Asse con Natalia e primarie: la roadmap di Marino per la candidatura

Non è un taglio di nastro. È il punto di arrivo di un cantiere lungo e silenzioso che ha rimesso insieme infrastrutture, accessibilità e spazio pubblico nel cuore della città medievale. Il progetto di rigenerazione urbana del centro storico di Veroli ha una logica precisa: chi arriva deve poter salire, chi abita deve poter restare, chi visita deve poter scoprire