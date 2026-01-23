Aspettando il PD: le verità sospese dell’opposizione a Frosinone

Dopo quattro anni di consiliatura, il Partito Democratico a Frosinone appare fermo, disconnesso e senza visione. Tra occasioni mancate e alleanze rotte, il congresso può essere svolta o ultimo alibi

Una delle rappresentazioni più celebri del teatro dell’assurdo è l’opera di Samuel Beckett “Aspettando Godot”. Un’attesa vana, sospesa, di qualcosa che dovrebbe arrivare e che invece non arriva mai. È esattamente questa la sensazione che lascia il Partito Democratico a Frosinone, dopo quasi quattro anni di consiliatura.

Chiamato, per rango ed importanza, a svolgere il ruolo di guida dell’opposizione contro il sindaco Riccardo Mastrangeli, il PD si è mostrato carico di buona volontà ma incapace di trasformare la crisi permanente della maggioranza in un progetto politico alternativo. E non per incapacità dei suoi 3 Consiglieri comunali: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi sono dei totem viventi del socialismo riformista e del cattolicesimo democratico, nomi che mobilitano e spostano centinaia di voti ogni volta

I numeri c’erano, le idee no

Fabrizio Cristofari, Norberto Venturi e Angelo Pizzuteli consiglieri comunali del PD

Il fatto è che per quanto esperti e volenterosi, i 3 Consiglieri di Frosinone si sono ritrovati nella stessa condizione dei soldati americani cella 92ª Divisione “Buffalo Soldiers” rimasti isolati dietro le linee nemiche vicino al fiume Serchio. Nessun contatto con il Partito, nessun raccordo con il Circolo, nessun input dalla Federazione. Ed anche in questo caso: non per incapacità dei dirigenti. Ma perché il Partito è rimasto impantanato per 13 mesi nelle liti per il rinnovo del Gruppo dirigente, a cascata lo scontro ha paralizzato anche il Circolo del Capoluogo.

Eppure i numeri, almeno all’inizio, c’erano. Alle elezioni comunali del 2022 il Partito Democratico ha ottenuto il 12,49% dei consensi, risultando la lista più votata del centrosinistra e, in assoluto, una delle più forti in città. Un risultato che, sulla carta, avrebbe dovuto garantire al PD la leadership naturale dell’opposizione. Ma così non è stato.

Nel corso della consiliatura il PD ha progressivamente smarrito la bussola, la rotta e, forse, anche la convinzione di poter davvero vincere. La distanza tra il gruppo consiliare e la segreteria cittadina è stata evidente per tutta la durata del mandato. Una disconnessione divenuta strutturale, che ha lasciato il Gruppo consiliare solo in aula, senza una regia politica esterna. Come in una lunga attesa, Godot non è mai arrivato.

Un’opposizione confinata all’aula

Il BRT, uno dei temi che ha visto il PD assente

Di fatto, l’azione di opposizione del PD si è consumata esclusivamente tra i banchi del Consiglio comunale. Il Gruppo consiliare ha lavorato, spesso anche con competenza, ma “cantando e portando la croce”, senza un reale supporto organizzativo, comunicativo o politico del partito.

Non si ricorda una sola iniziativa pubblica promossa dal PD fuori dall’aula: niente manifestazioni, nessun convegno di peso, nessuna campagna tematica, nessun evento capace di costruire una narrazione alternativa all’amministrazione Mastrangeli. Anche qui, non per incapacità del giovane Segretario Marco Tallini: ha fatto il possibile per governare una macchina che gli è letteralmente esplosa in mano dopo i primi chilometri, a causa della guerra interna per il rinnovo Provinciale.

E non certo per mancanza di temi. Le criticità politiche e amministrative non sono mai mancate: dalle fibrillazioni continue della maggioranza ai dossier più discussi come BRT, viabilità allo Scalo, ascensore inclinato, impianti sportivi.

L’immobilismo ha regnato sovrano

Riccardo Mastrangeli, sindaco di Frosinone

Eppure lo spazio pubblico è rimasto nelle mani del sindaco, che sui social e sul territorio ha potuto dettare tempi e linguaggio del racconto cittadino. Un errore di comunicazione macroscopico. Come chiedere al lupo di fare il resoconto della serata passata nel pollaio.

Nel frattempo, la celebrazione del Congresso cittadino è diventata l’alibi perfetto: promesso, rinviato, inseguito per mesi più come resa dei conti interna che come progetto politico.

Così, mentre il tempo passava, la città si è abituata a un PD ridotto a sigla, distante, percepito come corpo estraneo ai problemi reali. Il risultato è stato immobilismo, impalpabilità e assenza di visione.

Il vuoto riempito da altri

Vincenzo Iacovissi, futuro candidato a sindaco del PSI

“Il potere teme il vuoto, ma la politica lo riempie sempre con qualcun altro”, scriveva Elias Canetti. A Frosinone quel vuoto lo ha riempito il Partito Socialista, che ha progressivamente sorpassato il PD a sinistra, occupando spazi politici e simbolici. La rottura con il PSI è ormai una ferita aperta. Il Partito guidato da Gianfranco Schietroma ha annunciato una candidatura autonoma alle comunali del 2027 con Vincenzo Iacovissi, chiudendo ogni prospettiva di alleanza organica. Altro errore strategico.

Non è andata meglio con l’ex candidato sindaco del PD, Domenico Marzi, lasciato di fatto nella “sfera di influenza” del sindaco Mastrangeli. Nessun serio tentativo di recupero, nessuna strategia per valorizzarne l’esperienza. Eppure, in Aula, quando Marzi decide di intervenire, il livello del dibattito cambia, trasformando il Consiglio in una sorta di corte di controllo politico-amministrativo.

Ma il PD non ha costruito ponti nemmeno con quei consiglieri eletti nel centrodestra e poi passati all’opposizione. Un bacino di voti e malcontento ignorato, quando invece andava coltivato. Oggi, a più di un anno dalle elezioni, la sensazione è che il PD abbia già firmato una resa preventiva.

L’occasione finale per cambiare passo

Non c’è una visione chiara, non c’è un programma, non esiste una narrazione alternativa capace di motivare elettori, militanti e alleati in vista del 2027. L’idea che “chi vince il congresso deciderà tutto” è un’illusione pericolosa. Le alleanze non si costruiscono in pochi mesi e non si improvvisano per investitura interna.

Domenico Marzi (Foto © Massimo Scaccia)

Ricucire con il PSI, recuperare Marzi, dialogare con i fuoriusciti della maggioranza richiede tempo, pazienza e lavoro politico vero. Fin qui, la fotografia del PD a Frosinone è piuttosto nitida. Ma la politica non è una fotografia: è un processo.

Quelle che oggi appaiono come verità definitive potrebbero restare verità sospese, a una condizione precisa: che subito dopo il Congresso cittadino il PD mostri una reale inversione di tendenza.

Più presenza nei quartieri, più iniziativa politica fuori dall’Aula, capacità di dialogo con tutte le forze di opposizione, apertura a candidature non autoreferenziali, costruzione paziente di un campo largo credibile. Solo allora si potrà dire che questa fase non era una sentenza, ma un passaggio critico. In caso contrario, quelle verità non resteranno sospese. Saranno semplicemente irrisolte.