costretto a rinunciare alla delega di Governo. Certo, in seguito è arrivata la piena riabilitazione sul piano personale e l’assoluzione che ha spazzato via le ombre giudiziarie, ma la spinta propulsiva originale dell’operazione si era ormai irrimediabilmente affievolita. Nel frattempo, sulle colline di Arpino, la fascia tricolore ha cominciato a pesare in un modo strano e del tutto inedito: non tanto per il macigno delle decisioni assunte dal vertice, quanto per la sua presenza irrimediabilmente intermittente.

È nato così il paradosso del “sindaco fantasma“. Una figura regolarmente evocata nei consigli comunali, sbandierata nei comunicati stampa dell’ente e citata nei dibattiti, ma difficilmente avvistata con continuità reale tra i corridoi e le stanze del palazzo municipale. Una leadership olografica che proietta l’immagine della città ben oltre i suoi confini naturali, lasciando però incustodita la scrivania principale del Comune.

L’amministrazione in trincea

(Foto: AG. IchnusaPapers)

In questo scenario sospeso, la Giunta fa esattamente quello che può. Tira dritto con pragmatismo, rimboccandosi le maniche e prendendosi sulle spalle l’intero peso della gestione ordinaria del territorio.

Gli assessori amministrano a fari spenti, portano avanti le carte impolverate del Comune, risolvono i piccoli e grandi grattacapi della quotidianità e cercano con caparbietà di non far frenare la macchina amministrativa. È un lavoro di trincea pura, condotto sottotraccia per garantire ai cittadini che le delibere vengano approvate, i cantieri del paese avanzino, le manutenzioni vengano garantite e i servizi essenziali funzionino, pur dovendo sistematicamente fare a meno della presenza fisica e costante del primo cittadino.

Sul fronte ufficiale e pubblico, la consegna del Gruppo di maggioranza è granitica: mostrare coesione ad ogni costo. Si rassicura la piazza, i commercianti e la stampa con una litania ormai diventata un marchio di fabbrica: “Il Sindaco lo sentiamo sempre, c’è un contatto costante e diretto su ogni singola pratica importante“. Una narrazione rassicurante di “governo a distanza” che serve a blindare l’esecutivo, rassicurare gli uffici e rispedire con decisione al mittente le stoccate sferrate dall’opposizione.

Il cortocircuito locale e la lezione della provincia

Il sindaco Vittorio Sgarbi con il vicesindaco Massimo Sera

Ma la politica di territorio risponde a regole spietate e non ammette finzioni prolungate: i cittadini apprezzano senza dubbio lo sforzo encomiabile di chi resta fisicamente al timone nel palazzo di piazza Municipio, eppure iniziano a chiedere chiarezza su chi tracci davvero la rotta strategica a lungo termine.

Chi aveva puntato l’intera fiches della propria agibilità e prospettiva politica sulla stella cometa del sottosegretario si trova oggi incastrato in un corto circuito paradossale: da un lato la rigida necessità di difendere a spada tratta la scelta fatta alle urne, dall’altro la fatica quotidiana, silenziosa e logorante di mandare avanti la baracca senza la copertura diretta del capo.

Vittorio Sgarbi dalla sarta per farsi l’abito del Gonfalone

È la lezione più antica, e forse la più amara, della politica di periferia: i grandi nomi nazionali rappresentano ottimi amplificatori per allestire le campagne elettorali e riempire le piazze. Ma la macchina amministrativa di un Comune non si guida a colpi di telefonate veloci, note vocali o apparizioni nei talk-show televisivi. Servono presenza fisica, continuità d’azione, ascolto diretto e una quotidianità meticolosa che la provincia esige sempre senza fare sconti a nessuno.

Ad Arpino si consuma così un paradosso che fa scuola per l’intera Ciociaria: aver barattato la certezza dell’operatività ordinaria con l’illusione della notorietà nazionale, mentre in municipio la Giunta continua a remare con forza, in attesa di capire dove la corrente deciderà di portare il paese.