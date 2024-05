Asili nido: altri soldi ai Comuni ciociari. Mensa sempre più cara

L'Italia e il Lazio investono in asili nido nonostante il basso tasso di natalità, il più basso d'Europa. Controsenso? No, serve per incentivare le nascite e sostenere le famiglie. Il nuovo Piano Asili Nido è finanziato con 735 milioni di euro. Dove andranno i soldi in provincia di Frosinone. E poi i costi delle mense. Dove sono più care e dove meno

I bambini non ci sono ma gli asili si faranno: l’Italia ed il Lazio scommettono sul ritorno della cicogna. Una scelta obbligata: lo studio studio “Rinascita Italia” presentato nei mesi scorsi da The European House – Ambrosetti al 49° Forum di Cernobbio è chiaro. Il Paese ha il tasso di natalità più basso d’Europa (6,8 nascite ogni mille abitanti), mentre l’indice di mortalità nel 2050 sarà di 14,8 decessi ogni mille abitanti. le due cose messe insieme portano a dire che proiettando nel futuro gli attuali trend l’ultimo cittadino italiano potrebbe nascere tra poco più di duecento anni e morire tra circa trecento.

All’inizio del 2024 il Servizio Demografico del Comune di Frosinone ha scattato la fotografia della situazione. Non è un paese di giovani. A Frosinone ci sono più di 20mila famiglie e più di 1 su 3 è composta da una sola persona: ci sono quasi 1.500 famiglie composte da anziani soli e con oltre 80 anni .

La scommessa sugli asili nido

Ma scommettiamo sul futuro. E prepariamo le culle. Un controsenso? No. I figli non si fanno perché non ci sono strutture adeguate a cui affidarli. Sono talmente poche che costano tantissimo: le rette degli asili nido sono insostenibili. In queste condizioni ci si pensa due volte prima di chiamare la cicogna: non sono più i tempi delle famiglie patriarcali dove si nasceva e si moriva in casa, parti e partenze erano una cosa molto più naturale.

La risposta finanziata dall’Europa è la costruzione di quelle strutture, come gli Asili Nido ad esempio: per dare il servizio ed abbassare così i costi. Evitando una combinazione che altrimenti è destinata a mettere in ginocchio l’intero Sistema Paese. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di concerto con il Ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto R000079/2024 sul Nuovo Piano Asili Nido PNRR. Prevede la costruzione di nuovi asili, nonché alla riconversione di edifici e immobili non già destinati ad asili.

Un primo piano era stato già predisposto a marzo scorso. Il nuovo piano sarà finanziato con 734,9 milioni di euro destinati ai Comuni ed alle 14 Città Metropolitane, al fine di raggiungere il target fissato dalla Commissione Europea. Le risorse derivano in parte da economie del precedente Piano Asili Nido (quello di marzo) e da fondi ulteriori recuperati nel bilancio del Ministero dell’Istruzione.

Il Decreto definisce i criteri con cui dividere le risorse tra i Comuni: copertura del servizio nella fascia 0-2 anni, popolazione residente e numero dei bambini nella medesima fascia. Individua poi un elenco di beneficiari ed il relativo importo spettante in base al numero minimo di posti da attivare. Dove vanno i soldi per gli Asili Nido?

I 14 Comuni sedi di città metropolitane avranno tutti a disposizione una quota di risorse a prescindere dal livello di copertura del servizio già raggiunto per la fascia 0-2 anni.

In base ai progetti finanziati con il precedente bando, e tenendo conto dell’incremento complessivo dei prezzi, è stato definito un costo parametrico. Cioè c’è uno standard applicabile alla realizzazione e costruzione di nuovi asili. Ed uno per la riconversione di edifici e immobili non già destinati ad asili. Il Ministero avvierà una procedura di adesione per i beneficiari inseriti nell’elenco per autorizzare gli interventi.

In ogni caso, potranno candidarsi anche Comuni più piccoli di quelli individuati e con una minore popolazione residente nella fascia 0-2 anni. In che modo? Aggregandosi con Comuni limitrofi mediante convenzione, in modo da garantire una gestione congiunta del servizio.

