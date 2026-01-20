Ascensore inclinato, Fare Verde denuncia: “Scenario da brividi”

Dossier dell'associazione ambientalista sullo stato di degrado ed abbandono della struttura che dovrebbe collegare il centro storico con la parte bassa. Gli ecologisti chiedono al Comune interventi urgenti per mettere in sicurezza la stazione, la cabina e l'intera area. A livello politico la scelta del raddoppio della linea da parte dell'amministrazione Mastrangeli potrebbe rivelarsi un paradosso pericoloso per la credibilità del sindaco

Doveva essere il “cordone ombelicale” capace di sanare la storica frattura tra la parte bassa e il centro storico di Frosinone. Doveva essere la firma di una città moderna, europea, verticale: in sintesi, la svolta della mobilità sostenibile. Invece, l’ascensore inclinato del capoluogo, inaugurato il 21 aprile 2012 e intitolato all’ex Sindaco Dante Spaziani, è diventato il monumento più evidente allo spreco di denaro pubblico e al fallimento della manutenzione urbana.

Un degrado senza fine

A denunciare il drammatico stato di abbandono e degrado di tutta l’area circostante l’infrastruttura, con tanto di dettagliato report fotografico, è stata l’associazione Fare Verde Provincia di Frosinone. Che in queste ore ha squarciato il velo su una situazione che va ben oltre il semplice disservizio tecnico.

La stazione di partenza / arrivo

Durante il sopralluogo, gli ambientalisti hanno documentato uno scenario da girone dantesco: vetri frantumati, arredi divelti, porte abbattute, pareti imbrattate e un accumulo di rifiuti che testimonia un abbandono totale.

I passaggi più significativi della denuncia di Fare Verde toccano corde allarmanti. Non si parla solo di estetica ma di sicurezza pubblica e rischio sociale. L’area, diventata ormai terra di nessuno, è frequentata da minori che la utilizzano come punto di ritrovo. Ma il rinvenimento da parte degli ambientalisti di oggetti legati al consumo di droghe trasforma l’impianto anche in un potenziale focolaio di degrado sanitario.

“Una trappola mortale, ecco gli interventi da fare”

Ancora più terribile è l’allarme fotografico sul vano inferiore dell’ascensore: privo di protezioni adeguate e colmo di acqua stagnante. Rappresenta un pericolo di caduta dove, come sottolinea l’associazione, “non si può nemmeno escludere il rischio di annegamento”. Una potenziale “trappola mortale” finanziata con soldi pubblici.

Fare Verde parla apertamente di “struttura fuori controllo” e di un vuoto di vigilanza e manutenzione da parte del Comune, che espone i cittadini – soprattutto i più giovani – a rischi enormi.

Per questo, ha avanzato richieste precise: messa in sicurezza immediata dell’area, rimozione di materiali pericolosi, chiusura dei varchi esposti e un piano chiaro di recupero o riconversione dell’impianto. La questione, per l’associazione, è un tema di civiltà urbana, non solo tecnico o amministrativa: lasciare un’opera pubblica in queste condizioni, significa rinunciarealla tutela degli spazi comuni e alla sicurezza collettiva.

Il raddoppio della linea ma lavori fermi

Vi è da dire però che, dal giorno dell’inaugurazione, quindi da quasi 15 anni, il “contatore” dei guasti dell’ascensore non si è mai fermato: blocchi improvvisi, guasti tecnici a ripetizione e periodi di chiusura infiniti, hanno reso l’infrastruttura una sorta di “fantasma” urbano. In pratica, l’ascensore non ha mai garantito un servizio degno di questo nome, praticamente sin dalla sua nascita.

Per questo motivo, la giunta Mastrangeli ha scelto la strada del raddoppio della linea,inserendolo nel quadro della mobilità sostenibile e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Un progetto che prevede una seconda cabina e l’adeguamento delle stazioni con fondi ‘governativi’ derivati dal PNRR e disponibilità finanziaria di circa 3,5 milioni di euro. Una scelta che ha senz’altro una sua logica strategica, tecnica e operativa.

Nonostante gli annunci dell’estate 2024 e le successive promesse di cantieri imminenti, però, i lavori non sono mai realmente iniziati, in attesa di pronunciamenti e nulla osta dell’ANSFISA e di rilievi tecnici ancora aperti.

La chiave politica

Il tema, oltre che amministrativo, è anche di carattere politico. L’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli sta dimostrando, nei fatti, una precisa volontà di rilancio del Centro Storico, basti pensare al progetto dei Piloni o alla nuova piazza Turriziani.

Tuttavia, la scelta politica di puntare sul raddoppio della linea appare oggi come un paradosso, se letta insieme alle foto di Fare Verde, che documentano il degrado attuale. Ben venga il raddoppio, ma la politica non può vivere di soli rendering e progetti futuri se non riesce a gestire l’esistente.

Il rischio politico per Mastrangeli è che la grandezza della visione della mobilità sostenibile per Frosinone (il raddoppio dell’ascensore e il BRT) venga oscurata, paradossalmente, dall’incapacità di garantire l’ordinaria vigilanza su quanto già costruito.

Il celebre scrittore e saggista inglese C.S. Lewis diceva “Non puoi tornare indietro per cambiare l’inizio, ma puoi partire da dove sei per modificare la conclusione.”