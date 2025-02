Aspettando il Congresso i Dem di Ferentino vanno allo scontro

Lo scontro sul tesseramento provinciale Pd passa anche da Ferentino. Le due anime del Partito sono sempre più distanti. Nel frattempo l'attività amministrativa procede con stanchezza

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

In attesa di conoscere le decisioni del Nazareno circa lo svolgimento o meno, e con quali modalità del congresso Provinciale, il Pd di Ferentino vive un momento di scontro sempre più forte. Sono sempre più lontane le due sensibilità che lo compongono: quella che si riconosce nella attuale maggioranza che governa il Comune con il sindaco Piergianni Fiorletta e quella che fa riferimento all’ex sindaco ed ex presidente della provincia Antonio Pompeo (Coordinatore regionale della componente Energia Popolare).

Gli iscritti secondo gli ultimi dati ufficiosi parlano di oltre 400 tessere, quasi il doppio dell’anno precedente. Ma resta da capire se verranno omologate tutte: la Commissione Regionale di Garanzia ha detto che sono tutte valide. Ma solo ai fini dell’iscrizione al Pd e non per il Congresso nel quale scegliere il nuovo gruppo dirigente. Ora il caso passa alla Commissione Nazionale: che fino alle ore scorse non si era convocata.

Proprio sul tesseramento si è aperta la frattura che ha fatto collassare la Commissione Congresso ed ha lasciato il Pd provinciale senza una guida da quasi due mesi.

Due anime in maggioranza

A Ferentino il Partito è retto dal Segretario Fabrizio Picchi eletto a maggio 2022 alla testa di una Segreteria monocolore dell’area Pompeo. Fiorletta ed i suoi decisero di non partecipare: proposero un Congresso unitario basato su una lista condivisa; non ci furono le condizioni. (Leggi qui: Picchi è segretario ma il Pd si spacca).

Luigi Vittori

Stavolta invece hanno scelto di andare alla conta. La parte di Pompeo dovrebbe avere ancora la maggioranza. Il condizionale è legato al fatto che tra le oltre mille tessere contestate ci sono anche quelle che la sera del 23 dicembre scorso sono state date all’ex vicesindaco Luigi Vittori, che guida il fronte opposto a quello di Pompeo.

Per il tesseramento, quest’anno si sono mobilitati in tanti. Sia il sindaco Piergianni Fiorletta che il vice Andrea Pro, Luigi Vittori ed anche Claudio Pizzotti attuale presidente del Consiglio comunale che sogna più di tutti la fascia tricolore nel dopo Fiorletta. Molto accreditato come numero di tessera a lui vicine anche il consigliere comunale Angelo Picchi eletto nella lista di Luigi Vittori ma molto vicino a Sara Battisti, la Consigliera regionale alleata di Antonio Pompeo al Congresso Provinciale.

Numeri che potranno essere verificati solo dopo che il Nazareno avrà dato il via libera al Congresso provinciale.

In attesa del disco verde

È certo che la distanza tra le due anime non porterà ad una riappacificazione a breve. Escluso un coinvolgimento in maggioranza ed ancora di più un ingresso in giunta dell’ala dell’ ex primo cittadino Antonio Pompeo. Il dialogo per una ricomposizione sul piano personale prima che sul piano politico era cominciato. Ma proprio le scintille sul tesseramento hanno riportato tutti alla casella del Via, come nel Gioco dell’Oca.

Andrea Pro

Ad infuocare il dibattito sta contribuendo lo scontro tra il vicesindaco Andrea Pro (in passato vicinissimo ad Antonio Pompeo) ed il capogruppo Pd in opposizione Fabio Magliocchetti. Litigano sul fatto che l’ala Pd del sindaco Fiorletta stia governando con l’appoggio di ampi pezzi del centrodestra mentre il Pd ufficiale è relegato all’opposizione. Andrea Pro risponde che “Il circolo del Partito Democratico rifiutò di svolgere le Primarie, impedendo così un percorso di partecipazione democratica che avrebbe potuto arricchire il confronto politico”. In pratica: chi è ragione del proprio male pianga se stesso.

Lentamente e con stanchezza

Claudio Pizzotti

Nel frattempo, l’attività amministrativa si trascina con stanchezza. Si è ancora in attesa del primo Consiglio comunale del 2025: il presidente d’Aula Claudio Pizzotti fino ad ora ha convocato solo la Commissione consiliare per una variazione di Bilancio

I consiglieri di minoranza attaccano l’amministrazione Fiorletta sul futuro del plesso scolastico Cameracanne alla Cartiera che non sarà più sede della scuola primaria. “Hanno annunciato i lavori di riqualificazione senza però avvisare docenti e genitori che al termine degli interventi la struttura non ospiterà più la scuola primaria. Negli elaborati progettuali approvati emerge infatti chiaramente che gli interventi sono mirati ad adibire la struttura ad asilo nido con standard e spazi a ciò destinati, tenuto conto che le risorse finanziarie PNRR ottenute sono finalizzate proprio a tale scopo”.

Scaramucce di retrovia.