I soldi per la Ciociaria

A marzo scorso il PNRR aveva “premiato” 20 Comuni della provincia di Frosinone. Con il Decreto 79 sono 24. Ecco quali:

attivare Importo € 169 ALATRI 72 1.728.000 196 CECCANO 48 1.152.000 251 SORA 60 1.440.000 312 FERENTINO 36 864.000 317 VEROLI 30 720.000 685 PONTECORVO 30 720.000 714 ISOLA LIRI 30 720.000 747 S.ELIA FIUMER. 28 672.000 903 AMASENO 28 672.000 916 CASTRO DEI V. 24 576.000 955 POFI 24 576.000 1068 MOROLO 24 576.000 1072 CASTELLIRI 24 576.000 1133 CASTROCIELO 24 576.000 1156 SERRONE 24 576.000 1191 PIGNATARO I. 24 576.000 1194 VILLA S. LUCIA 24 576.000 1228 PALIANO 20 480.000 1229 BOVILLE ERNICA 20 480.000 1231 CEPRANO 20 480.000 1432 ARCE 20 480.000 1512 PIGLIO 20 480.000 1682 SUPINO 20 480.000 1735 TORRICE 20 480.000

Cara mensa

Tra gli elementi che preoccupano i genitori ci sono i costi sempre più alti per il mantenimento di un figlio. I numeri gli danno ragione. Basti pensare a due importi: 84 euro ed 85 euro. È quanto una famiglia ha speso in media nell’anno scolastico in corso per la mensa di un figlio iscritto rispettivamente alla scuola dell’infanzia e alla primaria. Si tratta di 4,20 euro e 4,26 euro a pasto. Lo rivelano i numeri pubblicati in queste ore da Cittadinanza attiva.

I numeri sono contenuti nella VII Indagine sulle mense scolastiche con la quale sono state prese in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia. Sia per la scuola dell’infanzia che per la primaria.

Il report di Cittadinanzattiva usa come riferimento una famiglia con un reddito medio che paga la tariffa definita dal proprio Comune. La famiglia di riferimento è composta da tre persone (due genitori e un figlio minore), con un reddito lordo annuo di € 44mila e 200 euro, con ISEE di € 19.900. Nel calcolo della quota annuale del servizio di ristorazione scolastica si è ipotizzata una frequenza di 20 giorni mensili per un totale di 9 mesi escludendo eventuali quote extra annuali e/o mensili.

Dove costa di più e dove di meno

La regione mediamente più costosa è la Basilicata (109 € mensili) mentre quella più economica è la Sardegna (61€ nell’infanzia e 65€ per la primaria).

L’incremento rispetto alla precedente indagine, riferita al 2022/23 è stato di oltre il 3%, ma le variazioni sono molto differenti a livello regionale: in Calabria si registra un aumento di oltre il 26%, mentre in Umbria la riduzione più evidente di circa il 9%.

A livello di singoli capoluoghi di provincia, sono le famiglie di Barletta a spendere di meno per il singolo pasto (2€ sia per l’infanzia che per la primaria) mentre per l’infanzia si spende di più a Torino (6,60€ a pasto) e per la primaria a Livorno e Trapani (6,40€).

Fra le città metropolitane, soltanto Roma rientra nella classifica delle meno care, con un costo a pasto per la famiglia “tipo” di circa 2,32€ in entrambe le tipologie di scuola.

La situazione nelle scuole del Lazio

ANNUALE Frosinone €5,37 €107 €967 Latina €2,60 €52 €468 Rieti €4,48 €103 €927 Roma €2,32 €46 €418 Viterbo €3,00 €60 €540 Media €3,55 € 74 € 664

Adriano Piacentini e Riccardo Mastrangeli

Il dato di Frosinone, certamente significativo, (non è comunque tra i 10 Capoluoghi più costosi) va comunque spiegato con la procedura di riequilibrio finanziario pluridecennale del debito, iniziata nel 2013 e conclusasi positivamente con la deliberazione n°34 del 2024 della sezione regionale del Lazio della Corte dei conti. È quella con la quale i giudici contabili hanno stabilito il raggiungimento dell’obiettivo da parte del Comune Capoluogo. (Leggi qui: Bersaglio centrato: “I conti di Frosinone ora sono in equilibrio”).

Proprio a causa di quel piano di rientro dai debiti, in questi anni non è stato possibile offrire un servizio mensa alle famiglie a costi maggiormente contenuti. È stato così per tutti i servizi a domanda individuale. L’imperativo categorico voluto dal sindaco Riccardo Mastrangeli e realizzato dall’assessore Adriano Piacentini era prima quello di risanare i conti e poi pensare ad intervenire su tutto il resto. E così è stato.

Per questo è facile ipotizzare che già dalla prossima rilevazione di Cittadinanzattiva, Frosinone farà registrare numeri diversi ed in linea con la media nazionale. Proprio perché l’amministrazione avrà a disposizione più soldi da destinare alla quota di partecipazione al servizio mensa. In ogni caso il dato di Frosinone è sostanzialmente coerente ad esempio con quello del Comune di Rieti che tuttavia non è sottoposto alla procedura di equilibrio.

